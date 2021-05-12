Дайджест: траур после стрельбы в школе в Казани, Израиль и палестинцы обмениваются ударами

7 минут назад

Автор фото, Reuters

В среду в Татарстане объявлен траур по жертвам стрельбы в казанской школе №175, в результате которой погибли девять человек. Предполагается, что стрельбу открыл 19-летний выпускник школы Ильназ Галявиев, в результате были убиты семь детей, одна учительница и сотрудница школы. Ранения получили еще 18 детей, а также трое взрослых. При этом шестеро школьников находятся в тяжелом состоянии, а двое - в крайне тяжелом.

Жители Казани приносят цветы и игрушки к стихийному мемориалу памяти погибших. Подобные мемориалы появились и в других российских городах, где есть представительства Татарстана.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Школьники и родители несут цветы и игрушки к школе, где была стрельба

По данным властей, у нападавшего было легально купленное оружие и нападение он организовал самостоятельно. Сообщается, что за несколько дней до нападения Галявиев написал в соцсетях, что намеревается убить много людей, а затем совершить самоубийство. При этом он утверждал, что несколько месяцев назад "осознал себя богом" и писал, что "всех ненавидит". Власти открыли расследование, чтобы выяснить мотивы нападавшего и обстоятельства трагедии. Кроме того, они намерены пересмотреть принципы охраны учебных заведений в России и ужесточить законодательство о гражданском оружии.

Мы рассказываем, что известно о стрельбе в казанской школе №175.

Стрельба в Казани вызвала в России настоящий шок - это уже второй за последние три года подобный случай (после нападения в колледже в Керчи, где был убит 21 человек, включая нападавшего). Президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила выдачи разрешений на гражданское оружие, однако обозреватели отмечают, что подобное поручение он также давал в 2018 году, после событий в Керчи.

Некоторые российские политики также предложили ужесточить контроль над "воспевающими насилие" компьютерными играми. Вот какой стала реакция на трагедию в Казани - официальная и не только.

Вспышка насилия на Ближнем Востоке - самая серьезная за последние годы

В ночь на среду Израиль и палестинские группировки в секторе Газа возобновили обмен ударами. Это самая серьезная вспышка насилия в ближневосточном конфликте за последние годы, последний раз настолько же масштабные боевые действия велись в регионе в 2014 году, когда израильская армия провела военную операцию в Газе в ответ на ракетные удары по территории Израиля.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Так работает израильская система ПВО "Железный купол". Она сбивает большинство ракет, выпущенных из Газы

После столкновений в Иерусалиме, связанных с доступом в мечеть Аль-Акса и решением суда о выселении нескольких палестинских семей, палестинские группировки обстреляли территорию Израиля.

В ответ с ночи понедельника Израиль наносит по территории Газы сотни авиаударов, сообщается, что в операции принимают участие 80 самолетов; на границе сектора также находится израильская пехота и бронетехника. В результате одного из ударов по Газе было разрушено многоэтажное здание, в котором находились офисы исламистской группировки ХАМАС, которой принадлежит власть в секторе.

Сразу после этого палестинские группировки возобновили обстрел территории Израиля и выпустили по Тель-Авиву 130 ракет. Обстрелам также подверглись другие израильские города.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Эскалации конфликта между Израилем и сектором Газа

Большую часть палестинских ракет сбивает израильская система противовоздушной обороны "Железный купол". Однако в результате попадания снарядов были убиты три израильтянки, по меньшей мере 95 человек получили ранения. Палестинские источники сообщают, что в секторе Газа от израильских ударов погибли 28 человек, включая 10 детей, общее число раненых палестинцев, согласно этим данным, составило 150 человек.

Мы рассказываем о последних подробностях и причинах обострения ближневосточного конфликта.

Кроме того, в последние часы стало известно, что

Правительство Израиля объявило чрезвычайное положение в городе Лод - одном из районов, где в ответ на вспышку насилия в Газе начались столкновения с участием израильских арабов. Мэр Лода заявил, что ситуация в городе напоминает гражданскую войну. Туда направлены силы израильской полиции.

