Более 20 человек задержаны у МГУ на акции против закона о просвещении

16 мая 2021, 13:40 GMT Обновлено 55 минут назад

Автор фото, Протестный МГУ

Более 20 человек человек задержаны у главного здания МГУ на акции протеста против закона о государственном контроле над просветительской деятельностью.

По данным ОВД-Инфо, полицейские задержали в том числе депутата Мосгордумы Павла Тарасова. Его, по данным телеграм-канала "Протестный МГУ", доставили в отделение полиции, которое находится в главном здании МГУ.

Акция протеста проходила в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. На акции в том числе должны были присутствовать биолог Михаил Гельфанд, астрофизик Сергей Попов, социолог Григорий Юдин.

Автор фото, Протестный МГУ

По данным телеграм-канала "Протестный МГУ", в акции приняли участие несколько сотен человек, по данным СМИ - около 150 человек.

Телеграм-канал сообщал, что полиция начала задержания приблизительно через полчаса после начала акции - после конфликта участников акции с "провокатором в костюме Чебурашки".

К 15:50 по московскому времени были задержаны 26 человек, сообщает "Протестный МГУ".

Автор фото, Протестный МГУ

Законопроект о государственном контроле за просветительской деятельностью был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года.

Документ подготовила группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андреем Климовым. С жесткой критикой закона о просветительской деятельности еще до его принятия и подписания выступил президиум РАН.

Почти 250 тысяч человек поддержали петицию против поправок на Change.org. Тем не менее, поправки были приняты Госдумой, а 5 апреля законопроект подписал президент России Владимир Путин. Документ закрепляет за правительством право определять порядок осуществления просветительской деятельности и контроля над ней. Закон обязывает образовательные организации согласовывать любые договоры о международном сотрудничестве с министерствами, которым они подчинены. Закон вступит в силу с 1 июня.

В конце апреля министерство просвещения представило подзаконный акт - проект постановления о просветительской деятельности, в котором предлагалось запретить НКО - "иностранным агентам" заниматься просвещением. Проект раскритиковали общественные деятели, в том числе представители российской науки и культуры. По их мнению, проект постановления фактически предполагает цензурирование и бюрократизацию просвещения.

На этой неделе стало известно, что минобрнауки решило доработать проект постановления правительства "с учетом поступивших предложений".