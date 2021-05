"Друзья" возвращаются. Новый специальный эпизод легендарного сериала покажут 27 мая

час назад

HBO опубликовала официальный трейлер нового эпизода в своем канале в YouTube. В нем шестеро друзей идут вместе под мелодичную версию культовой мелодии шоу "I'll Be There For You" группы The Rembrandts.