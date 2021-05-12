Глава СБУ: угроза российского вторжения на Украину никуда не делась

час назад

Автор фото, SSU.GOV.UA Подпись к фото, Иван Баканов утверждает, что российские спецслужбы интенсивно формируют агентурные сети на Украине

Угроза вторжения на Украину со стороны Российской Федерации сохраняется, несмотря на заявления российского руководства об отведении войск от границы, заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Это заявление глава СБУ и один из ближайших соратников президента Владимира Зеленского сделал во время выступления на форуме "Украина 30. Безопасность", который открылся во вторник в Киеве.

В своем докладе Иван Баканов назвал Россию "государством-спецслужбой" и заявил, что примерно семь тысяч сотрудников российских спецслужб в практически круглосуточном режиме занимаются разведывательно-подрывной деятельностью против Украины.

"Все мы понимаем, какие угрозы стоят перед нашей страной. Их на самом деле немало, но имя у них по большей части одно - Россия, ее нынешняя власть, которая использует Украину как полигон для реализации своих каких-то невероятных замыслов", - заявил он.

"Угроза никуда не делась"

По словам Ивана Баканова, после заявлений представителей российского руководства об отведении войск, задействованных в учениях в Южном военном округе, вблизи границы с Украиной, Россия отвела только часть своей армии.

"Угроза [вторжения] никуда не делась", - резюмировал Баканов.

По словам главы СБУ, в настоящий момент состав ударной группировки вооруженных сил Российской Федерации, развернутой вдоль границы Украины, а также в аннексированном Крыму, насчитывает примерно сто тысяч человек.

На карте Украины, которая в этот момент появилась на экране за спиной Баканова, появились стрелки, которые, сказал глава СБУ, представляли направления возможного вторжения на территорию Украины.

Самая жирная из этих стрелок вела на Украину с севера, со стороны Беларуси.

Автор фото, ukraine30.com Подпись к фото, По данным СБУ, численность общей "армии вторжения" РФ" состоянием на настоящий момент составляет около ста тысяч человек

"Беларусь является потенциальным союзником РФ в случае, если РФ будет реализовывать план вторжения в Украину. Доказательства этому - недавние общие учения Беларуси и Российской Федерации", - сказал Баканов.

Впрочем, продолжил он, даже треть протяженности границы Украины на западном направлении тоже уязвима, ведь Россия, по его убеждению, активно использует и подпитывает националистические движения в этих государствах, чтобы влиять на ситуацию в Украине. В качестве "яркого примера" такого влияния Баканов упомянул о Венгрии, не пояснив, что именно он имеет в виду.

На протяжении последних лет Будапешт неоднократно протестовал против языковой политики Киева и угрожал блокировать все попытки интеграции Украины в ЕС и НАТО до отмены некоторых положений законодательства, которые возмущают венгерское меньшинство в Закарпатской области.

Россия и Беларусь действительно проводят довольно много совместных маневров. В марте российские и белорусские военные дважды проводили учения воздушно-десантных войск. В сентябре пройдут масштабные стратегические учения "Запад-2021", что позволит России увеличить свое военное присутствие у украинских границ еще на десятки тысяч человек.

Семь тысяч спецслужбистов

В своей речи Иван Баканов назвал сегодняшнюю Россию государством-спецслужбой, а любое направление ее внешней политики - чередой специальных операций. По его словам, на украинском направлении с территории России работает примерно семь тысяч одних только офисных сотрудников российских спецслужб.

"Вдумайтесь в эту цифру. Семь тысяч человек каждый день приходят на работу, чтобы заниматься разведывательно-подрывной деятельностью против Украины", - заявил глава СБУ.

К числу приоритетов российских спецслужб в работе против Украины Баканов отнес срыв межгосударственных договоренностей относительно поддержки Украины, провоцирование массовых акций протеста и беспорядков, расширение старых и формирование новых агентурных сетей, а также поддержку самопровозглашенных "республик" Донбасса.

"Серьезное внимание россияне уделяют как точечным диверсиям и терактам, так и общей дестабилизации ситуации в нашей стране. Для этого создаются и финансируются отдельные пророссийские проекты, идет комплексная работа во вред Украине, почти 24 часа в сутки", - заявил Баканов.

В этот момент за спиной главного спецслужбиста Украины появился новый слайд, озаглавленный "Объекты устремлений спецслужб РФ против Украины".

Из этой картинки можно было сделать вывод о том, что, по мнению СБУ, российские спецслужбы интересуются не только украинскими органами власти, вооруженными силами и стратегическими предприятиями, но и, например, пророссийски настроенным населением, прежде всего, Харькова, Запорожья, Одессы, Николаева, Херсона, переселенцами с Донбасса, а также блогерами и трудовыми мигрантами.

