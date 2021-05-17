"Сирены выли непрерывно": Израиль и сектор Газа подверглись самым мощным ударам с начала конфликта

7 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, По данным Израиля, за неделю конфликта ХАМАС выпустил по израильской территории более 3 тыс. ракет

В ночь на понедельник израильская авиация и ХАМАС обменялись самыми массированными ударами с начала эскалации конфликта.

После полуночи боевики предприняли массированный ракетный обстрел израильских городов Беэр-Шева и Ашкелон на юге страны. На рассвете израильская авиация провела операцию с использованием 50 с лишним военных самолетов.

По словам израильского командования, военная операция длилась 20 минут. В результате разрушено 35 объектов, принадлежавших боевикам - офисы и жилые дома девяти полевых командиров, а также 15 километров подземных тоннелей, которые ХАМАС использовал для переброски оружия и передислокации своих сил.

Также на территории сектора Газа повреждены линии электропередач и разрушены основные дороги.

"Мы еще никогда не видели авиаударов такого масштаба", - сказал агентству Франс пресс житель Газы Мад Абдель Раббо.

"Сирены выли непрерывно, мы не могли высунуться из бомбоубежища на протяжении пяти часов как минимум", - описывает прошедшую ночь жительница Ашкелона Рива Абутбуль в комментарии Русской службе Би-би-си.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Палестинцы говорят, что после ночной бомбардировки многие дома и бизнесы остались без света

Обновленных данных о жертвах с обеих сторон пока нет. На данный момент сводки за все время конфликта выглядят так: 197 погибших, включая 58 детей, и более 1200 раненых с палестинской стороны, 10 погибших, включая двоих детей, и десятки раненых - с израильской.

Регион на грани глубокого кризиса

В воскресенье Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание. Генсек организации Антониу Гутерриш предупредил, что дальнейшая эскалация приведет к гуманитарному кризису и к необратимым процессам в сфере безопасности в регионе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на эти призывы заявил, что ни одна страна в мире не потерпела бы обстрелы мирных городов, и поэтому операция продолжится ровно столько, сколько это будет необходимо.

Глава МИД Китая Ван И пригласил представителей Палестинской автономии и Израиля в КНР для проведения прямых переговоров.

"Соединенные Штаты призывают все стороны обеспечить защиту гражданского населения и соблюдать международное гуманитарное право", - заявила американский постпред в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Ранее Госдеп и Белый дом дали понять, что признают право Израиля на самооборону.

С чего все началось

Нынешняя эскалация между ХАМАС и Израилем началась с беспорядков, после того как Верховный суд Израиля вынес решение о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме.

7 мая пришедшие на пятничную молитву в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе арабы начали забрасывать камнями израильских полицейских. Начались уличные беспорядки, продолжавшиеся несколько дней, в ходе которых с обеих сторон пострадали более 30 человек.

10 мая иерусалимская мэрия решила во избежание столкновений временно не допускать мусульман на Храмовую гору, так как в тот день в городе отмечался День Иерусалима, который традиционно сопровождается шествием верующих евреев.