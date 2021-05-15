Израильско-палестинский конфликт: удар по лагерю беженцев в Газе, в Тель-Авив прибыл представитель госдепа

55 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Израиль нанес мощные авиаудары по территории сектора Газа

Палестинские власти сообщают о гибели как минимум 15 человек в результате авиаудара по лагерю беженцев в секторе Газа. Тем временем для переговоров по деэскалации конфликта в Тель-Авив прибыл представитель ближневосточного бюро госдепартамента США Хади Амр.

Как сообщают палестинские медики, с начала конфликта в Газе погибли как минимум 139 человек, в том числе 39 детей. Израиль сообщает о гибели десяти человек.

По информации палестинской стороны, в результате бомбардировки Газы в ночь на субботу погибли более 15 палестинцев, среди которых пять детей. Один из снарядов попал в лагерь беженцев, в результате чего погибли десять членов одной семьи. Один пятимесячный ребенок был найден живым под обломками здания.

Власти Израиля говорят, что их целью была квартира группировки ХАМАС и что сейчас выясняются детали произошедшего.

Израильские ракеты также попали в 11-этажное здание в Газе, в котором расположены редакции Ассошиэйтед пресс и "Аль-Джазиры". За час до этого все находившиеся в здании люди были эвакуированы.

По данным израильской стороны, одна из выпущенных палестинцами ракет попала в жилой дом в городе Рамат-Ган, в результате чего погиб один человек. Еще один житель Израиля погиб в центральном районе страны.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В 11-этажном здании в Газе, рухнувшем после обстрела, располагались редакции Ассошиэйтед пресс и "Аль-Джазиры". За час до этого все находившиеся в здании люди были эвакуированы.

Авиация Израиля возобновила обстрел сектора Газа утром в субботу, в ответ на это палестинцы выпустили 200 ракет в сторону Израиля. По данным израильской армии, 30 из них в итоге упали на территории Газы.

Дипломатические усилия

Накануне вечером в Израиль прибыл заместитель помощника секретаря по израильским и палестинским делам ближневосточного бюро госдепартамента США Хади Амр. В посольстве США в Израиле сообщили, что целью его визита является "усиление работы для восстановления мира" в регионе. Чиновник прибыл в Тель-Авив за день до намеченного на воскресенье заседания Совета Безопасности ООН.

Дипломатические усилия для окончания конфликта предпринимает и Египет. Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в спецслужбах страны, Каир добивался прекращения огня с обеих сторон с полуночи пятницы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Одна из ракет ХАМАС разрушила дом в израильском городе Рамат-Ган

В МИД Египта сообщили, что главы внешнеполитических ведомств Египта и Иордании обсуждали усилия для прекращения конфликта в Газе.

"Переговоры в пятницу были серьезными и конструктивными. Посредники из Египта, Катара и США установили контакты со всеми сторонами [конфликта], чтобы восстановить мир, однако договоренность пока не была достигнута", - сказал представитель палестинской стороны.

Власти ОАЭ в пятницу также призвали все стороны к примирению и выразили соболезнования родственникам всех жертв конфликта.

Джереми Боуэн, редактор Би-би-си по ближневосточным вопросам

Конечный результат всех конфликтов между ХАМАС и Израилем был примерно одинаковым с тех пор, как ХАМАС установил контроль над Газой в 2007 году.

Зарубежные посредники выработали целый ряд вариантов перемирия. Именно этого сейчас пытаются достичь американцы, египтяне, ООН и другие участники процесса.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Во многих городах мира, в том числе в Лондоне, проходят акции в поддержку палестинцев

Чтобы это сработало, обе стороны должны иметь возможность сказать своему народу, что они победили.

ХАМАС захочет заявить, что является истинным защитником прав палестинцев, не только в Газе, но и на Западном берегу, в том числе в Иерусалиме.

Израиль, в свою очередь, захочет показать своим гражданам, что нанес серьезный вред инфраструктуре ХАМАС. Часто используется выражение "вернуться в политике сдерживания". Это значит показать врагам, что удары по Израилю принесут им только боль и страдания.