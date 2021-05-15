Слоны в Лондоне. Деревянное стадо пригнали к Букингемскому дворцу

час назад

Автор фото, PA Media

125 слонов явились на рассвете в субботу к Букингемскому дворцу. Символический марш деревянных фигур в натуральную величину пересек улицу Молл, ведущую к лондонской резиденции британской королевы. Он призван продемонстрировать возможность мирного сосуществования людей и животных в современном мире.

Придумали акцию активисты природоохранной группы Elephant Family, занимающейся защитой азиатских слонов от вымирания. Деревянные модели слонов - дело рук умельцев из коренных народов гор Нилгири на юге Индии, где бок о бок с ними проживают и дикие индийские слоны.

Пандемия коронавируса и как следствие снижение активности человека обернулись для многих видов животных новыми возможностями для роста и развития. В природоохранном фонде с помощью подобных акций хотят напомнить людям о необходимости защищать животных и после того, как активность человека вернется на доковидный уровень.

Автор фото, Reuters

"Спасая их, мы на самом деле спасаем самих себя", - говорит одна из основательниц организации Elephant Family Рут Ганеш.

Слонов после перформанса в субботу выставят в лондонских парках, а затем деревянные модели будут выставлены на продажу по 30 тысяч фунтов (42 тысяч долларов) за каждую.