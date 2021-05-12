Караджича переводят в британскую тюрьму. Там он проведет остаток жизни

Радован Караджич и генерал Радко Младич в 1995 году

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Радован Караджич и генерал Ратко Младич в 1995 году

Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич будет переведен из Гааги в британскую тюрьму, где он проведет остаток жизни за решеткой. Караджич был признан международным трибуналом виновным в геноциде и военных преступлениях в бывшей Югославии и приговорен к пожизненному заключению.

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Окончательный приговор Караджичу был вынесен Гаагским судом в 2019 году

Как подчеркнул министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, Лондон согласился на перевод военного преступника в одну из своих тюрем, поскольку Британия приложила немало усилий к тому, чтобы доказать его причастность к резне в Сребренице, в результате чего было убито множество мужчин, женщин и детей, а также к организации осады Сараево, где также пострадало и погибло много людей.

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Радован Караджич отбывает пожизненное заключение в том числе и за резню в Сребренице

"Мы должны гордиться тем, что от помощи в его поимке и аресте до тюремной камеры, которая теперь ему грозит, Британия все 30 лет добивалась того, чтобы он понес наказание за свои чудовищные преступления", - подчеркнул Рааб.