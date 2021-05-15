"Лестер Сити" обыграл "Челси" в финале Кубка Англии
Английский клуб "Лестер Сити" впервые в своей 137-летней истории завоевал Кубок Англии, обыграв в финале "Челси" со счетом 1-0. Матч прошел на легендарном лондонском стадионе "Уэмбли".
Единственный гол на 63-й минуте забил полузащитник "лис", бельгиец Юри Тилеманс. Традиционное прозвище клуба "Лисы" происходит от их девиза - "Лисы никогда не сдаются" (Foxes never quit).
Гол Тилеманса из-за штрафной в верхний угол ворот многие комментаторы назвали одним из самых красивых в истории финалов Кубка Англии.
На 90-й минуте защитник "Челси" Бенджамин Чилуэлл чуть было не сравнял счет, но система видеопомощи арбитрам (VAR) зафиксировала офсайд.
До победы в субботу "Лестер Сити" четыре раза играл в финалах Кубка Англии - в 1949, 1961, 1963 и 1969 годах. "Челси" доходил до финала 14 раз и восемь из них побеждал.
"Лисы" начали показывать результативную игру после того, как летом 2015 года главным тренером клуба был назначен итальянский специалист Клаудио Раньери.
В том же сезоне "Лестер Сити" впервые стал чемпионом Премьер-лиги, хотя по состоянию команды на тот момент многие специалисты предсказывали ей провальное выступление и вылет из высшего девизиона.
С 2019 года клуб возглавляет североирландец Брендан Роджерс.
В финале матча на трибунах присутствовала 21 тысяча болельщиков - самое большое число после отмены локдауна.
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