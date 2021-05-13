Дайджест: Израиль и ХАМАС "идут к полномасштабной войне"; в Казани похоронили жертв стрельбы

5 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Последствия ударов Израиля по Газе

Израиль и радикальное исламистское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, продолжают обмениваться ударами. По данным израильской армии, за три дня противостояния из Газы по территории Израиля было выпущено полторы тысячи ракет, но их большую часть перехватила система ПВО "Железный купол". Израильские самолеты при этом нанесли удары по 350 целям в Газе, в том числе в среду было разрушено здание, где находился телеканал движения ХАМАС.

Хотя Израиль заявляет, что перед ударами предупреждает мирных жителей, чтобы те успели эвакуироваться, палестинские врачи сообщают о жертвах среди мирного населения. По данным медиков, в Газе убиты по меньшей мере 67 человек, в том числе 17 детей. Со стороны Израиля убиты семь человек, в том числе шестилетний мальчик и военный.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Так работает израильская система ПВО

Насилие также распространилось на арабские районы Израиля, жители которых устраивают столкновения с полицией и поджигают автомобили.

Совет Безопасности ООН провел в среду заседание в связи с эскалацией насилия, однако какого-либо заявления по его итогам не принял. Спецпосланник ООН на Ближнем Востоке Тур Веннесланд в своем "Твиттере" призвал стороны немедленно прекратить огонь. "Мы идем к полномасштабной войне. Лидеры с обеих сторон должны взять на себя ответственность за деэскалацию", - написал он.

Мы рассказываем о последних событиях на войне между ХАМАС и Израилем - и причинах нынешней вспышки насилия.

Наш корреспондент Мария Евстафьева также поговорила с русскоязычными жителями Израиля, которые стали свидетелями обстрелов и погромов.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Я впервые в жизни собрал сумку": русскоязычные израильтяне про обстрелы и погромы

Похороны жертв стрельбы в казанской гимназии №175

В среду в Казани прошли похороны погибших во время стрельбы в гимназии №175, которую устроил 19-летний Ильназ Галявиев. Жертвами нападения стали девять человек, в том числе семеро детей и две учительницы.

Автор фото, EPA

Наши корреспонденты Сергей Горяшко и Елизавета Фохт рассказывают о прощании с Венерой Айзатовой - 55-летней учительницей, которая всю жизнь проработала в этой казанской школе и подготовила несколько поколений учеников.

В тот же день Галявиев был арестован и отправлен в СИЗО. Во время суда по избранию меры пресечения выяснилось, что нападавший неоднократно жаловался врачам на "сильные головные боли". По сообщению представителей Следственного комитета, ему был поставлен "диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга". Несмотря на это, психиатр у него никаких отклонений не нашла - и выдала Галявиеву справку для покупки оружия. Его также признали годным к службе в армии.

Читайте и смотрите репортажи наших корреспондентов из Казани.

Наш корреспондент Анна Рында выяснила, как российские регионы планируют отреагировать на трагические события в Казани, чтобы предотвратить их повторение. Они рассматривают различные меры - от ограничений свободы интернета до усиления охраны в школах.

Перемирие в Афганистане

Афганское движение Талибан (организация запрещена в России и других странах мира) начинает трехдневное перемирие по случаю окончания священного месяца Рамадан.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Жители Афганистана бегут из района, где начались боевые действия

В последние дни талибы добиваются все новых военных успехов - в то время, как США начинают выводить свои войска из Афганистана с целью полностью завершить вывод до 11 сентября этого года.

Недавно корреспонденты Би-би-си побывали в одной из провинций Афганистана, контролируемой талибами, и поговорили с ними о том, что ждет страну после того, как в ней не останется иностранных военных.

Маск отказался принимать биткоин при продаже продукции Tesla

Глава Tesla Илон Маск заявил, что его автомобильная компания больше не будет принимать биткоин в качестве средства оплаты своей продукции, поскольку для производства криптовалюты требуется большое количество электроэнергии - и это вредит окружающей среде.

После того, как Маск написал об этом в своем "Твиттере", цена биткоина упала больше, чем на 10%, однако акции Tesla также снизились в цене.

"Мы озабочены в связи с тем, что для майнинга и транзакциями с биткоином используется все больше органических источников энергии, особенно угля, а это самое плохое топливо из всех с точки зрения выбросов, - заявил Маск. - Криптовалюта - это хорошая идея… но она не может стоить окружающей среде так дорого". В феврале Tesla вложила в биткоины 1,5 млрд долларов, что привело к резкому роста стоимости этой криптовалюты.

