"Лестер Сити" обыграл "Челси" в финале Кубка Англии

22 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Победный гол 24-летнего бельгийца Юри Тилеманса называют одним из самых красивых в истории Кубка Англии

Английский клуб "Лестер Сити" впервые в своей 137-летней истории завоевал Кубок Англии, обыграв в финале "Челси" со счетом 1-0. Матч прошел на легендарном лондонском стадионе "Уэмбли".

Единственный гол на 63-й минуте забил полузащитник "лис", бельгиец Юри Тилеманс. Традиционное прозвище клуба "Лисы" происходит от их девиза - "Лисы никогда не сдаются" (Foxes never quit).

Гол Тилеманса из-за штрафной в верхний угол ворот многие комментаторы назвали одним из самых красивых в истории финалов Кубка Англии.

На 90-й минуте защитник "Челси" Бенджамин Чилуэлл чуть было не сравнял счет, но система видеопомощи арбитрам (VAR) зафиксировала офсайд.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тилеманс пробил из-за штрафной в верхний угол ворот

До победы в субботу "Лестер Сити" четыре раза играл в финалах Кубка Англии - в 1949, 1961, 1963 и 1969 годах. "Челси" доходил до финала 14 раз и восемь из них побеждал.

"Лисы" начали показывать результативную игру после того, как летом 2015 года главным тренером клуба был назначен итальянский специалист Клаудио Раньери.

В том же сезоне "Лестер Сити" впервые стал чемпионом Премьер-лиги, хотя по состоянию команды на тот момент многие специалисты предсказывали ей провальное выступление и вылет из высшего девизиона.

С 2019 года клуб возглавляет североирландец Брендан Роджерс.