Посланник ООН на Ближнем Востоке Тор Веннесланд предупредил, что конфликт между Израилем и палестинскими группировками в Газе угрожает перерасти в полномасштабную войну.

Мусульмане отмечают Уруза-байрам

Мусульмане всего мира отмечают Ураза-байрам (по-арабски Ид аль-Фитр) -праздник окончания поста в священный месяц Рамадан. В некоторых российских регионах объявлен выходной день.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Житель Афганистана готовит сладости к празднику

Из-за пандемии коронавируса в Москве прихожане не смогут посетить праздничные молитвы: три крупнейшие мечети столицы будут открыты только для духовенства и сотрудников Духовного управления мусульман России.

Вот как отмечали Уруза-байрам в российских северо-кавказских регионах в прошлом году, когда пандемия коронавируса только набирала обороты.

ВОЗ озабочена индийским штаммом коронавируса

Всемирная организация здравоохранения заявила, что озабочена в связи с распространением индийского варианта коронавируса, такой статус новому штамму предоставили, поскольку он оказался более заразным, чем другие. Наиболее остро последствия пандемии сейчас переживает Индия: согласно официальным данным, здесь около 23 млн заболевших и почти 250 тыс. смертей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Поскольку не все могут достать дрова для погребальных костров, тела умерших часто отправляют вниз по течению Ганга

Индийские журналисты из штата Гуджарат предположили, что число летальных исходов там на самом деле намного выше официальной статистики. Такие данные они получили, обзвонив больницы, а также посетив морги и места кремации. Эти и другие новости - в нашем ежедневном обзоре ситуации с пандемией коронавируса.

Между тем, из Индии сообщают, что на берегах реки Ганг на севере Индии в последнее время находят десятки тел людей, скончавшихся от Covid-19.

Виктора Медведчука заподозрили в госизмене

Украинские власти подозревают кума президента России и пророссийского оппозиционного политика Виктора Медведчука в государственной измене. В его доме и офисе были проведены обыски.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Виктора Медведчука называют одним из самым влиятельных пророссийских политиков Украины

Обвинения против Медведчука касаются трех эпизодов. По первому из них его подозревают в том, что он попытался перерегистрировать в России свое газодобывающее предприятие, расположенное в аннексированном Москвой Крыму. Кроме того, Медведчук якобы передавал российским властям данные об украинском военном подразделении и пытался создать организацию для оказания влияния на украинских трудовых мигрантов в России.

Сам Медведчук считает эти обвинения политическим преследованием. Мы подробно рассказываем о новых делах против человека, которого считают самым близким президенту Владимиру Путину украинцем.

Прочитайте также недавнее интервью Медведчука корреспонденту Би-би-си в Киеве Святославу Хоменко.

Глава армии Франции призвал к отставке авторов письма о "гражданской войне"

Начальник главного штаба армии Франции Франсуа Лекуантр заявил, что военнослужащие, подписавшие недавнее письмо об угрозе "гражданской войны" из-за радикального исламизма, должны уйти со службы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президент Франции Эммануэль Макрон и глава штаба Франции генерал Франсуа Лекуантр

Письмо, опубликованное на сайте ультраконсервативного журнала Valeurs Actuelles, подписали, согласно счетчику на сайте, уже 250 тыс. человек. Предполагается, что среди них есть немало действующих сотрудников вооруженных сил Франции.

Во вторник Лекуантр выступил по этому поводу со специальным обращением. "Наиболее разумным шагом было бы покинуть нашу организацию, чтобы получить возможность свободно выражать свои идеи и убеждения", - цитируют его слова французские журналисты. Генерал не говорил о санкциях против тех, кто подписал письмо, однако подчеркнул, что военные обязаны воздерживаться от участия в общественной дискуссии по важным политическим вопросам.

