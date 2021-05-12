"Манчестер Сити" стал чемпионом английской Премьер-лиги

49 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Для игроков "Манчестер Сити" это уже пятый чемпионский титул за последние десять сезонов

Футбольный клуб "Манчестер Сити" обеспечил себе золотые медали английской Премьер-лиги после того, как его ближайший конкурент, "Манчестер Юнайтед", проиграл "Лестеру". Теперь "горожане" (как называют "Манчестер Сити") опережают своих манчестерских соседей на 10 очков, при том, что тем осталось сыграть только три матча.

Очередной титул подтверждает статус "Манчестер Сити" как наиболее титулованного клуба в английском футболе последних лет: за десять сезонов он становится чемпионом уже в пятый раз, а всего у команды есть семь чемпионских титулов в Премьер-лиге.

"Нынешний сезон в Премьер-лиге и этот титул не были похожи ни на что, - сказал главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола. - Они стали самыми трудными. Мы всегда будем помнить этот сезон и то, как мы победили". "Пройти через этот сезон - со всеми ограничениями и трудностями, которые у нас были, - и продемонстрировать такую результативность, - это большое достижение", - добавил тренер.

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Игроки "Манчестер сити" должны получить кубок победителей Премьер-лиги 23 мая, после игры с "Эвертоном". На этой игре смогут присутствовать до 10 тыс. зрителей, поскольку с 17 мая в Англии смягчаются карантинные ограничения.

50-летний Гвардиола стал тренером "Манчестер Сити" в 2016 году, и с тех пор завоевал уже три чемпионских титула в Премьер-лиге.

Начало этого сезона, впрочем, не обещало его команде ничего хорошего. По итогам прошлого года, когда чемпионом Премьер-лиги впервые за 30 лет стал "Ливерпуль", "Манчестер Сити" отставал от победителей на 18 очков. Первая же игра сезона 2020-21 года закончилась для "горожан" сокрушительным поражением от "Лестера" со счетом 5-2.

Коронавирусный сезон

Однако Гвардиола ответил на это покупкой нового игрока - защитника Рубена Диаша (лиссабонская "Бенфика" получила за него 68 млн долларов) - и это очень помогло манчестерской команде.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, После того, как стало известно о победе, несколько десятков фанов "Манчестер Сити" начали праздновать около "домашнего" стадиона клуба

К концу ноября "Манчестер Сити" занимал 11-ю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги - и их шансы на победу казались минимальными. Но после этого они выиграли в 22-х из 27-ми матчей - и обеспечили себе золотые медали.

Нынешний сезон в английской Премьер-лиге проходил на фоне пандемии коронавируса, из-за которой некоторые матчи проходили без зрителей. Последняя игра "Манчестер Сити" 2020 года, с "Эвертоном", была отложена после того, как тренировочная база ливерпульского клуба оказалась закрыта из-за вспышки Covid-19.

Примерно через неделю команда Гвардиолы отправилась на игру с "Челси", имея в основном составе только 15 игроков; еще пятеро получили позитивные тесты на коронавирус.