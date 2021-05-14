"Друзья" возвращаются. Новый специальный эпизод легендарного сериала покажут 27 мая

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Эпизод, в котором они все возвращаются". Назначена дата выхода новых "Друзей"

Новый специальный эпизод сериала "Друзья" (Friends) с участием всех шести актеров, снимавшихся в оригинальных сезонах, будет доступен на стриминговом сервисе HBO Max с 27 мая. Впрочем, поклонникам культового сериала не стоит надеяться увидеть продолжение историй его героев: новый эпизод снимался без сценария, и актеры участвуют в нем как реальные люди, а не как их персонажи.

Слухи о воссоединении "Друзей" появились еще в ноябре 2019 года. Первоначально реюнион должен был состояться мае 2020 года, но пандемия коронавируса задержала съемки на год.

В результате актеры встретились апреле этого года в павильоне Warner Bros в Калифорнии, том самом, где шли съемки оригинального сериала. За встречей наблюдала аудитория, в которой было немало знаменитостей, в том числе Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, Сидни Кроуфорд, Леди Гага и Малала Юсуфзай.

В новом эпизоде примут участие все шесть участников оригинального состава - Мэттью Перри (Чендлер), Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи) и Дэвид Швиммер (Росс). Кроме них, в серии появятся актеры Риз Уизерспун (Джилл) и Том Селлека (Ричард).

HBO опубликовала официальный трейлер нового эпизода в своем канале в YouTube. В нем шестеро друзей идут вместе под мелодичную версию культовой мелодии шоу "I'll Be There For You" группы The Rembrandts.

Кортни Кокс написала в своем Инстаграме: "Такие вещи происходят не каждый год - или даже не каждые 10-15 лет. Я просто счастлива, что смогла снова встретиться со своими "Друзьями". И все прошло лучше, чем когда-либо". "Наконец-то! Реюнион сериала "Друзья" покажут на HBO Max 27 мая. Мы рады до умопомрачения!", - сказала по этому поводу Дженнифер Энистон. "Очень рад всех видеть", - написал Мэтт Леблан.

"Друзья" были одним из главных ситкомов 1990-х, сериал перестал выходить в 2004 году.

Шоу из 10 сезонов нашло новое поколение поклонников, благодаря потоковым сервисам, таким как Netflix, где они были выложены.