"Манчестер Сити" стал чемпионом Премьер-лиги

Футбольный клуб "Манчестер Сити" стал победителем Премьер-лиги - это уже его пятая победа в высшем дивизионе английского футбола за последние десять сезонов. "Горожане", как называют "Манчестер Сити", обеспечили себе победу досрочно - и помогли им в этом завзятые конкуренты из "Манчестер Юнайтед". Последние были единственной командой, которая теоретически могла догнать соседей во главе турнирной таблицы, но проиграли "Лестеру".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Довольные фаны устроили празднества возле домашнего стадиона

Мы рассказываем о том, почему путь "Манчестер Сити" к победе в этом сезоне был непростым.

Список подозрительных школьников

Издание Meduza (признано иностранным агентом) пишет, что после стрельбы в Казани власти поручили мурманским школам составить список подозрительных учеников. По данным, на которые ссылаются журналисты, список оказался в открытом доступе, в него должны были войти подозрительные учащиеся и выпускники региональных школ.

Как сказано в публикации, региональное министерство образования и науки приложило к своему поручению табличку Microsoft Excel, в которую нужно было вписать данные подозрительных людей. Журналисты "Медузы" эту табличку открыли - и узнали, что в ней указаны личные данные бывших и настоящих школьников. Также таблица содержит телефоны учащихся, ссылки на их страницы в социальных сетях, сведения о родителях и обоснования включения в список. Например, "склонен к мести", "нецензурная брань", "угроза сверстникам".

В числе обоснований есть также такие: "участник акции в поддержку Навального", "состоит в группе Навального, увлекается огнестрельным оружием, выступает против российского законодательства".

Снова из офисов - домой?

Газета The Daily Telegraph пишет, что офисные сотрудники летом могут вернуться на рабочие места, но к зиме опять отправиться по домам, чтобы работать удаленно. Главный научный советник британского правительства сэр Патрик Валланс, считает, что несмотря на оптимизм, связанный с вакцинацией, некоторые ограничения, которые были вызваны пандемией, вернутся в конце года. Речь в первую очередь идет о социальном дистанцировании, масках и работе из дома.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Лондонский Сити пустует уже больше года

Премьер Борис Джонсон обещает, что рекомендации работать из дома, будут отменены 21 июня. "Я уверен, что наши деловые центры снова будут полны людей, которые соскучились по общению", - сказал премьер.

Но ученые настроены более пессимистично. Валланс считает, что зимой может начаться очередная вспышка коронавируса, поэтому снимать маски и полностью возвращаться в офисы еще рано.

Чешская деревня в эпицентре взрыва - и шпионского скандала

Жители чешской деревни Врбетице просто хотят, чтобы вокруг них все перестало взрываться. Газета New York Times публикует репортаж о том, как живут простые чехи в деревне, которая недавно оказалась в центре международного скандала. В 2014 году на расположенном здесь складе боеприпасов прогремел взрыв. Погибли два фермера, а после этого начался шпионский триллер: кто стоял за взрывом и каков был мотив?

Автор фото, TN.CZ Подпись к фото, Взорвавшийся склад находится в небольшой чешской деревне

Первоначально причиной взрыва назвали неправильное обращение с оружием. Но недавно чешское правительство заявило, что это была диверсионная операция, проведенная сотрудниками российской разведки, известными как "Петров" и "Боширов". Журналисты газеты поговорили с местными жителями и властями, которые были очень удивлены тем, что оказались посреди фильма о Джеймсе Бонде.

Мэр близлежащего города Влаховиц Зденек Ховезак говорит, что давно хотел узнать, что хранится на складах в деревне. А местные жители указывают на то, что уже несколько лет пытались обратить внимание властей на то, что при хранении боеприпасов не соблюдается техника безопасности. Все они не исключают, что в деле замешана Россия. Но при этом уверены, что это только половина истории.

Автор фото, MUSÉE D'ORSAY

Наши корреспонденты рассказывают удивительную историю о картине французского импрессиониста Камиля Писсарро La Bergère Rentrant des Moutons ("Пастушка, созывающая овец"). Французский суд решил, что это бесценное произведение искусства должно быть вывезено в США - а не остаться у дочери бывших владельцев, которые в 1940 году оставили ее во Франции и были вынуждены скрываться от нацистов.