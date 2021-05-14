Правительство России внесло Чехию и США в список "недружественных стран"

14 мая 2021, 15:47 GMT Обновлено 41 минуту назад

Автор фото, TASS

В утвержденный российским правительством список стран, совершающих "недружественные действия" в отношении Российской Федерации, вошли США и Чехия.

Попадание в список недругов России скажется в первую очередь на работе дипломатических представительств этих стран - им ограничивается возможность нанимать на работу местный персонал.

Согласно распоряжению, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, дипмиссия Чехии может брать на работу на территории России 19 человек, а дипмиссия США - ни одного.

В опубликованном списке других стран, кроме Чехии и США, нет.

О том, что США будут в списке "недружественных" государств, представитель российского МИД Мария Захарова сообщила в конце апреля.

"Остальные государства вы узнаете, когда распоряжение правительства будет опубликовано и соответствующий список появится", - добавила Захарова.

23 апреля президент России подписал указ, в соответствии с которым государства, "совершающие недружественные действия" против России, будут ограничены в праве нанимать российских граждан: их численность будет определяться квотой.

Президент также предусмотрел возможность полного запрета на трудоустройство россиян в посольствах таких государств: в случае его введения они смогут обеспечивать свою работу только за счет собственных граждан.

Санкции США и дипломатический конфликт с Чехией

Такое решение было принято после введения США новых санкций в отношении России и на фоне беспрецедентного дипломатического конфликта с Чехией, власти которой заподозрили Россию в причастности к взрывам складов с боеприпасами в 2014 году.

В середине апреля президент США Джо Байден ввел против России новые санкции, в том числе против ее суверенного долга. Байден заявил, что это ответ на кибератаки и попытки вмешательства в президентские выборы 2020 года. После этого Вашингтон и Москва обменялись высылкой десяти дипломатов.

Одновременно развивался дипломатический скандал с Чехией, власти которой обвинили спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. В день взрыва на территории Чехии находились предполагаемые сотрудники ГРУ, известные под именами Руслан Боширов и Александр Петров.

Чехия объявила персонами нон грата 18 российских дипломатов, Москва в ответ выслала 20 чешских.

Позже Чехия потребовала, чтобы посольство России в Праге до конца мая сократило свой штат до числа оставшихся в Москве чешских дипломатов. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек уточнил, что из страны будут высланы 63 сотрудника российского посольства.