Караджича переводят в британскую тюрьму. Там он проведет остаток жизни

12 мая 2021, 14:47 GMT Обновлено час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Радован Караджич и генерал Ратко Младич в 1995 году

Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич будет переведен из Гааги в британскую тюрьму, где он проведет остаток жизни за решеткой. Караджич был признан международным трибуналом виновным в геноциде и военных преступлениях в бывшей Югославии и приговорен к пожизненному заключению.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Окончательный приговор Караджичу был вынесен Гаагским судом в 2019 году

Как подчеркнул министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, Лондон согласился на перевод военного преступника в одну из своих тюрем, поскольку Британия приложила немало усилий к тому, чтобы доказать его причастность к резне в Сребренице, в результате чего было убито множество мужчин, женщин и детей, а также к организации осады Сараево, где также пострадало и погибло много людей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Радован Караджич отбывает пожизненное заключение в том числе и за резню в Сребренице