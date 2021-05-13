Новый развод Потанина: суд в Лондоне разрешил бывшей жене миллиардера заново делить имущество

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Английский суд разрешил бывшей жене российского магната Владимира Потанина Наталии судиться с ним в Лондоне по поводу раздела имущества. Тяжба обещает быть одной из самых дорогих в истории мировой "столицы разводов", поскольку состояние Потанина оценивается в 30 млрд долларов.

Наталия Потанина развелась с мужем в России еще в 2014 году и получила несколько десятков миллионов долларов. С тех пор она тщетно добивается в российских, кипрских, американских и английских судах более равного раздела имущества, нажитого за три десятилетия их брака.

"Нет сомнений, что в глазах большинства людей - и обеспеченных, и бедных - полученные женой суммы сделали ее богатой. Однако все относительно, - пришла к выводу судья Кинг. - Доставшееся ей при разводе представляет собой лишь малую толику гигантского состояния этой семьи, накопленного за долгие годы совместной жизни".

Потанин - один из двух крупнейших акционеров металлургического гиганта Норильский Никель, и спор за акции заполярного комбината уже приводил его в английский суд: в 2018 году он проиграл Олегу Дерипаске корпоративный спор. Теперь ему придется там же отбиваться от претензий бывшей жены, которая хочет половину состояния.

После развода в 2014 году Наталия Потанина получила вид на жительство в Великобритании, а с 2017 года выбрала Лондон местом постоянного проживания, что позволило ей убедить суд принять иск к бывшему мужу. Судья Высокого суда было согласился, но адвокаты Потанина убедили его, что он ошибся, и судья пересмотрел свое решение.

Однако трое более маститых его коллег на апелляции рассудили иначе. Они оценивали не суть дела, а форму его рассмотрения, и сочли неуместной ускоренную процедуру, по которой это дело прошло первую инстанцию. И постановили вернуть его для более тщательного изучения.

Судьи отдельно оговорились в своем вердикте, что они не согласились лишь с выбранной процедурой принятого их коллегой решения, а не с самим решением отказать Наталии в рассмотрении ее финансовых претензий к бывшему мужу. То есть после подробного процесса оно вполне может оказаться таким же.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Среди активов Потанина - горнолыжный курорт "Роза Хутор". Хоть он и не принадлежит ему лично напрямую

"В случае, если стороны не сумеют достичь какого-либо компромисса в этой затяжной и дорогостоящей тяжбе, дело будет разрешено в свое время судьей Высокого суда, но уже с учетом устных свидетельских и, как я полагаю, экспертных показаний", - говорится в решении судьи Кинг и двух ее коллег.

Они отметили, что при первом рассмотрении дела судья указал на опасность "разводного туризма" и подозрения в том, что более щедрый в бракоразводных делах английский суд может быть использован с целью выбить из супруга больше присужденного на родине.

Однако судья не учел, по мнению коллег на апелляции, что в данном случае привыкшая к роскошной жизни жена оспаривает адекватность полученных ею сумм, и что российские суды не признают совместным имуществом ценности, которые принадлежат супругам не напрямую, а через компании, в которых они являются бенефициарами, но не владельцами. То есть, на акции "Норильского Никеля" - основы семейного состояния - Наталия Потанина в России претендовать не может.

Однако решение апелляционного суда не означает, что у нее получится убедить судью, что полученных миллионов ей не хватает на жизнь, а российское семейное право ущербно. Более того, даже если Владимир Потанин не оспорит сегодняшнее решение в британском Верховном суде или проиграет и там, и даже если Наталия Потанина добьется в Англии решения в свою пользу, получить деньги с бывшего мужа будет непросто.

За примерами далеко ходить не надо. Другая пара с нажитыми в России миллиардами вот уже который год делит их в Высоком суде Лондона, но самый дорогой развод в истории английского правосудия пока принес бывшей жене миллиардера Фархада Ахмедова Татьяне лишь расходы.