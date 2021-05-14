Задержан бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин

час назад

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS Подпись к фото, Алексей Меркушкин во время работы в кабинете министров Мордовии

В Москве задержан бывший вице-губернатор Мордовии и сын экс-главы республики Алексей Меркушкин. Его подозревают в даче взятки в размере 7 млн рублей.

Как сообщает Следственный комитет России, Меркушкина задержали при попытке пересечения границы сотрудники антикоррупционного управления местного МВД. На кадрах, опубликованных ведомством, видно, что мужчину задерживают у стойки регистрации в аэропорту.

Бывший вице-губернатор Мордовии подозревается в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ), в ближайшее время следствие попросит суд избрать ему меру пресечения.

По версии следствия, в 2015 году Меркушкин, будучи фактическим акционером Мордовпромстройбанка, вместе с председателем совета директоров и еще одним акционером финансовой организации дал взятку в размере более 7 млн рублей управляющему отделением Банка России по Республике Мордовия. Следователи считают, что за эти деньги он хотел добиться отмены предписания, выданного его банку по итогам инспекционной проверки: выявленные в ее ходе нарушения могли привести к лишению лицензии.

Как уточняет СКР, ранее по этому же уголовному делу были заключены под стражу управляющий республиканским отделением Банка России, обвиняемый в получении взятки, а также обвиняемый в ее даче экс-председатель совета директоров Мордовпромстройбанка.

Накануне вечером о задержании Меркушкина в аэропорту Шереметьево сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, бывший вице-губернатор Мордовии собирался вылететь в Беларусь.

Алексей Меркушкин - младший сын Николая Меркушкина, который с 1995 по 2012 год возглавлял Мордовию, а затем работал губернатором Самарской области. В 2017 году, после ухода с губернаторского поста, Владимир Путин назначил Меркушкина-старшего спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Алексей Меркушкин работал в правительстве Мордовии с 2012 по 2019 год. Он был заместителем председателя правительства и министром целевых программ республики.