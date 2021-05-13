Илон Маск передумал. Tesla не будет принимать биткоин, поскольку он вредит природе

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Глава Tesla Илон Маск говорит, что беспокоится за экологию, поэтому Tesla откажется от биткоинов

Глава Tesla Илон Маск заявил, что его автомобильная компания больше не будет принимать биткоин в качестве средства оплаты продукции, поскольку для производства криптовалюты требуется большое количество электроэнергии - и это вредит окружающей среде.

После того, как Маск написал об этом в своем "Твиттере", цена биткоина упала больше, чем на 10%, однако акции Tesla также снизились в цене.

"Мы озабочены тем, что для майнинга и транзакций с биткоином используется все больше органических источников энергии, особенно угля, а это самое плохое топливо из всех с точки зрения выбросов, - заявил Маск. - Криптовалюта - это хорошая идея… но она не может стоить окружающей среде так дорого".

При этом еще в марте этого года Илон Маск говорил, что с радостью будет принимать оплату в биткоинах. Кроме того, он сам вложил в цифровую валюту 1,5 млрд долларов. Теперь Маск заявил, что не будет избавляться от этой криптовалюты - и будет готов снова принимать ее для оплаты продукции Tesla, когда майнинг станет менее вредным для экологии.

Аналитики считают, что таким образом Маск заигрывает с инвесторами. "Вопросы экологического, социального и корпоративного управления довольно чувствительны для многих. Tesla, которая позиционирует себя как компания, ориентированная на чистую энергию, не хочет испортить себе репутацию", - говорит Джулия Ли из Burman Invest. "Но нельзя исключать и того, что это всего лишь еще один шаг Илона Маска по влиянию на рынок криптовалют", - говорит она.

Сила слова... и твита Маска

В апреле Tesla объявила, что ее прибыль за первые три месяца 2021 года составила 438 млн долларов по сравнению с 16 млн в прошлом году. Этому способствовали в том числе и продажи с помощью биткоинов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Илон Маск передумал и больше не хочет продавать автомобили Tesla за биткоины

До сих пор Маск был одним из самых известных в мире сторонников криптовалют. Его высказывания в "Твиттере" о малоизвестной цифровой валюте dogecoin превратили ее в четвертую по величине криптовалюту в мире. И это при том, что dogecoin задумывался как шутка в социальных сетях.

Эксперты говорят, что биткоины действительно вредят окружающей среде, поскольку их создают майнеры, которые используют мощные компьютеры.

Майнинг - очень энергоемкий процесс, который часто зависит от электроэнергии, вырабатываемой с использованием ископаемого топлива, особенно угля, что очень вредно для экологии. Кроме того, по последним данным, примерно 75% этой криптовалюты производят в Китае, где объем вредных выбросов в атмосферу крайне велик. Согласно исследованиям, фермы, "добывающие" биткоин, производят такой же объем углекислого газа, как один из десяти самых больших городов Китая.