Автор фото, ukraine30.com Подпись к фото, Судя по слайду, который появился за спиной Баканова во время его речи, российские спецслужбы интересуются, кроме всего прочего, украинскими политологами, блогерами, трудовыми мигрантами, а также просто пророссийски настроенным населением

"В последнее время наблюдаем один интересный момент: если раньше они делали акцент исключительно на высокопоставленных лицах, то сейчас ищут агентов везде. Сменили подходы к вербовке", - заявил Иван Баканов.

Глава СБУ заявил, что обнародованная им информация является частью большого паззла, который пытается сложить Россия.

"В будущем ее подрывная деятельность никоим образом не снизится, так что перед нами будут новые вызовы", - резюмировал он.

Би-би-си обратилась в министерство обороны России с просьбой прокомментировать слова Ивана Баканова.

Дело Медведчука

Заявления Баканова прозвучали за несколько часов до резонансного шага украинских правоохранителей: они объявили о подозрении в госизмене Виктору Медведчуку - одному из самых влиятельных пророссийских политиков Украины, состоящему в близком знакомстве с Владимиром Путиным.

Генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов на совместном брифинге заявили, что Медведчук проводил подрывную деятельность против Украины в экономической сфере, а также наносил вред обороноспособности Украины.

Сам Медведчук в письменном заявлении отметил, что дело против него - это расправа за его "принципиальную политическую позицию". Его местонахождение на этот момент остается неизвестным, хотя правоохранители уверяют, что он не покидал территорию Украины.

В среду адвокаты Медведчука заявили, что политик собирается лично явиться в генеральную прокуратуру для участия в следственных действиях.

Инкриминируемые Медведчуку деяния предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Большие маневры

Учения, о которых говорил Иван Баканов, проходили в апреле 2021 года в аннексированном Россией Крыму и других регионах, которые входят в состав Южного военного округа РФ.

Сообщения о переброске войск на юг России стали появляться в соцсетях и прессе еще в середине марта - начале апреля. На видеозаписях были видны железнодорожные эшелоны с военной техникой.

8 апреля расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала расследование, в котором утверждалось, что российские войска концентрируются в полевом лагере на полигоне к югу от Воронежа, куда свозят технику как минимум с двух железнодорожных станций.

Германское издание Spiegel по спутниковым снимкам обнаружило большой военный лагерь уже в Крыму.

13 апреля министр обороны России объявил, что в учениях "на западных рубежах Российской Федерации" проходят маневры, в которых участвуют две армии и три соединения ВДВ.

В ходе этих учений российские войска в Крыму высадили крупный авиационный десант - две тысячи парашютистов, задействовав для этого 40 военно-транспортных самолетов Ил-76.

Десантные корабли

В ходе учений 21 апреля была отрепетирована высадка крупного морского десанта. Как сообщает сайт российского министерства обороны, была произведена погрузка подразделений морской пехоты на большие десантные корабли и десантные катера.

Десантные корабли, задействованные в этих учениях, были не только из состава Черноморского флота. 17 апреля в Черное море через Керченский пролив вошел отряд кораблей Каспийской флотилии, в составе которого было три артиллерийских и восемь десантных катеров.

Автор фото, Mil.ru Подпись к фото, В конце апреля российские вооруженные силы провели крупные учения в аннексированном Крыму

18 апреля в акваторию Черного моря через Босфор вошли два больших десантных корабля (БДК) - "Калининград" и "Королев", которые пришли с Балтики. В тот же день в Черное море вошли БДК Северного флота России "Александр Отраковский" и "Кондопога". Кроме того, в учениях также участвовали БДК Черноморского флота.

Переброску десантных кораблей на Черноморский флот освещали в прессе, о ней сообщали на сайте министерства обороны. Вот, например, сообщение о проходе катеров Каспийской флотилии из Азовского в Черное море. В других сообщениях фигурировали БДК "Александр Отраковский" и "Кондопога" Северного флота.

Сообщений о возвращении этих и других десантных кораблей к местам постоянной дислокации на сайте минобороны и в российских изданиях не появлялось.

24 апреля Россия закрыла до конца октября три района Черного моря.

Сколько российских войск у границ Украины?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В марте этого года российские военные провели крупные учения в аннексированном Крыму

23 апреля министр обороны России Сергей Шойгу приказал начать возвращение к местам постоянной дислокации войск, которые были задействованы в учениях в Южном военном округе.

1 мая должны были вернуться в пункты постоянной дислокации личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й и 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий.

Сколько российских войск вернулось, а сколько осталось возле украинской границы, сказать трудно.

5 мая источники New York Times в администрации американского президента Джо Байдена сказали, что были отведены всего несколько тысяч военных, а неназванный высокопоставленный сотрудник министерства обороны назвал приблизительную цифру - около 80 тысяч российских военных остались на месте проведения учений.