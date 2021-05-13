Война между Израилем и ХАМАС: стороны выпустили сотни ракет, число жертв растет

50 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В результате воздушного удара было разрушено здание, где находился телеканал движения ХАМАС

В течение среды контролирующая сектор Газа исламистская группировка ХАМАС и армия Израиля продолжали активно обмениваться ударами. Палестинцы выпустили по израильской территории десятки ракет в ответ на удары военно-воздушных сил Израиля, в результате которых было разрушено еще одно многоэтажное здание в Газе.

Сообщается, что с понедельника, когда стороны начали взаимные нападения, в секторе Газа убиты по меньшей мере 67 человек, в том числе 17 детей. Палестинское министерство здравоохранения, которое контролирует ХАМАС, сообщает, что от израильских ударов ранено около 390 человек.

Со стороны Израиля погибли семь человек, в том числе один ребенок, военнослужащий и гражданин Индии. За последний день ракеты разрывались в нескольких израильских городах, в том числе в Сдероте на юге страны, где в результате попадания в жилой дом был убит шестилетний мальчик. Во вторник Израиль сообщил, что общее число раненых составило около 100 человек.

Столкновения в арабских районах

На фоне противостояния властей Израиля с ХАМАС начались ожесточенные столкновения с участием израильских арабов в нескольких городах. С понедельника власти арестовали в арабских районах около 400 человек.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В среду вечером в городе Лод продолжались столкновения

Как сообщают израильские средства массовой информации, толпы нападают не только на евреев, но и на арабов.

В среду вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху описал обстановку в израильских городах как "невыносимую". "Анархии мы не потерпим, - сказал глава правительства в видеообращении, которое цитирует газета Times of Israel. - Совершенно недопустимо, когда толпы арабов нападают на евреев - или когда толпы евреев нападают на арабов".

Особенно ожесточенные столкновения происходили в городе Лод, который расположен около главного международного аэропорта Израиля Бен Гурион. Сообщается, что здесь была подожжена синагога и несколько автомобилей, в населенном пункте введено чрезвычайное положение.

Кроме того, сообщается о столкновениях протестующих арабских демонстрантов с полицией в городе Хайфа. Есть также данные о новых столкновениях в Восточном Иерусалиме и в нескольких городах на Западном берегу реки Иордан.

К среде стало поступать все больше сообщений уже о насилии еврейского населения в отношении арабов. В том числе по израильскому телевидению были показаны кадры, на которых в городе Бат-Ям на берегу Средиземного моря толпа вытащила из машины человека, которого приняли за араба, и начали его избивать. Однако, как сообщает Wall Street Journal, жертва этого нападения на самом деле принадлежала к еврейской части населения.

Арабское меньшинство составляет около 21% израильских граждан - в основном это люди, которые жили в стране еще до создания государства Израиль в 1948 году и остались в своих городах.

Нетаньяху заявил, что правительство страны сделает все возможное, чтобы защитить Израиль как от внешних врагов, так и от устроивших беспорядки на территории страны. Однако Палестинская администрация осудила действия Израиля как "военную агрессию", которая "травмирует два миллиона людей, которые и так находятся в отчаянном положении".

Что еще происходило в среду

Палестинские вооруженные группировки в Газе сообщают, что выпустили по территории Израиля 130 ракет в ответ на удары израильской авиации, которые разрушили уже третье многоэтажное здание в городе. Там находилась студия телевизионного канала движения ХАМАС "Аль-Акса ТВ".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Израильская система ПВО "Железный купол" сбивает большинство ракет, выпущенных из сектора Газа. Этот снимок был сделан в Ашкелоне

По данным израильской армии, за три дня по территории Израиля было выпущено около 1,5 тыс. ракет, большинство из которых были сбиты при помощи системы ПВО "Железный купол".

Вооруженные силы Израиля утверждают, что нынешние удары по Газе - самые масштабные боевые действия в регионе с 2014 года.

Израиль также сообщил, что в результате его удара был убит высокопоставленный сотрудник ХАМАС, кроме того, разрушены пусковые установки, которые использовались для обстрела израильской территории.

Перед тем, как Израиль наносит удары по домам в секторе Газа, их жителей предупреждают заранее, чтобы они успели эвакуироваться. Однако палестинские врачи сообщают о жертвах среди гражданского населения.

Автор фото, Reuters

По данным агентства Франс пресс, после удара во вторник были убиты пять членов одной семьи. "Мы смеялись и веселились - и тут они вдруг стали нас бомбить. Все вокруг загорелось", - со слезами рассказывает 14-летний Ибрагим, один из выживших.

Тем временем в среду вечером миллионы израильтян были вынуждены спуститься в бомбоубежища, сообщает армия Израиля.

Корреспондент газеты Jerusalem Post Анна Аронхайм рассказала Би-би-си, что вечер вторника ей пришлось провести в убежище вместе со своим пятимесячным ребенком. "Было очень страшно слышать, как перехватывались сотни ракет, а некоторые падали около нас", - говорит она.

Кроме того, в среду утром был убит военнослужащий израильской армии Омер Табиб - он погиб после того, как с территории Газы была выпущена противотанковая ракета.

В городе Лод ракета попала в автомобиль, в результате чего были убиты два израильских араба.

Как отреагировал мир

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выразил "глубокую озабоченность" в связи с эскалацией насилия. Хотя Совет Безопасности ООН провел в связи с событиями на Ближнем Востоке специальное заседание, он не стал принимать какое-либо заявление.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Палестинцы покидают один из домов в Газе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с Нетаньяху осудил насилие со стороны ХАМАС, однако подчеркнул, что Израиль обязан избегать жертв среди мирного населения. В регион вскоре отправится заместитель главы американского внешнеполитического ведомства Хади Амр, который должен встретиться с представителями палестинцев и израильтян.

Москва тем временем призвала провести срочное заседание так называемого Ближневосточного квартета, в который входят США, ЕС, ООН и Россия.

Российский МИД также опубликовал сообщение о разговоре замминистра иностранных дел Михаила Богданова с заместителем председателя Политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком. В нем сказано, что движение "готово остановить любые военные действия против Израиля на обоюдной основе при том понимании, что международное сообщество окажет необходимое давление на израильскую сторону для пресечения силовых акций в комплексе мечети "Аль-Акса" в Восточном Иерусалиме и противоправных мер в отношении его коренных арабских жителей".

Что привело к эскалации насилия?

Поводом к новой вспышке многолетнего арабо-израильского конфликта снова стал Иерусалим - город, священный и для иудеев, и для мусульман, и для христиан. Последний виток столкновений между израильской полицией и палестинцами в городе начался на прошлой неделе.

Первоначально беспорядки вспыхнули из-за попытки израильских властей выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарр в Восточном Иерусалиме.

Еще одной причиной протестов стало решение городских властей не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима, который отмечался в понедельник.

Утром в понедельник сотни палестинцев начали забрасывать камнями представителей израильских сил безопасности. Полиция применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. В результате столкновений пострадало более 300 человек.

Вскоре после этого начались обстрелы с палестинской территории. Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС - "Бригады Аль-Кассам". Палестинская группировка "Исламский джихад" (организация запрещена в России) также сообщила о нанесении удара по Израилю.