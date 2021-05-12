Воронежские полицейские, у которых бесследно пропал задержанный, получили до пяти лет колонии

час назад

Коминтерновский суд Воронежа вынес приговор четырем бывшим полицейским по делу о превышении должностных полномочий. Дело было возбуждено после того, как задержанный ими местный житель Виктор Шилов пропал при невыясненных обстоятельствах.

Автор фото, TASS

Экс-полицейские Александр Шевченко и Дмитрий Максимов получили пять лет колонии общего режима, Владимир Пырков и Владимир Черников - 4,5 года колонии.

Шевченко и Максимов обвинялись в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств (пункты "а" и "б" части 3 статьи 286 Уголовного кодекса, максимальное наказание по этой статье - десять лет лишения свободы) и в незаконном проникновении в жилище (часть 3 статьи 139 УК). Пырков и Черников обвинялись только в превышении полномочий.

Суд также запретил Максимову и Пыркову работать в правоохранительных органах в течение трех лет, Шевченко и Черникову - в течение двух лет. Приговор в силу еще не вступил и, вероятно, будет обжалован.

Все фигуранты дела находились под арестом с 10 сентября 2018 года. С учетом того, что день пребывания в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии, Пырков и Черников могут выйти на свободу уже в ноябре этого года, а Максимов и Шевченко - через год, подсчитало РИА "Воронеж".

Исчезновение Виктора Шилова

37-летний Виктор Шилов пропал в мае 2018 года после того, как его задержали полицейские. С тех пор о нем ничего не известно.

Полицейские задержали ранее судимого Шилова вечером 7 мая в связи ограблением киоска в Воронеже. Для этого полицейские приехали к Шилову домой в село Богданово.

Как рассказала дочь Шилова, полицейские выманили ее отца из дома обманом. По ее словам, она открыла калитку незнакомцу, так как тот представился "корешем" Шилова, после чего мужчина попросил позвать отца.

Шилов, который на тот момент был в душе, обмотался полотенцем и вышел к мужчине за ворота дома. После этого, как потом рассказали соседи Шилова, видевшие происходящее за воротами, незнакомец громко свистнул, и из припаркованной неподалеку машины выскочили двое мужчин, затолкали Шилова внутрь и уехали.

По версии следствия, полицейские несколько часов возили Шилова по Воронежу, чтобы он показал им, где живет второй подозреваемый в ограблении киоска, но задержанный так и не смог вспомнить нужный адрес.

В какой-то момент Шилов смог сбежать от полицейских, но его остановил прохожий и передал обратно правоохранителям. По рассказам очевидцев, чтобы привлечь внимание прохожих к убегавшему от них в полотенце и в наручниках Шилову, полицейские кричали: "Ловите педофила".

После этого, как рассказала засекреченная свидетельница по делу, один из полицейских - Шевченко - избил Шилова, отобрал у кого-то из прохожих пиво и начал его распивать, сев на задержанного. По словам свидетельницы, Шевеченко наносил Шилову удары руками по разным частям тела.

После этого Шилову стало плохо, полицейские взяли его под руки и посадили в машину.

В своих показаниях на предварительном следствии Шевченко рассказывал, что задержанный начал задыхаться и хрепеть, а потом перестал подавать признаки жизни. После этого сотрудники полиции заехали в отдел за лопатой, чтобы спрятать тело, говорил он на допросе. Он даже начертил схему, где искать Шилова, но позже отказался от прежних показаний и не стал сотрудничать со следствием. Тело Шилова так и не нашли.