Дайджест: массированные обстрелы сектора Газа; вакцинированные американцы снимают маски

23 минуты назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, После одного из ударов по Газе

В ночь на пятницу армия Израиля с новой силой возобновила массированные обстрелы Газы - теперь с применением не только авиации, но танков, артиллерии и военных кораблей. В ответ контролирующая сектор радикальная исламистская группировка ХАМАС выпустила по израильской территории несколько десятков ракет.

Очередное обострение ближневосточного конфликта началось в конце прошлой недели после столкновений в Иерусалиме. Их причиной стал доступ верующих на Храмовую гору и решение израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из Восточного Иерусалима. С понедельника ХАМАС и вооруженные силы Израиля обмениваются воздушными ударами, интенсивность которых только возрастает.

С палестинской стороны убиты уже более 100 человек, в результате ракетных обстрелов Израиля погибли семеро. Израильская армия сообщила, что нанесла по Газе более 600 ударов, в то время как с территории сектора было запущено 1750 ракет. Ожидается, что в воскресенье Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию на открытом заседании.

Кроме того, в последние дни начались ожесточенные столкновения в израильских городах, где есть как еврейское, так и арабское население. Некоторые израильские политики в связи с этим говорят об угрозе гражданской войны. Наш корреспондент Анастасия Успенская рассказывает об общине израильских арабов и о том, как она относится к нынешнему обострению конфликта.

Полностью привитым американцам разрешили снять маски

Американские власти заявили, что граждане страны, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, смогут в большинстве случаев отказаться от ношения масок в помещениях и на улице. Кроме того, им больше не нужно будет соблюдать правила социального дистанцирования.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Джо Байден воспользовался правом на улыбку без маски, поскольку он - один из полностью вакцинированных американцев

Для полной вакцинации чаще всего необходимо получить две дозы препарата. По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (СDC), обе прививки уже сделали почти 119 млн жителей США (или около 35% населения страны), а одну - около 156 млн человек. Эксперты надеются, что новые правила не только помогут США вернуться к нормальному образу жизни, но и убедят большее число американцев пройти вакцинацию.

Отмену масочного режима для вакцинированных прокомментировал президент США Джо Байден - сам он при этом был без маски. Ранее он не надевал ее во время встречи с республиканскими депутатами в Белом доме. "Я думаю, это очень важное достижение, прекрасный день", - сказал Байден. "Те, кто полностью вакцинированы и могут снять маски, заслужили право улыбаться окружающим - американцы известны этим по всему миру", - добавил президент и улыбнулся.

Впрочем, в некоторых ситуациях американскую улыбку все еще придется прятать - даже тем, кто сделал обе прививки. Власти рекомендуют носить маски в местах большого скопления людей, таких как общественный транспорт или больницы. Кроме того, некоторые компании и магазины по-прежнему будут требовать от своих сотрудников и клиентов соблюдать масочный режим и нормы социального дистанцирования.

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Греция открывается для туристов

С утра пятницы Греция отменяет большинство ограничений на въезд туристов, введенных из-за пандемии Covid-19. Страну смогут посетить все, кто прошел вакцинацию одной из признанных властями вакцин, или имеет негативный тест на коронавирус. В Греции также вновь открываются для посетителей музеи, работа которых была прекращена в ноябре прошлого года.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Неделю назад в Греции открылись пляжи

В числе тех, кому будет разрешен въезд в Грецию, - и вакцинированные жители России, поскольку Афины признают российский препарат "Спутник V".

Греция надеется, что удачный туристический сезон поможет поднять экономику страны, объем которой по итогам прошлого года упал на 8%.

Зеленский откроет символическую синагогу в Бабьем Яре

Президент Украины Владимир Зеленский откроет символическую синагогу в киевском Бабьем Яре, где во время Второй мировой войны нацисты убили более 30 тыс. евреев. Мемориальный комплекс "Бабий Яр" сообщает, что деревянное строение сделано из амбарного дуба 100-летней давности, дерево при этом доставлено из разных регионов Украины. Ее интерьер будет повторять старинные синагоги в Западной Украине.

Автор фото, Facebook/babynyar.memorial

Символическая синагога будет открыта около мемориального комплекса в память об убитых в Бабьем Яре. 14 мая Украина впервые отмечает день памяти украинцев, спасавших жизнь евреев в годы Второй мировой войны.

