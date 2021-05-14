Бывший спецназовец США получил 15 лет за шпионаж в пользу России

час назад

Автор фото, ZUMA VIA TASS

Бывшему служащему сил специального назначения армии США, известных как "зеленые береты", Питеру Деббинсу, вынесен приговор - более чем 15 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже. Он признал, что в течение 15 лет разглашал военные секреты и работал на Россию.

Окружной судья Клод Хилтон приговорил 46-летнего Питера Дзибински Деббинса к 15 годам и восьми месяцам тюремного заключения. Прокуратура просила для него 17 лет лишения свободы, адвокаты - пяти, пишет агентство Ассошиэйтед пресс.

Адвокат Дэвид Беновиц утверждал, что Деббинс нанес минимальный вред США, а российские агенты шантажировали бывшему служащего сил специального назначения, угрожая разоблачить его гомосексуальность, проявившуюся в то время, когда еще действовало правило "не спрашивай, не говори" (геям разрешалось служить в армии только в том случае, если те будут скрывать свою ориентацию).

Деббинс на заседании суда в пятницу перед оглашением приговора принес своего рода извинения, заявив, что он стал жертвой ГРУ и подверг себя иску со стороны российской разведки, признав, что работал на нее.

"Я страдал в одиноком молчании 25 лет", - сказал Деббинс. "ГРУ не угрожает - они сдерживают обещания", - заявил он суду.

Сторона обвинения в свою очередь обратила внимание на то, что во время следствия Деббинс не рассказывал ФБР о шантаже. По версии обвинения, бывший "зеленый берет" выдумал для себя оправдание, а первоначальное объяснение его мотивов гораздо более вероятно.

Бывшего спецназовца арестовали в городке Гейнсвилл в Вирджинии в августе прошлого года. Федеральная прокуратура штата Вирджиния предъявила ему обвинения в шпионаже в пользу России, заявив, что тот добровольно решил помогать российской военной разведке.

Обвинение пришло к выводу, что бывший "зеленый берет" добровольно предложил свои услуги российской военной разведке еще в 1996 году, заявив, что считает себя "сыном России" и готов служить ей.

"Деббинс был уверен, что Соединенные Штаты чрезмерно доминируют в мире и их влияние должно быть ограничено", - говорилось в сообщении прокуратуры.

Согласно обвинительному заключению, Деббинс поддерживал контакты с российскими представителями, когда был студентом в Университете Миннесоты, в 1997 году подписав обязательство о сотрудничестве с российской военной разведкой и получив кодовое имя Икар Лешников.

Сначала Деббинс отказывался получать деньги за передаваемую информацию, но в итоге согласился на небольшую плату, заявляло обвинение.

Мать обвиняемого родилась в Советском Союзе, а сам он встретил будущую жену во время поездки в Челябинск. Свадьбу сыграли в том же в 1997 году.

Во время службы в спецназе Деббинс получил допуск сначала к секретной, а затем и к совершенно секретной информации, следовало из обвинения.

В 1998 году он был направлен в подразделение химической защиты "зеленых беретов" в Южной Корее, а затем служил в составе групп американского спецназа в Азербайджане и Грузии. Прокуратура установила, что Деббинс передавал Москве информацию об этих подразделениях, включая имена офицеров, а также данные об их деятельности в республиках бывшего СССР.