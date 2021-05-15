Китайский зонд "Вопросы к небу" совершил успешную посадку на Марсе

час назад

Автор фото, CNSA Подпись к фото, Кадров с Марса еще нет - это модель

Первый китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"), запущенный с острова Хайнань в июле прошлого года, осуществил успешную посадку на поверхность Марса. Только американцам до сих пор удавалось осуществить высадку на Марс.

Как сообщает агентство Синьхуа со ссылкой Национальное космическое управление Китая, аппарат "Тяньвэнь-1" совершил посадку в предварительно выбранном районе в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса. С помощью марсохода планируется исследовать геологию этого района.

Впервые китайский космический аппарат совершил посадку на поверхность другой планеты. Китай стал второй после США страной, которая приступила к исследованию Марса. Зонд, запущенный совместно с Россией в 2011 году, не покинул орбиту Земли, напоминает агентство Рейтер.

"Тяньвэнь-1" состоит из орбитального модуля, посадочной платформы и марсохода.

В конце февраля зонд вышел на орбиту и более двух месяцев выбирал подходящее место посадки, пишет Синьхуа. Кроме того, он фотографировал поверхность планеты.

Автор фото, CNSA Подпись к фото, "Тяньвэнь-1" достиг орбиты Марса в феврале, после чего снимал поверхность планеты

Марсоход "Чжучжун", названный в честь китайского бога огня, теперь должен обследовать место посадки, прежде чем покинуть платформу.

Он работает на солнечной энергии, на ровере установлена камера с высоким разрешением.

Марсоход будет изучать поверхность и атмосферу планеты. "Чжучжун" также будет искать признаки возможно существовавшей жизни на Марсе - искать подземные воды и лед, используя георадар.

Автор фото, CNSA Подпись к фото, На этой моделе видно, что "Чжучжун" напоминает американские марсоходы "Спирит" и "Оппортьюнити"

Аппарат назван в честь поэмы "Вопросы к небу" китайского лирического поэта Цюй Юаня, жившего в IV веке до н.э.

Внешне "Чжучжун" напоминает американские марсоходы "Спирит" и "Оппортьюнити", которые были доставлены на поверхность Марса в 2004 году. Его вес составляет около 240 кг, а энергия вырабатывается за счет солнечных батарей.

Аппарат оборудован специальными мачтами с камерами для фотосъемки и навигации, а также инструментами для анализа проб грунта и поиска воды и льда. Исследование планеты, как ожидается, будет продолжаться около 90 марсианских суток.