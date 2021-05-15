Конфликт Израиля с ХАМАС вызвал неоднозначную реакцию в арабском мире. Почему?

час назад

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Арабские страны весьма неоднозначно реагируют на очередной вооруженный конфликт между Израилем и палестинцами. Многие из них ожидаемо выразили поддержку палестинцам, однако ряд стран явно не хотят портить лишь недавно восстановленные отношения с Израилем.

Нынешний палестино-израильский конфликт стал крупнейшим с 2014 года, и пока ситуация остается крайне напряженной. В ночь на пятницу израильские военные провели самую масштабную с начала конфликта операцию против военных целей на территории сектора Газа. Израильские подразделения открыли массированный огонь по целям на севере Газы, используя самолеты и вертолеты, а также танки и артиллерию.

В общей сложности в ходе столкновений и обстрелов с палестинской стороны погибли по меньшей мере 132 человека, в том числе 32 ребенка и 21 женщина. Восемь человек, в том числе двое детей, погибли в Израиле.

Очередной конфликт вновь обострил отношения Израиля с арабским миром, хотя еще недавно между ними впервые начали налаживаться открытые партнерские отношения.

Фундаментом для нормализации отношений Израиля с арабскими странами должны были стать подписанные в 2020 году при посредничестве США мирные договоры с ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко. После этого арабские страны впервые заявили о сотрудничестве с Израилем в таких областях, как разведка и госбезопасность. Теперь же беспрецедентное потепление отношений оказалось под угрозой, а страны-подписанты (особенно ОАЭ и Бахрейн) явно чувствуют себя крайне некомфортно.

"Только недавно они рассказывали своему народу о выгодах сотрудничества с Израилем в области торговли, туризма, медицинских исследований, "зеленой" экономики и научного развития, но сегодня они ерзают на стуле, видя на телеэкранах круглосуточную трансляцию израильских бомбардировок сектора Газа, насильственного выселения палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме и недавнего полицейского штурма священной мечети Аль-Акса", - пишет корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер.

Усидеть на двух стульях

Арабские страны пока демонстрируют осторожность в своих высказываниях по поводу нынешнего конфликта. Так, освещение событий со стороны государственных арабских СМИ уже не выглядит таким однобоким, как во время предыдущих кризисов.

Например, саудовский телеканал Al-Arabiya показывает не только израильские бомбардировки Газы, но и кадры из израильских городов, на которых видно, как люди под рев сирен спасаются от ракет группировки ХАМАС. Базирующийся в ОАЭ канал Sky News Arabia, в свою очередь, показал заявление израильской стороны о том, что целью израильских ракет являются только главари ХАМАС.

В Бахрейне и Иордании на этой неделе прошли массовые акции солидарности с палестинцами, а духовные и политические лидеры ряда арабских стран публично осудили действия Израиля, однако, как отмечает обозреватель New York Times Стивен Эрлангер, пока вся эта критика происходит только на словах, а не на деле.

"Проблемы региона изменились после последнего крупного вторжения Израиля в Газу в 2014 году, когда появились новые опасения по поводу влияния Ирана, новые опасения по поводу народных волнений в арабских странах и растущее признание роли Израиля в арабском мире", - рассуждает он.

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В самой сложной позиции оказались власти ОАЭ, первой страны Персидского залива, официально нормализовавшей отношения с Израилем. После начала конфликта некоторые эмиратские чиновники выразили свою поддержку палестинцам, но при этом власти стараются не упоминать в своих заявлениях ХАМАС и его лидеров. Остальные арабские страны, за исключением Катара, также стараются дистанцироваться от ХАМАС в своих публичных выступлениях.

"Эмираты поддерживают права палестинцев, выступают за прекращение израильской оккупации и двустороннее соглашение о создании независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Эта историческая и принципиальная позиция, которая не меняется", - написал в своем "Твиттере" советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.

Одну из самых жестких позиций в отношении Израиля занял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в пятницу заявил, что его страна не будет молча смотреть на преследование палестинцев.

"Атаковав священные для трех религий места, террористическое государство Израиль перешло все границы. Если мы сейчас не остановим эти атаки, то все станем мишенями этого варварского менталитета", - сказал он.

Иран также не остался в стороне, призвав к региональному сотрудничеству для "предотвращения преступлений против человечности и апартеида".

Но ни Турция, ни Иран не являются представителями арабского мира, а Иран вдобавок ко всему еще и крупнейшая шиитская страна в мире, в отличие от палестинских территорий, где в основном проживают мусульмане-сунниты.

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Опрошенные Wall Street Journal аналитики сходятся во мнении, что Эмираты и другие арабские страны, скорее всего, не станут идти на сознательное ухудшение отношений с Израилем, с которым у них заключены взаимовыгодные соглашения и контракты, но будут вынуждены вести себя более сдержанно по отношению к своему новому партнеру.

"Поддержка палестинского вопроса глубоко укоренена в арабских странах, и этот фактор оказывает давление на власти стран, но они не могут ответить жестко", - говорит бывший египетский дипломат в Израиле Эззедин Чукри Фишере.

По мнению эксперта Королевского объединенного института оборонных исследований Майкла Стивенса, ОАЭ будут стараться никоим образом не нарушить мирное соглашение с Израилем, однако отношения будут оставаться напряженными до улаживания ситуации.