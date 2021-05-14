Российские суды разрешили минюсту признавать людей СМИ-иноагентами. Все пять исков отклонены

Анна Пушкарская

Би-би-си

час назад

Автор фото, Sergey Karpov/TASS

Суд в Петербурге отказался исключить учительницу, художницу и фемактивистку Дарью Апахончич из списка СМИ-иностранных агентов. Никому из пятерых россиян, оказавшихся в реестре минюста вместе с иностранными СМИ, оспорить присвоение статуса "иноагента" не удалось.

Ленинский райсуд Петербурга отклонил иск Дарьи Апахончич к минюсту.

Ранее аналогичные решения приняли районные суды Москвы - по делам журналиста издания "7х7" Сергея Маркелова и правозащитника Льва Пономарева. А в Псковском горсуде признали законным статус "иноагентов" для местных журналистов Людмилы Савицкой и Дениса Камалягина.

Пятерых россиян минюст 28 декабря 2020 года впервые включил в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции "иностранного агента" (кроме этих людей в списке фигурируют только иностранные СМИ, медиапроекты или учредившие их организации).

С момента попадания в список журналисты, правозащитник и художница обязаны предварять любые посты в соцсетях или СМИ маркировкой из 24 слов, сообщающих об их статусе "иноагента", а также учредить юридическое лицо, чтобы отчитываться о своих расходах перед минюстом. У Апахончич, Маркелова и Камалягина юрлицо общее - они зарегистрировали его в Пскове под названием ООО "Как бы иноагент".

Попасть в список СМИ-иностранных агентов не сложно - по закону с конца прошлого года для этого достаточно получать любое иностранное финансирование и при этом распространять любые сообщения и материалы в СМИ или соцсетях (либо участвовать в создании и распространении сообщений лиц, уже признанных "иноагентами"). При этом минюст заполняет реестр "иноагентов" без каких-либо объяснений.

Даже в суде обстоятельства, послужившие основанием для признания человека СМИ-иноагентом, остались неподтвержденными, выяснила Би-би-си.

Как Дарья Апахончич стала СМИ-иноагентом

Апахончич - учительница русского языка. В 2018 году она создала проект "Русский как простой", в рамках которого давала бесплатные уроки мигрантам и беженцам. Она также работала в "Красном Кресте", известна как фемактивистка и экс-участница петербургской арт-группы "Родина".

Как выяснилось в суде, информация "для возможного внесения" художницы в реестр СМИ-иностранных агентов поступила в минюст из генпрокуратуры. Прокуратура ссылалась на информацию о том, что Апахончич распространяла в интернете "информационные материалы, имеющие политический характер".

Кроме того, по версии ведомства, Апахончич "размещала" материалы на сайтах "Радио Свобода", внесенного в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции "иностранного агента". В суд также поступила справка Роскомнадзора с упоминаниями Дарьи Апахончич другими СМИ-иноагентами.

В справку попала даже новость об отмене судом ранее наложенного на нее штрафа за одиночный пикет из-за отсутствия состава правонарушения. Апахончич оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в перформансе "Вульва-балет" в поддержку художницы Юлии Цветковой, на которую заведено уголовное дело о распространении порнографии за рисунки обнаженного женского тела. Информация об отмене судом этого штрафа теперь оказалась одним из поводом для включения ее в список "иноагентов".

Власти преследовали Апахончич и раньше: в ноябре 2015 года ее вместе с другими художницами задержали за перформанс, посвященный участию России в военных конфликтах. Участницы перформанса в центре Петербурга стирали в тазах военную форму без опознавательных знаков, испачканную красной краской.

В 2020 году прокуратура с помощью Центра "Э" (противодействия экстремизму) МВД проверила движение денежных средств по банковским счетам Апахончич и направила в минюст справку о ее иностранном финансировании.

Сама Апахончич после первого заседания суда отмечала, что ей "прилепили этот статус" из-за зарплаты от французского колледжа и Красного креста, гонораров за фестивали и других переводов, а также за "политическую деятельность", обнаруженную в ее постах и перепостах.

Сам минюст, впрочем, не стал доказывать политический характер деятельности художницы - для включения в реестр СМИ-иностранных агентов это не требуется. В суде речь шла просто о "публикациях за авторством Апахончич в формате комментариев и заметок". Например - о публичных мероприятиях в поддержку фигурантов дела "Сети" (сообщество с таким названием признано в России террористическим и запрещено) и ЛГБТ-художницы Юлии Цветковой.

Упоминались в деле и видеоролики о гендерном равноправии.

Какие доказательства представили власти

Апахончич в суде, как и другие включенные в реестр "иноагентов" лица, настаивала, что этот статус нарушает ее конституционные права и запрет вмешательства в частную жизнь.

Но ключевым в суде, по словам адвоката Александра Передрука, был вопрос о доказательствах.

Минюст должен был доказать, что страницы в соцсетях, на которые он ссылался как на аккаунты Апахончич, принадлежат именно ей.

"Мы этот факт не опровергаем и не подтверждаем, но именно минюст был обязан доказать законность включения человека в реестр "иноагентов". Нам представили только письмо из центра "Э" МВД, который декларативно утверждает, что страницы принадлежат Апахончич. Никаких подтверждающих это доказательств в материалах дела нет", - говорит адвокат.

