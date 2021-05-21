"Не ГУЛАГ". Могут ли осужденные заменить мигрантов?

24 минуты назад

Автор фото, Evgeny Epanchintsev/ TASS

В России заключенных могут привлекать к работе на крупных строительных объектах, заявил на этой неделе директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. Таким образом российские чиновники пытаются решить проблему дефицита кадров, возникшего из-за ограничений для мигрантов во время пандемии Covid-19.

Глава ФСИН, выступая с идеей создания трудовых лагерей, сразу отверг любые сравнения с ГУЛАГом. "Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые, достойные условия", - сказал Калашников.

Русская служба Би-би-си разбиралась, как такая система будет работать.

Что такое трудовые лагеря?

1 января 2020 года вступили в силу поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые позволяют создавать участки исправительных центров и колоний-поселений на территории различных предприятий. До этого их можно было создавать только на территории исправительных учреждений.

Скорее всего, именно исправительные центры и колонии-поселения российские чиновники и называют "трудовыми лагерями".

Исправительные центры - это особые общежития для осужденных, где они могут видеться с семьей (либо в некоторых случаях жить с семьей) и работать. Такие общежития могут располагаться на территории предприятия, где работают осужденные. Это не закрытая территория, но за осужденными есть надзор.

Такие центры также могут находиться на территории колонии, но они изолированы от нее.

Осужденные, находясь в таких исправительных центрах, с разрешения администрации могут ходить в магазин, посещать врача, лечиться не в тюремных больницах.

Автор фото, Yuri Smityuk/ TASS Подпись к фото, Осужденные во время сбора картофеля в колонии-поселении на Дальнем Востоке

Режим в таком общежитии хотя и более мягкий, чем в колонии, но несвободный. Покидать территорию исправительного центра без разрешения его администрации нельзя, возвращаться со смены осужденный обязан строго к установленному администрацией времени.

Осужденный за свой труд должен получать зарплату, из которой от 5 до 20% удерживается в пользу государства. Также из зарплаты удерживается плата за общежитие и коммунальные услуги.

Осужденный полностью содержит себя сам. Государство не обеспечивает такого осужденного ни едой, ни одеждой, на его содержание ФСИН денег не получает. Едой и одеждой его может обеспечивать работодатель.

Положение, в котором находятся осужденные в исправительных центрах, похоже на положение осужденных в колонии-поселении, однако в колониях-поселениях они не могут передвигаться без конвоя, иметь сотовый телефон и деньги.

Предполагается, что принудительные работы осужденный будет отрабатывать в том же регионе, где он жил до осуждения.

Где есть исправительные центры и сколько в них осужденных?

Первые исправительные центры появились в 2017 году в Ставропольском и Приморском краях, а также в Тамбовской и Тюменской областях.

На сайте ФСИН размещен их список центров - всего 108: 26 исправительных центров для принудительных работ и 82 изолированных участка при обычной колонии, функционирующих как исправительные центры. В краткой характеристике уголовно-исполнительной системы РФ на сайте ФСИН говорится о 29 центрах и 85 участках.

Учреждения для отбывания принудительных работ действуют в 76 регионах страны. Сейчас в исправительных центрах отбывают наказание более 6 500 осужденных.

В России насчитывается 106 колоний-поселений, в них отбывают наказание около 29 тысяч человек.

Автор фото, Kirill Kukhmar/ TASS Подпись к фото, Осужденный в исправительном центре в Новосибирске

В конце марта министр юстиции России Константин Чуйченко заявил о намерении ведомства значительно сократить число заключенных в колониях - с нынешних 480 тысяч до 250-300 тысяч человек к 2030 году. Предполагается, что добиться настолько внушительного сокращения - почти в два раза - удастся за счет перевода значительной части осужденных в исправительные центры.

"К 2024 году в исправительных центрах и изолированных участках, функционирующих как исправительные центры, необходимо кратно увеличить количество мест для осужденных к принудительным работам, а к 2030 году - полностью обеспечить имеющиеся потребности", - заявил Чуйченко.

По словам министра, сейчас около 188 тысяч заключенных имеют право на замену лишения свободы принудительными работами в исправительных центрах.

По словам Калашникова, ФСИН рассматривает возможность создания исправительного центра в Сибири, который будет заниматься восстановлением леса, пострадавшего от пожаров. "Надеемся создать исправительный центр, исправительные участки, которые с помощью новых технологий позволили бы выращивать саженцы и высаживать их во всех регионах Сибири", - сказал глава ФСИН.