Недавно мы рассказывали о том, почему для операций с биткоином требуется так много энергии.

Караджич будет сидеть в Великобритании

Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, который приговорен к пожизненному заключению за геноцид во время конфликта в бывшей Югославии, будет переведен из Нидерландов в тюрьму на территории Великобритании. Предполагается, что в ней останется за решеткой до конца жизни.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Окончательный приговор Караджичу был вынесен Гаагским судом в 2019 году

По словам главы британского МИДа Доминика Рааба, переезд Караджича связан с тем, что Британия приложила немало усилий к тому, чтобы он был признан виновным в геноциде в Сребренице и организации осады Сараево.

В среду Рааб также заявил, что Россия должна прекратить закрывать глаза на деятельность хакеров, которые шантажируют правительства и организации в западных странах при помощи "программ-вымогателей". По словам Рааба, из-за подобных преступлений в марте не смогли открыться более 80 британских школ и университетов.

Заработал трубопровод, остановленный хакерами

В США жертвой подобных программ-вымогателей (за которыми, вероятно, стоят хакеры из постсоветских стран) на прошлой неделе стал крупнейший трубопровод страны Colonial Pipeline.

Автор фото, Reuters

После того, как компьютерные взломщики похитили и заблокировали данные серверов компании, были остановлены основные линии трубопровода, доля которого в поставках топлива на Восточное побережье США составляет 45%.

Мы рассказывали о том, как вышло, что хакеры смогли помешать работе такого важного объекта американской инфраструктуры, - и кто виноват в нападении.

Пандемию можно было предотвратить?

Пандемия коронавируса уже больше года оказывает огромное влияние на жизнь человечества и уносит все больше жизней. Однако в новом докладе независимых экспертов, изучивших ситуацию по просьбе Всемирной организации здравоохранения, сказано, что подобного развития событий можно было избежать.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, После появления вируса в Китае мир должен был отреагировать намного быстрее, говорят эксперты

По мнению экспертов, распространение Covid-19 вышло из-под контроля из-за совпадения нескольких факторов, в том числе неспособности ВОЗ оперативно отреагировать на угрозу и быстро ввести ограничения на передвижения между странами. Кроме того, страны мира вместо того, чтобы укреплять свои системы здравоохранения, начали борьбу за получение индивидуальных средств защиты, сказано в докладе.

Его авторы называют пандемию коронавируса "Чернобылем XXI века" и дают несколько рекомендаций относительно того, как избежать подобных кризисов в будущем.

Финал Лиги чемпионов может пройти не в Турции, а в Португалии

Согласно поступающим сообщениям, финал Лиги чемпионов между английскими клубами "Челси" и "Манчестер Сити" может быть перенесен в Португалию.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, "Манчестер Сити" сразится с "Челси" за кубок победителей Лиги чемпионов. Но где - пока точно неизвестно.

Ранее УЕФА решила не проводить финальный матч в Стамбуле 29 мая, поскольку Великобритания внесла Турцию в "красный список" государств, где велика опасность заражения коронавирусом. Поездки в такие страны не рекомендуются, а все, кто оттуда возвращается, должны самоизолироваться. Португалия, напротив, включена в "зеленый список", то есть считается более безопасной с точки зрения Covid-19, и британцы могут туда ездить.

УЕФА и Английская футбольная ассоциация также обсуждали возможность организации финала на лондонском стадионе Уэмбли, однако пока не смогли договориться об условиях. Не исключено, что такая договоренность все же будет достигнута, однако пока кандидатура Португалии выглядит более реалистично.

Bloomberg: ЕС подозревает Россию в намерении поглотить часть Украины

Европейский Союз считает, что Россия пытается постепенно поглотить часть восточной Украины, где находятся самопровозглашенные ДНР и ЛНР, пишет агентство Bloomberg. Его журналисты сообщают, что им удалось ознакомиться с внутренним отчетом, который на этой неделе будет представлен государствам - членам ЕС.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Президент Владимир Зеленский посетил зону конфликта на фоне недавней концентрации российских войск у украинских границ

"Такие шаги Кремля, как организация незаконных выборов и выдача паспортов местным жителям, направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в Россию", - цитирует отчет агентство.