Аналогичная ситуация и с доказательствами того, что Апахончич в 2020 году получала средства из-за границы.

"В справке утверждается, что правоохранительными органами якобы был проведен анализ движения денежных средств по банковским счетам, - рассказал Передрук Би-би-си, - Но номера счетов в ней не указаны, а при написании суммы используется наречие "около", что косвенно свидетельствует о том, что в действительности никакие счета не изучались".

Кроме того, говорит адвокат, в суде так и не выяснились основания, по которым была нарушена банковская тайна.

"Непроверенных утверждений прокурора Санкт-Петербурга и Центра по противодействию экстремизму МВД без подтверждений их выводов доказательствами с точки зрения процессуального закона явно недостаточно в правовом государстве, мы считаем требования для включения Апахончич в список "иностранных агентов" не выполненными", - сказал Передрук.

Он отмечает, что направленность денежных средств (например, финансирование обучения мигрантов русскому языку) никак не была связана с постами Апахончич в соцсетях, на основании которой ее признали "иноагентом".

"Закон даже не требует причинно-следственной связи между этими единственными признаками иностранного агента, это абсурд", - говорит адвокат.

Чем закончились суды по искам журналистов и правозащитника

Все пять судебных процессов в разных регионах страны проходили примерно по одному и тому же сценарию.

31 марта Замоскворецкий суд отклонил аналогичный иск к минюсту журналиста издания "7х7" Сергея Маркелова. Он настаивал, что решение минюста "незаконно и принято в нарушение соответствующих норм российского законодательства и международного права".

Кроме того, он считает это решение дискриминацией и нарушением принципа равенства, а также права на свободу слова и распространение информации, а также права на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны.

Минюст, как и в деле Апахончич, ссылался на информацию "от органа государственной власти РФ" о получении Маркеловым "денежных средств от иностранных источников", а именно от московской редакции "Радио Свобода".

Маркелов и псковская журналистка Людмила Савицкая сотрудничают с "Радио Свобода" и его проектом "Север.Реалии", которые ранее были признаны в России организациями, выполняющими функции "иностранных агентов".

30 апреля Хорошевский райсуд Москвы отклонил иск к минюсту Льва Пономарева. "Они всячески скрывали заказчика - это заказчик в правоохранительных органах в Центре "Э" или в ФСБ. Все делалось на основании письма Росфинмониторинга, что я получил какую-то сумму денег в конце августа, а дальше как заведенные говорили, что если деньги получены из-за границы, а я репостил в "Фейсбуке" какие-то статьи иностранных СМИ, то все законно. Будем обжаловать", - говорил Пономарев "МБХ медиа".

"Термин "иностранный агент" умаляет мое достоинство. По Конституции никто не может умалять достоинство гражданина", - сказал он телеканалу "Дождь".

5 мая Псковский горсуд отклонил иск Людмилы Савицкой.

"Вы перепутали агентов, господа из минюста. Не с теми воюете. Я агент России, агент моих замечательных сограждан", - говорила Савицкая в суде. Она отметила, что в возражении на иск власти сделали "интересную подборку" ее текстов - проигнорировав, например, ее репортажи "о ветеранах, которые выживают в сгнивших избах, об узниках концлагерей, которые по воле государства ютились в привокзальных каморках, о детях-диабетиках, которым власти не выдают положенные лекарства, о псковском десантнике, который всю жизнь голосовал за Путина, разбился на военном задании в Сирии, а его жена осталась без положенной пенсии".

"Настоящие иноагенты не здесь, не в этом зале. Они в Кремле и в Госдуме. Это те, кто каждый день принимает репрессивные законы, отбирает у людей права на нормальную жизнь и свободу, запрещает под страхом тюрьмы говорить правду. Это они агенты какого-то чужого нам всем тоталитарного государства. Они. Не я. Я журналист, и им останусь", - заявила Савицкая.

7 мая тот же Псковский горсуд отклонил иск главного редактора газеты "Псковская губерния" Дениса Камалягина. Как писали "Открытые медиа", Камалягин так же, как и остальные истцы, считает, что никаких доказательств того, что он получал денежные переводы из иностранных источников, в суде не было представлено.

Его адвокат Татьяна Мартынова обратила внимание, что один из денежных переводов, из-за которых Камалягин был включен в реестр, был произведен до вступления в силу очередных поправок в закон об иноагентах. Роскомнадзор также предоставил справку, что на сайте "Радио Свобода" Камалягин "16 раз упоминается в связи с активной гражданской позицией и как эксперт по политическим вопросам". Материалы дела доказывали, что деятельность журналиста связана с политикой, так как он пишет на политические темы. Но представители властей сами сказали, что это неважно - достаточно того, что у журналиста есть страница в "Фейсбуке" и он там что-то выкладывает, говорил Камалягин "Открытым медиа".

В начале процесса Камалягин рассказывал Би-би-си, что после включения в реестр "иноагентов" перевел со своего счета средства разными суммами губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, главе администрации Пскова Александру Братчикову, депутату Госдумы от Псковской области Александру Козловскому, двум государственным "аношкам" - автономным некоммерческим организациям, которые занимаются медиа.