Кого отправляют в "исправительные центры"?

Суд может приговорить человека к принудительным работам. Такой вид наказания появился в УК РФ в 2011 году, однако на практике он не применялся до 2017 года, так как исправительных центров просто не было.

Как правило, наказание в виде принудительных работ получают осужденные за преступления небольшой или средней тяжести. Такое наказание может быть назначено и осужденному за тяжкое преступление, если он ранее не был судим.

Кроме того, ряд заключенных, уже отбывших часть срока, могут попросить о замене лишения свободы на принудительные работы.

В декабре 2018 года был принят закон, предусматривающий возможность замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы для осужденных, отбывших не менее трети срока (за нетяжкие преступления) или не менее половины срока (за тяжкие преступления) и получивших положительную характеристику от руководства колонии.

Можно ли трудовые лагеря сравнивать с ГУЛАГом?

Введение принудительных работ рассматривалось как шаг в направлении гуманизации системы ФСИН. Принудительные работы должны были стать альтернативой заключению.

В 2017 году прежний министр юстиции Александр Коновалов отмечал, что создание исправительных центров поможет "минимизировать негативные последствия, связанные с полной изоляцией от общества".

Власти и представители ФСИН неоднократно говорили, что считают сравнения системы исправительных центров с ГУЛАГом некорректными. Они указывают на то, что положение осужденного на принудительные работы и получающего за свой труд зарплату нельзя сравнивать с фактически рабским трудом заключенного в ГУЛАГе.

Автор фото, Kirill Kukhmar/ TASS Подпись к фото, Расписание в исправительном центре, Новосибирск

Во ФСИН настаивают, что исправительные центры нужны для того, чтобы осужденные за нетяжкие преступления не подвергались влиянию криминальной среды.

А для тех заключенных, которым заменили лишение свободы на принудительные работы, исправительный центр - "социальный лифт", утверждает начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Елена Коробкова. Работа в исправительном центре позволяет им адаптироваться в обществе и восстановить социальные и родственные связи, уверена она.

Однако правозащитники указывают на то, что исправительные центры в ряде случаев превращаются в те же колонии с не менее строгим режимом.

Основная проблема, по мнению правозащитников, заключается в том, что решение многих вопросов, связанных с режимом, отдается на усмотрение администрации учреждения. И нередко осужденные оказываются совершенно незащищенными от произвола руководства центра, которое, как правило, имеет весьма специфический опыт работы в системе ФСИН, отмечал в интервью "МБХ медиа" председатель "Комитета за гражданские права" Андрей Бабушкин.

Кроме того, правозащитники отмечают, что осужденные нередко получают очень низкую зарплату - зачастую в разы меньше той, которую получают трудовые мигранты за ту же работу.

По информации "Новой газеты", осужденные, работающие литейщиками на Красноярском алюминиевом заводе, получают полторы-две (максимум - три) тысячи, разнорабочие - по 500 - 800 рублей в месяц. Некоторые из опрошенных изданием осужденных сказали, что получают иногда по 40-50 рублей в месяц.

Председатель ОНК Татарстана, директор Центра социальной реабилитации и адаптации (бывших заключенных) Азат Гайнутдинов говорит, что полностью поддерживает саму идею создания исправительных центров. Он видит в них замену службы пробации, что обеспечит осужденным плавный выход из заключения и поможет избежать рецидивов, поскольку бывшие заключенные будут в большей степени готовы к жизни на свободе.

Азат Гайнутдинов приводит в пример Алексея - одного из осужденных, который находится в исправительном центре. "Вот он на Kia Rio, довольный жизнью", - комментирует правозащитник.

Алексея перевели в исправительный центр после того, как он отбыл 4,5 года в колонии, впереди у него еще три года принудительных работ. Он работает курьером, развозит заказы на той самой Kia Rio. Сам Алексей говорит, что получает 30 тысяч рублей в месяц.

По словам Азата Гайнутдинова, таких примеров могло бы быть больше, но в самом положении об исправительных центрах много недоработок. В частности, у правозащитника много вопросов к статье 80 УК РФ (замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания).

Одна из недоработок, по его словам, касается правильного отбора заключенных, которых переводят в исправительные центры - зачастую они бывают не готовы к более вольной жизни: уже утрачены социальные навыки, кто-то пускается в бега, кого-то приходится возвращать в колонию из-за алкоголизма и употребления наркотиков.

