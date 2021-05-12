Глава МИД Британии потребовал от России прекратить покрывать хакеров

час назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Доминик Рааб призывает власти России не разводить руками, а что-то делать с хакерами

Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб потребовал от России, чтобы она перестала покрывать хакеров, запускающих вирусы-вымогатели, и сообщил, что в марте из-за таких вирусов в Британии не смогли вовремя открыться десятки школ и вузов.

"Россия не может просто разводить руками и говорить, что никак с ними не связана. Даже если они не связаны напрямую с государством, государство обязано привлекать эти группы и отдельных лиц к ответственности", - сказал Доминик Рааб в среду на конференции по кибербезопасности.

Как передает с конференции Национального центра кибербезопасности Британии CYBERUK корреспондент Би-би-си Гордон Корера, министр иностранных дел также сообщил, что из-за программ-вымогателей в марте не смогли вовремя вернуться к очным занятиям в классах и аудиториях 80 британских школ, колледжей и университетов.

Речь на этой конференции стала первым пространным выступлением Доминика Рааба на тему кибербезопасности.

Он сказал, что сейчас авторитарные и демократические государства, а также самостоятельные преступные группы сошлись в интернете в схватке, в которой одни защищают устои демократического общества, а другие пытаются их подорвать.

"Вандализм промышленных масштабов"

Рааб назвал эту борьбу "марафоном" и "войной на истощение" и пообещал, что Британия продолжит разоблачать противников, как она это делала в последнее время в отношении России.

По словам Рааба, киберпреступники, как связанные с государством, так и независимые, занимаются "вандализмом 21-го века в промышленных масштабах": кибератаки, попытки диверсий и краж происходят ежедневно.

При этом специалистов все больше беспокоит такое направление киберпреступности, как вирусы-вымогатели (или программы-вымогатели) - когда хакеры засылают жертве атаки вирус, который блокирует все данные на компьютерах и требует заплатить выкуп, иначе данные будут уничтожены.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Всего два дня назад хакеры - предположительно, из России или соседних стран - парализовали работу трубопровода американской компании Colonial Pipeline

Последней крупной известной жертвой такого преступления только что стала американская компания Colonial Pipeline , по трубопроводу которой снабжается топливом половина восточного побережья США. Она до сих пор борется с последствиями.

В организации этой диверсии специалисты подозревают группу хакеров DarkSide, которая предположительно базируется в России.

Власти США прямо обвинили российские власти в причастности к кибератаке на Colonial Pipeline; отставные сотрудники американской разведки говорят, что такие группы не могут действовать без по меньшей мере молчаливого согласия российских спецслужб или политического руководства.

Британия наносит ответный удар

Доминик Рааб заявил, что Британия сама будет наносить киберудары по тем, кто пытается навредить ей. Министр напомнил о создании специального подразделения под названием Национальные киберсилы, которое займется наступательными операциями против преступных хакерских группировок.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател, выступая на той же конференции днем ранее, во вторник, напомнила, что правительство не рекомендует никому, в том числе и жертвам вирусов-вымогателей, платить выкуп.