Путин отменил свой указ о запрете авиарейсов на курорты Египта

20 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По данным АТОР, в первое время больше полетных программ будет разрешено в Хургаду

Президент России Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на курорты Египта. Полеты на египетские курорты были прекращены после крушения самолета "Когалымавиа" над Синайским полуостровом.

Также отменяется рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Египет.

Российские авиакомпании S7 Airlines, Azur air и "Россия" первыми сообщили о готовности возобновить полеты на египетские курорты.

Чартерные рейсы в Египет могут быть возобновлены уже в июле, расписание сформируется в течение 2-3 недель, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Спрос на курорты Египта со стороны российских туристов будет очень высоким, считают в АТОР. "Хургада и Шарм-эш-Шейх - безусловные хиты, которые полетят в первую очередь, мы надеемся", - сказала исполнительный директор Ассоциации Майя Ломидзе (цитата по РИА Новости).

Вопрос о количестве рейсов с курортами Египта будет решен на заседании штаба, о решении сообщат дополнительно, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

О том, что президенты России и Египта договорились возобновить авиарейсы на египетские курорты, стало известно в конце апреля. Тогда СМИ сообщали, что первые самолеты из России на курорты Египта могут отправиться после майских праздников.

Ассоциация туроператоров России сообщала, что в первое время больше полетных программ будет разрешено в Хургаду, поскольку российские власти считают курорты на западном побережье Красного моря более безопасными, чем туристическую зону на Южном Синае.

По данным источников "Вестника АТОР", в Хургаду согласовано до 13 регулярных рейсов в день, а также чартеры из регионов. Рейсы в Шарм-эль-Шейх, по оценкам экспертов, на первом этапе будут регулярными, а чартеры запустят к старту зимнего сезона.

Прекращение полетов в Египет

Россия прекратила прямое авиасообщение с Египтом осенью 2015 года после теракта, произошедшего на борту самолета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

Самолет Airbus A321, принадлежащий авикомпании "Когалымавиа", потерпел катастрофу 31 октября 2015 года. В результате крушения погибли 224 человека - все, кто находился на борту.

Исследования личных вещей, багажа и обломков самолета показали, что на его борту сработало самодельное взрывное устройство. Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что произошедшее можно однозначно назвать террористическим актом.

Вскоре ответственность за авиакатастрофу взяла на себя египетская группировка, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство".

Спустя восемь дней после крушения президент России Владимир Путин запретил регулярные коммерческие авиарейсы в Египет.

Консультации о возобновлении полетов между Россией и Египтом длились два года. Российская сторона заявляла, что полеты не возобновятся до тех пор, пока Египет не обеспечит достаточные меры безопасности в своих аэропортах, и проводила их аттестацию.

В начале 2018 года были возобновлены регулярные аиваперелеты из России в столицу Египта Каир, однако авиарейсы в другие египетские города, в том числе на популярные курорты, оставались недоступными.