Кроме того, этап медицинского обследования перед переводом в исправительный центр по сути оказывается формальностью, и нередко получается так, что осужденный приходит на работу, которую он не может выполнять по состоянию здоровья.

Зачем сейчас понадобился труд осужденных?

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил организовать трудовые лагеря на объектах, где трудятся мигранты и не хватает рабочей силы.

Дефицит рабочей силы на стройках возник из-за ограничений во время пандемии Covid-19, когда многие мигранты из стран Центральной Азии потеряли работу и были вынуждены уехать из России.

В начале марта на стройках не хватало около 1,2 млн рабочих.

Сейчас, по словам главы минстроя Ирека Файзуллина, на стройках не хватает почти 600 тысяч человек - это вакансии, которые раньше заполнялись мигрантами из стран СНГ.

При этом министр подчеркнул, что кадровый голод сохранится и после снятия всех ограничений, связанных с Covid-19, поскольку объемы строительства будут расти.

Поправки в УПК РФ, которые позволяют создавать трудовые лагеря не только на территории колоний, но и на сторонних объектах (каких-либо предприятиях), действуют с января прошлого года.

Например, такие лагеря могут быть созданы при крупных стройках. При этом предприятие должно предоставить помещение для проживания. Сотрудники ФСИН в данном случае обеспечивают только надзор за осужденными.

О каких объектах идет речь?

В начале марта Александр Калашников заявил, что ФСИН может отправлять осужденных на очистку территорий Арктики от загрязнений. По его словам, ФСИН уже договорилась об этом с властями Красноярского края и с администрацией Норильска.

Еще в декабре прошлого года Елена Коробкова, глава управления ФСИН РФ по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, сообщала, что власти Норильска выделили помещение для создания исправительного центра на 56 человек. В частности, по ее словам, осужденные могут быть задействованы в ликвидации незаконных свалок в Архангельской области.

В конце апреля газета "Коммерсант" писала, что правительство обсуждает возможность привлечения осужденных к строительству БАМа и Транссиба. До 14 мая, по информации издания, минтранс, ФСИН и руководство РЖД должны были "проработать этот вопрос" и обсудить "создание инфраструктуры для размещения" осужденных.

Стройка на БАМе сейчас испытывает острый дефицит кадров из-за ограничения въезда мигрантов. Кроме того, проект модернизации БАМа и Транссиба, по подсчетам "Коммерсанта", может серьезно подорожать из-за роста цен на металлы и повышения стоимости труда. РЖД уже задействует железнодорожные войска для частичного решения проблемы дефицита кадров.

В 1930-х годах Байкало-Амурскую магистраль строили заключенные. БАМлаг был создан в 1932 году, через него прошли более 2 миллионов заключенных, они уложили 190 километров дорог, соединивших БАМ с Транссибом. Позже к стройке магистрали привлекались осужденные исправительно-трудовых лагерей, а в 1974 году БАМ был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.

Заинтересован ли бизнес в труде осужденных?

Минтруд рекомендовал предусмотреть для предприятий, которые берут на работу осужденных, субсидии для оплаты их труда.

Однако в международной полицейской ассоциации сомневаются в успехе идеи ФСИН. Как отмечают в организации, к работам предлагается привлечь 188 тысяч заключенных, тогда как дефицит кадров значительно выше: требуется несколько миллионов трудовых мигрантов.

Кроме того, глава российского подразделения организации Юрий Жданов выразил сомнения в том, бизнес "захочет связываться с проблемным контингентом".

"Поэтому мне кажется целесообразным подумать о трудоустройстве таких заключенных на предприятия в государственной и муниципальной сферах", - сказал РИА Новости Юрий Жданов.

Предложение заменить мигрантов осужденными не вызывает энтузиазма у представителей строительной отрасли, говорит член Общественного совета минстроя Рифат Гарипов.

Автор фото, Dmitry Rogulin/TASS Подпись к фото, Осужденные в исправительной колонии в Волгоградской области шьют 50 тысяч пилоток ко Дню Победы, 2019 год

Даже если труд заключенных для застройщиков будет дешевле, чем труд мигрантов, то у них все равно будет много вопросов по поводу управления и контроля за осужденными.

