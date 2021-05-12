Бойня на дне рождения: стрелявшего не пригласили на вечеринку

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Стрельба произошла на большой вечеринке по случаю дня рождения трех человек

Власти штата Колорадо назвали причину убийства шестерых человек на праздновании дня рождения: стрелявшего не пригласили на вечеринку.

Убийства произошли в минувшее воскресенье, после полуночи. 28-летний Теодоро Масиас пришел с полуавтоматическим пистолетом на празднование дня рождения в трейлерном парке в городе Колорадо-Спрингс, застрелил свою девушку Сандру Ибарра-Перез и еще пятерых присутствовавших, а потом покончил с собой.

Убиты были двое из троих именинников. Стрельба произошла всего два месяца спустя после массового убийства в супермаркете колорадского города Боулдер, когда были застрелены 11 человек.

По словам полицейских, у стрелявшего в Колорадо-Спрингс был конфликт с семьей девушки, и он часто ревновал убитую к другим мужчинам.

"В основе этого ужасного преступления лежит домашнее насилие", - заявил шеф полиции Колорадо-Спрингс Винс Ниски на пресс-конференции во вторник.

"Его не пригласили на семейный праздник, а он ответил огнем", - сказал Ниски, добавив, что у стрелявшего были психологические "проблемы с чувством власти и контроля". С убитой девушкой он встречался около года. В поле зрения полиции он не попадал.

Масиас сделал 17 выстрелов. На празднике были дети в возрасте двух, пяти и 11 лет, которые стали свидетелями стрельбы. Самому молодому из пяти погибших было 30 лет, самой старшей убитой, его матери, было 52. Четверо из пяти погибших были близкими родственниками.

"Тихий" мужчина при оружии

Один из свидетелей, присутствовавших на вечеринке, рассказал журналистам, что стрелявший был "тихим" и "серьезным" мужчиной, всегда носившим с собой оружие.

По данным полиции, полуавтоматический пистолет не был законной собственностью стрелявшего.

Губернатор Колорадо Джаред Полис в заявлении назвал произошедшее "ужасным проявлением насилия".

В конце марта штат потрясла стрельба в городе Боулдер. 21-летний нападавший тогда по неизвестной причине открыл огонь в супермаркете. Погибли 11 человек, а сам он был задержан.

Меньше чем за неделю до этого в Колорадо произошли нападения на три спа-салона в Атланте, в результате которых погибло 8 человек, в том числе 6 женщин азиатского происхождения.

Как свидетельствуют данные сайта Gun Violence Archive, общее число преступлений и инцидентов, связанных со стрельбой, а также число погибших в этих инцидентах за карантинный 2020 год возросло. В 2021-м в США жертвами массовых убийств стали 198 человек.