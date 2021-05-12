Караджича переводят в британскую тюрьму. Там он проведет остаток жизни
Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич будет переведен из Гааги в британскую тюрьму, где он проведет остаток жизни за решеткой. Караджич был признан международным трибуналом виновным в геноциде и военных преступлениях в бывшей Югославии и приговорен к пожизненному заключению.
Как подчеркнул министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, Лондон согласился на перевод военного преступника в одну из своих тюрем, поскольку Британия приложила немало усилий к тому, чтобы доказать его причастность к резне в Сребренице, в результате чего было убито множество мужчин, женщин и детей, а также к организации осады Сараево, где также пострадало и погибло много людей.
"Мы должны гордиться тем, что от помощи в его поимке и аресте до тюремной камеры, которая теперь ему грозит, Британия все 30 лет добивалась того, чтобы он понес наказание за свои чудовищные преступления", - подчеркнул Рааб.
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