"Нужно учитывать дополнительные факторы: обеспечение осужденных жильем, финансирование и организацию их сопровождения и пребывания на объектах", - сказал Гарипов в интервью "Российской газете".

Представители бизнеса отмечают, что многие осужденные, которых планируется привлечь к работе на стройках, не имеют опыта работы в строительстве. Кроме того, предприниматели подчеркивают, что уровень мотивации у мигрантов значительно выше, чем у осужденных. Поэтому замена труда мигрантов на труд осужденных не может быть равноценной.

Русская служба Би-би-си обратилась за комментарием в Российский союз предпринимателей и промышленников, объединяющий крупный российский бизнес, но там не смогли ответить на запрос.

Нет пока и ясности, кто будет платить за переобучение осужденных, отбывающих принудительные работы на предприятии.

Эффективен ли труд осужденных?

Труд осужденных, как предполагает глава ФСИН, должен помочь заменить труд мигрантов. Речь идет, как правило, о тяжелой и низкоквалифицированной работе с низкой зарплатой.

Как писали СМИ, осужденные зачастую получают за свою работу в несколько раз меньше денег, чем трудовые мигранты. Казалось бы, такой дешевый труд должен быть выгоден предприятию?

Однако эксперты не согласны с этим утверждением. Экономист, приглашенный преподаватель РЭШ Татьяна Михайлова говорит, что это кажущаяся дешевизна труда осужденных.

"Во-первых, производительность не та. Понятно, что люди из-под палки работают гораздо хуже. Во-вторых, чтобы заключенных содержать, нужна инфраструктура, нужны охранники", - говорит Татьяна Михайлова.

По ее словам, затраты на логистику обычно не включают в затраты трудовые, "потому что это вроде как непрямые трудовые затраты, но они тоже есть".

"Это приводит к тому, что мы не понимаем истинной цены тех проектов, которые реализуются руками заключенных. Нам кажется, что это дешево, что мы сэкономили, но на самом деле они очень дорого стране обходятся", - говорит экономист.

Автор фото, Dmitry Rogulin/ TASS Подпись к фото, Территория колонии-поселения № 27 в Волгоградской области

Кроме того, как отмечает Татьяна Михайлова, вызывает сомнения эффективность проектов, которые требуют привлечения труда осужденных или очень дешевой рабочей силы.

"Что значит "не хватает рабочих рук"? Это означает, что никто из вольных людей за эту зарплату, которую они предлагают, ехать туда не хочет. Понятно, что если денег много, то они найдут работников вахтовым методом на любой проект. Просто вопрос в уровне зарплаты", - говорит эксперт.

Михайлова подчеркивает, что если вольные люди не согласны за такие деньги работать, то это означает, что такой проект невыгоден.

"Если мы привлекаем любой принудительный труд - получается, что у нас появляется возможность реализовывать проект, который в принципе экономически невыгодный. Просто за счет кажущейся дешевизны рабочей силы", - говорит она.

По мнению Татьяны Михайловой, использование труда осужденных и привлечение труда мигрантов в нынешних масштабах является попыткой со стороны государства и крупного бизнеса затормозить процесс подорожания рабочей силы.

"Соотношение доступных ресурсов у нас в стране такое, что у нас трудовых ресурсов мало, а ресурсов материальных относительно больше, и, в принципе, поэтому труд должен цениться выше и доля зарплат в ВВП должна расти. Но этому процессу есть некоторые противодействия", - говорит она.

То, что труд осужденных не может компенсировать дефицит свободной рабочей силы, отчасти подтверждает исследование 2013 года "Был ли нужен Сталин для экономического развития России?" (авторы: Сергей Гуриев, Михаил Голосов, Олег Цывинский, Антон Черемухин).

Авторы исследования пришли к выводу, что Советский Союз мог выбрать другую модель индустриализации, без принудительной коллективизации и репрессий.

Для сравнения авторами исследования была выбрана японская модель индустриализации, поскольку до Первой мировой войны японская экономика находилась примерно на том же уровне и развивалась примерно теми же темпами, что и российская.

Авторы исследования указывают на то, что индустриализация в Японии, проходившая без репрессий и принудительной коллективизации, шла приблизительно теми же темпами, что и сталинская. При этом Японии в дальнейшем удалось добиться более высокого уровня производительности и благосостояния граждан.

В своем исследовании экономисты отмечают, что сталинская индустриализация - это пример того, как "насильственное перераспределение значительно ухудшило производительность и общественное благосостояние".