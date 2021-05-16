Более 20 человек задержаны у МГУ на акции против закона о просвещении
Более 20 человек человек задержаны у главного здания МГУ на акции протеста против закона о государственном контроле над просветительской деятельностью.
По данным ОВД-Инфо, полицейские задержали в том числе депутата Мосгордумы Павла Тарасова. Его, по данным телеграм-канала "Протестный МГУ", доставили в отделение полиции, которое находится в главном здании МГУ.
Акция протеста проходила в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. На акции в том числе должны были присутствовать биолог Михаил Гельфанд, астрофизик Сергей Попов, социолог Григорий Юдин.
По данным телеграм-канала "Протестный МГУ", в акции приняли участие несколько сотен человек, по данным СМИ - около 150 человек.
Телеграм-канал сообщал, что полиция начала задержания приблизительно через полчаса после начала акции - после конфликта участников акции с "провокатором в костюме Чебурашки".
К 15:50 по московскому времени были задержаны 26 человек, сообщает "Протестный МГУ".
Законопроект о государственном контроле за просветительской деятельностью был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года.
Документ подготовила группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андреем Климовым. С жесткой критикой закона о просветительской деятельности еще до его принятия и подписания выступил президиум РАН.
Почти 250 тысяч человек поддержали петицию против поправок на Change.org. Тем не менее, поправки были приняты Госдумой, а 5 апреля законопроект подписал президент России Владимир Путин. Документ закрепляет за правительством право определять порядок осуществления просветительской деятельности и контроля над ней. Закон обязывает образовательные организации согласовывать любые договоры о международном сотрудничестве с министерствами, которым они подчинены. Закон вступит в силу с 1 июня.
В конце апреля министерство просвещения представило подзаконный акт - проект постановления о просветительской деятельности, в котором предлагалось запретить НКО - "иностранным агентам" заниматься просвещением. Проект раскритиковали общественные деятели, в том числе представители российской науки и культуры. По их мнению, проект постановления фактически предполагает цензурирование и бюрократизацию просвещения.
На этой неделе стало известно, что минобрнауки решило доработать проект постановления правительства "с учетом поступивших предложений".
Сам закон о просветительской деятельности остается в силе.
Вопреки критике ученых: Путин подписал закон о просветительской деятельности
Президент России Владимир Путин подписал закон о просветительской деятельности и контроле международного сотрудничества образовательных организаций, который критиковали российские деятели науки и культуры. Закон обязывает согласовывать эту деятельность с властями.
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