Медведчука отправили под домашний арест

Суд в Киеве отправил под домашний арест Виктора Медведчука - одного из самых влиятельных пророссийских политиков Украины и кума президента России Владимира Путина.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Виктор Медведчук доволен решением суда. Прокуратура просила отправить его в СИЗО

Ранее Медведчуку были предъявлены подозрения в государственной измене, в частности, в сотрудничестве с властями России в аннексированном Крыму, в передаче Москве военных секретов и в создании пророссийских организаций. В четверг Медведчук ответил на эти обвинения в суде, который избирал ему меру пресечения. О его деле подробно рассказывают наши корреспонденты.

Наши обозреватели Павел Аксенов и Святослав Хоменко также изучили планы Украины по развитию своего флота до 2025 года. Задача плана - ассиметричный ответ на действия России в Черном и Азовском морях. Как пишут наши корреспонденты, Киев намерен разместить крылатые ракеты на берегу и ракетные катера и корветы на воде.

Потанин будет делить имущество с бывшей женой в Лондоне

Британский суд разрешил бывшей жене российского миллиардера Владимира Потанина Наталии судиться с ним по поводу раздела имущества. Хотя супруги развелись еще в 2014 году, с тех пор Наталия безуспешно добывается более справедливого раздела имущества, нажитого за три десятилетия брака.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Владимир Потанин (фото 2017 года)

Состояние Потанина оценивается в 30 млрд долларов, он входит в число самых обеспеченных российских бизнесменов. Поэтому слушания о разделе имущества обещают стать одними из самых дорогих в истории.

Недавно наш корреспондент Алексей Калмыков рассказывал еще об одном громком бракоразводном процессе в Лондоне с участием российских бизнесменов - тяжбе бывшей жены миллиардера Фархада Ахмедова с их старшим сыном Темуром.

Можно ли отдать ребенка РПЦ (по призыву патриарха)?

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл записал видеообращение к участникам Общецерковного съезда по социальному служению, в котором призвал женщин, которые не хотят рожать, отказаться от идеи аборта и отдать ребенка на воспитание церкви.

Автор фото, YouTube/russianchurch

Патриарх призывает "не убивать ребенка" и обещает, что церковь сделает "все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя". Однако наши корреспонденты поговорили с юристами и выяснили, что сейчас в России нет юридической возможности передать ребенка в церковный приют.

Реюнион сериала "Друзья" покажут 27 мая

Долгожданный реюнион актеров сериала "Друзья" будет доступен для просмотра на стриминговой платформе HBO Max, начиная с 27 мая.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В единственной новой серии "Друзей" принимают участие все шесть оригинальных актеров

Единственный эпизод был снят в апреле, больше чем через год после того, как о нем было впервые объявлено. Задержка связана с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

В единственном новом эпизоде "Друзей" не будет заранее написанного сценария. В нем присутствуют все оригинальные звезды сериала Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэтью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс).

HBO также опубликовала официальный трейлер нового эпизода на своем канале в YouTube.

В 2019 году мы рассказывали о "Друзьях", одном из самых знаменитых телесериалов в истории, в очень необычном ключе. Оказывается, некоторые считают, что он виноват ни много ни мало… в закате западной цивилизации.

"Москва начала действия против Бербок"

Лидер немецкой Партии зеленых Анналена Бербок столкнулась с атакой в социальных сетях после того, как высказалась против проекта "Северный поток - 2", пишет TGuardian.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Анналена Бербок имеет высокие рейтинги и вполне может стать новым канцлером Германии

Бербок, которая претендует на место Ангелы Меркель на посту канцлера на сентябрьских выборах, пообещала заблокировать строительство нового газопровода для доставки российского газа в Европу в обход Украины. Сразу после этого против нее началась жестокая кампания в социальных сетях: в числе прочего там стали появляться ее фальшивые изображения в голом виде, а также снимки с миллиардером-финансистом Джорджем Соросом и подписью, что Анналена является частью "всемирного еврейского заговора".

Джем Оздемир, бывший лидер Партии зеленых, а ныне эксперт по внешней политике, заявил, что эта кампания поддерживается Кремлем. С ним согласились эксперты по безопасности, в том числе специалисты НАТО, с которыми пообщалась немецкая газета Bild. "Москва начала действия против Бербок", - цитирует газета экспертов.

