Конфликт на Ближнем Востоке: армия Израиля интенсивно обстреливает сектор Газа

13 мая 2021, 21:36 GMT Обновлено 20 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, В ответ на обстрелы палестинские вооруженные формирования вновь начали выпускать ракеты по территории Израиля

Израильская армия сообщила, что ее подразделения ведут военную операцию на территории сектора Газа.

"Наземные и воздушные подразделения армии обороны Израиля сейчас ведут атаку в секторе Газа", - написала в своем официальном аккаунте в "Твиттере" израильская армия.

По данным издания Times of Israel, речь пока не идет о вторжении: израильские подразделения открыли массированный огонь по целям на севере Газы, используя самолеты и вертолеты, а также танки и артиллерию.

В ответ на это палестинские вооруженные формирования возобновили обстрел территории Израиля. В направлении южных городов, таких как Ашдод и Ашкелон, были выпущены десятки ракет, там звучат сирены воздушной тревоги. Большинство ракет, которые выпускаются из сектора Газа, перехватывает израильская система ПВО "Железный купол".

Агентство Рейтер ссылается на израильских военных корреспондентов, которые утверждают, что наземного вторжения пока нет, и израильские войска ведут обстрел Газы со своей территории. Жители северных районов сектора, расположенных около границы, говорят, что израильских солдат не видят, но слышат активный артиллерийский огонь и воздушные удары.

Корреспондент Би-би-си в Газе также сообщает об интенсивных обстрелах на севере на востоке сектора, которые ведут израильские военные корабли, истребители и вертолеты. На кадрах, поступающих с места событий, видно, что небо над Газой озаряется от взрывов.

Начиная с понедельника, Израиль и исламистская группировка ХАМАС, контролирующая Газу, обмениваются ударами. С палестинской стороны убиты уже более 100 человек, в результате ракетных обстрелов Израиля погибли семеро.

Израильская армия сообщила, что нанесла по Газе более 600 ударов, в то время как с территории сектора было запущено 1750 ракет.

Кроме того, в израильских районах, где живут арабы, начались погромы и мятежи, при этом насилие было направлено как против еврейского, так и арабского населения.

В четверг израильские военные сообщили, что к границам Газы перебрасываются войска. В армию призваны по меньшей мере 7 тыс. резервистов, а военные командиры на границе получили приказ готовиться ко всем возможным вариантам развития событий и эскалации.