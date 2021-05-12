Умерла Татьяна Никонова, фем-просветительница и секс-блогер
Умерла одна из самых известных российских фемактивисток и журналисток Татьяна Никонова, ей было 43 года. О ее смерти вечером 12 мая сообщили друзья и коллеги.
"Сегодня днем Таня Никонова скоропостижно скончалась из-за болезни. Время и место прощания будет известно позднее", - такое сообщение появилось на ее сайте и в социальных сетях.
Татьяна Никонова начала вести блог Sam Jones's Diary о феминизме, гендере и сексе в 2012 году. С 2017 года она стала писать для своего сайта Nikonova.online. Пользователи "Живого журнала" Татьяну Никонову помнят под ником Лилу.
Татьяна Никонова стала первым в России блогером, которая рассказывала о личном опыте использования секс-игрушек. Она выступала за сексуальное образование подростков, читала лекции и писала статьи о сексуальной безопасности женщин и профилактике ВИЧ-инфекции, боролась за гендерное равноправие и поддерживала ЛГБТ-движение.
Она среди прочего известна серией публичных дебатов с петербургским ультраконсервативным депутатом Виталием Милоновым.
В 2017 году Татьяна принимала участие в круглом столе Русской службы Би-би-си, посвященном изменению норм согласия в сексе. "Я совершенно согласна, что секс - это всегда политическая история, - говорила она тогда. - Но если раньше посыл был "да, мы можем им заниматься", то сейчас важно, что огромная группа населения, в большинстве случаев, женщины, имеют право отказаться, когда они этого не хотят. Это не менее важно, чем разрешать себе делать какие-то вещи".
У Никоновой было более 25 тысяч подписчиков в Телеграме и более 250 тысяч подписчиков - в Инстаграме.
Коллеги и друзья Татьяны в Фейсбуке попросили помощи у всех, кто знал журналистку, чтобы поддержать ее семью и помочь завершить ее дела.
Свои соболезнования близким Татьяны выразили представительницы российского фем-движения и коллеги-журналисты. Автор телеграм-канала "Женская власть" Залина Маршенкулова написала: "Спасибо тебе за всё, Таня. Мы продолжим твоё дело. Это была славная охота".
"У меня нет слов, какая большая это для всех нас потеря. Все пять лет, которые я знаю Таню, я бесконечно уважаю ее и благодарна за очень многое", - пишет в своем Фейсбуке одна из основательниц проекта "Фемдача" Дарья Серенко.
Соосновательница первого российского музыкального сайта "Звуки.ру" Соня Соколова пишет, что "Таня была одной из первых, кто начал открыто говорить в медиа о сексе и психологических травмах, связанных с насилием, системно заниматься секс-просвещением".
"На странице "Татьяна Никонова 18+" есть куча Таниных статей - многим женщинам они открыли глаза и помогли сделать нужный шаг", - соболезнует Соня Соколова.
О причинах смерти журналистки не сообщается. В одном из своих последних постов 6 мая в Фейсбуке Татьяна Никонова писала, что находится в больнице.
"Похороны секса, каким мы его знали": итоги скандалов-2017
Русская служба Би-би-си организовала дискуссию с участием публицистки Анны Наринской, главного редактора сайта "ПостНаука" Андрея Бабицкого, секс-блогера Татьяны Никоновой и историка Ирины Ролдугиной и предложила им обсудить, что дело Харви Вайштейна значит для России и пора ли хоронить секс.
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