Хотя крупные масштабные действия между украинской армией и пророссийскими сепаратистами уже не ведутся, перемирие постоянно нарушается, и на линии разграничения постоянно гибнут люди. В регионе с начала конфликта в 2014 году были убиты около 13 тыс. человек.

Для того, чтобы обезопасить Украину от российской агрессии, ЕС намерен предпринять несколько шагов. Все они описаны в документе, который оказался в распоряжении агентства. В частности, ЕС собирается помочь Украине противостоять киберугрозам и дезинформации со стороны российских властей, содействовать в вакцинации населения страны и продолжать кампанию по признанию недействительными российских паспортов, выданных жителям Крыма и некоторых районов Донбасса.

В Москве настаивают, что прямо не вмешиваются в конфликт на востоке Украины, и считают его внутриукраинским кризисом.

Пострадавший от "Новичка" судится с полицией

Сержант полиции Ник Бейли, который тяжело заболел после контакта с "Новичком" во время расследования отравлений в Солсбери, подал в суд на полицию Уилтшира. Как пишут британские СМИ, в том числе Times, Бейли, который стал первым, кто вошел в дом Сергея Скрипаля, чуть не умер в марте 2018 года.

Подпись к фото, Ник Бейли заявил, что работать полицейским больше не может

41-летний Бейли провел две недели в больнице, в том числе и в реанимации. После этого в течение десяти месяцев он трижды пытался вернуться на службу, но так и не смог из-за состояния здоровья. "Я признаю свое поражение и больше не могу выполнять свою работу", - сказал Ник Бейли.

По словам его жены Сары, полицейский все еще полностью не получает пенсию. Адвокаты Бейли подали в начале мая 2021 года в Высокий суд дело против главного констебля Уилтшира Кира Причарда. "Наш клиент пережил травму, которая оказала на него разрушительное воздействие и вынудила его оставить любимую работу после более чем 18 лет верной службы. Мы надеемся прийти к соглашению с полицией Уилтшира, чтобы мистер Бейли продолжил лечение и достойно мог жить дальше", - заявили адвокаты.

Конец шоу Эллен Дедженерес

Закрытие шоу Эллен Дедженерес показывает, что культура селебрити очень сильно изменилась культура. Под таким заголовком опубликована колонка в газете The Guardian.

Автор фото, Warner Bros Подпись к фото, Эллен Дедженерес была ведущей шоу с 2003 года

Знаменитое американское шоу выходило 17 лет - и закончится в 2022 году. Его автор и бессменная ведущая, комик и активистка ЛГБТ Эллен Дедженерес, сама звезда первой величины, больше не будет разговаривать в нем со знаменитостями.

Как пишет автор колонки, Дедженерес построила свою репутацию под девизом "будь доброй". Селебрити приходили к ней на программу, не боясь быть облитыми грязью. Наоборот - они знали, что их поймут и выслушают.

Но вежливый бренд рассеялся после разоблачений Дедженерес в прессе. Ее обвинили в сексуальных домогательствах, расовой нечувствительности и издевательствах за кулисами над бывшими сотрудниками. Все это наложилось на общее недовольство неприкасаемостью знаменитостей, которое усилилось из-за пандемии, обострившей расовые вопросы и проблему неравенства.

Оказалось, что для популярности мало просто "быть доброй" к знаменитостям. У публики, изможденной потерей работы и вирусом, несоответствие бренда и поведения за кулисами вызвало все большее раздражение - и Эллен ДеДженерис оказалась жертвой, резюмирует колумнист Guardian.

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

Мы подробно рассказывали о преследовании редакторов студенческого журнала DOXA, которых власти обвинили в вовлечении несовершеннолетних в акции протеста в защиту оппозиционера Алексея Навального. Но как возникло это очень необычное СМИ и почему его начали преследовать? Об этом подробно рассказывает наш корреспондент Анастасия Голубева.

В мае российский суд признал виновными фигурантов так называемого "Дела будки федерального значения" - так стали называть историю с акцией, которую активисты устроили в августе 2020 года у здания прокуратуры в Москве. На пропускном пункте трое участников вывесили плакаты в поддержку обвиняемых по делу "Нового величия" (организация признана в России экстремистской). Наши корреспонденты встретились с одной из участниц акции Ольгой Мисик.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Меня судят не за плакат на прокуратуре". Суд вынес приговор Ольге Мисик