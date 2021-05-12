Война в Афганистане: талибы захватили еще один район, правительственные силы отступают

час назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Правительственные силы провели "тактическое отступление" из захваченного талибами района - так сказал местный губернатор. На фото - солдат правительственных сил Афганистана

Перед самым перемирием по случаю окончания Рамадана афганские талибы захватили райцентр близ Кабула. Они готовятся к запланированному на сентябрь уходу американских военных.

Во вторник представители радикального движения "Талибан" (запрещено в России) объявили, что они в результате внезапной атаки захватили центр района Нерх в провинции Вардак к западу от Кабула.

Нерх - это уже второй за неделю район, захваченный талибами. 5 мая они заняли район Борка в провинции Баглан к северу от столицы.

Частота стычек между талибами и правительственными силами и общая напряженность в Афганистане растут по мере приближения 11 сентября - дня, на который новый президент США Джо Байден назначил окончательный вывод американских войск из страны.

"Районный центр Нерх в провинции Майдан Вардак с полицейским управлением, отделом разведки и большой армейской базой взят", - объявил в "Твиттере" представитель "Талибана" Забихулла Муджахид. Он добавил, что при этом было убито или ранено много солдат правительственных сил.

Губернатор провинции Вардак Абдул Рахман Тарик подтвердил потерю контроля над районом и добавил, что правительственные части ушли из него в порядке "тактического отступления".

Министерство обороны Афганистана в среду заявило, что намерено отбить район у талибов.

В четверг в Афганистане должно начаться трехдневное перемирие по случаю праздника окончания священного месяца Рамадан.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Президент Афганистана Ашраф Гани говорит, что верные ему силы готовы противостоять талибам и после ухода американцев. Но многие ему не верят

В последние недели, после объявления Джо Байдена о выводе американских войск, "Талибан" активизировал свою кампанию против нынешних властей Афганистана.

Несколько дней назад в результате взрыва бомбы возле школы в Кабуле погибло 68 человек, в основном школьниц, еще 165 человек были ранены. Власти обвинили в теракте талибов. Они отрицают причастность к взрыву.

Президент США Джо Байден 17 апреля объявил, что вывод американских военных из Афганистана начнется 1 мая и закончится 11 сентября. Байден объясняет вывод тем, что американцы за двадцать лет, прошедших после вторжения, создали условия для того, чтобы Афганистан больше не становился прибежищем для иностранных джихадистов, планирующих теракты на Западе.

Предыдущий президент Дональд Трамп планировал вывести войска из Афганистана еще раньше, к 1 мая.

В прошлом году представитель ООН заявил, что члены "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещенная во многих странах, в том числе в России) по-прежнему поддерживают тесные связи с талибами и присутствуют в их рядах.

Президент Афганистана Ашраф Гани заверяет, что правительственные силы сейчас вполне способны сдержать мятежников.