Политики Германии не первый раз сталкиваются с нападениями в интернете. Десятки немецких депутатов и активистов получили фишинговые письма от киберпреступников, которые, как считают жертвы, связаны с ГРУ России. Власти Германии также возлагают на российских хакеров вину за срыв важной онлайн-встречи руководства Христианско-демократического союза.

Недавно наш корреспондент Юри Вендик рассказывал о том, кто такая Бербок и почему у нее довольно высокие шансы возглавить правительство Германии.

"Тлеющий мангал, только вместе угля - урановое топливо"

Украинские ученые обнаружили рост ядерной активности в помещении внутри Чернобыльской АЭС, сообщает TTelegraph. Датчики, которые ученые используют для слежения за происходящим внутри стального саркофага над АЭС, показали, что в одной из комнат, куда не заходили ни люди, ни роботы-замерщики радиации, зафиксирован рост нейтронной активности.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Над взорвавшимся реактором ЧАЭС недавно был возведен новый стальной саркофаг

У ученых есть опасения, что это может привести к серьезному повышению уровня радиации или даже к разрушениям. Впрочем над взорвавшимся реактором и старым объектом "Укрытие" над четвертым энергоблоком, сейчас возведен новый саркофаг, которому ничто не угрожает.

Эксперты, на которых ссылается британское издание, сравнивают процесс, происходящий внутри АЭС, с тлеющими углями в мангале, только роль углей при этом выполняют обломки, загрязненные урановым топливом. Ученые наблюдают за происходящим и ждут, что произойдет дальше: остановится ли процесс распада или нужно будет придумывать план его остановки. Но успокаивают, что еще одна катастрофа маловероятна.

Представители ЧАЭС заявили в ответ на публикации о повышении нейтронной активности, что процессы в этом помещении "не представляют угрозы возникновения самоподдерживающейся цепной реакции".

К недавнему 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС мы подготовили эту коллекцию фотографий.

Российские рок-музыканты протестуют против отмены концертов

"Ситуация тяжелая, неприятная, отбиться сейчас можно только всем вместе. Иначе действительно передавят", сказал в интервью "Новой газете" лидер рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский. Журналисты поговорили с ним о причинах срыва его концертного тура.

Автор фото, Александр Рюмин/ТАСС

Как пишет издание, концерты по политическим причинам отменяли и раньше, но целый тур - это что-то новое. Это произошло с группой "Ногу свело!" после того, как Покровский стал высказываться в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Давление оказывают не только на "Ногу свело!" - под ударом оказались Нойз МС, группа "Порнофильмы" и некоторые другие артисты. Отдаленно это похоже на серию отмен и срывов концертов 2018-го года, но сейчас все жестче, откровеннее и масштабнее, пишет "Новая газета". С запугиванием, с атаками в интернете, с вызовами промоутеров куда следует.

Покровский говорит, что все началось после того, как в январе он записал и опубликовал видео в поддержку Навального. "Мы получили звонок от старого знакомого, который начал нести какую-то околесицу, а в конце дал мне совет: "Ругай кого хочешь, но ни за кого не вписывайся". Главный тезис: нельзя поддерживать Навального. Был ли этот человек подослан спецслужбами, мы не знаем, но я проконсультировался, и мне объяснили, что он говорил фразами из методички", - говорит Покровский.

На сайте Change.org музыканты запустили петицию с требованием прекратить политическое давление и преследование музыкантов за их гражданскую позицию.

"Многие из нас помнят, что в Советском Союзе независимая музыка была вне закона. Возврат к этой практике - преступление не только перед нами, но и перед миллионами наших слушателей. Мы хотим жить в цивилизованном обществе со свободой слова и самовыражения", - сказано в петиции. В числе прочих ее уже подписали группы "Ногу свело", "Тараканы" и "Несчастный случай".

Новое расследование о "дворце Путина"

Наш корреспондент Андрей Захаров получил флэш-карту с огромным количеством документов, касающихся строительства знаменитого комплекса под Геленджиком, который в расследованиях Алексея Навального фигурирует как "дворец Путина".

Из документов следует, что при строительстве дворца ключевую роль играло государство, а бывший член кооператива "Озеро" и давний знакомый Путина Николай Шамалов заработал на его продаже лишь 4,9 млн рублей. Почитайте наше подробное расследование - и не забудьте посмотреть его видеоверсию.

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