При обрушении трибуны синагоги в израильском поселении погибли два человека

час назад

Автор фото, Reuters

По меньшей мере два человека погибли и десятки пострадали в результате обрушения трибуны синагоги в израильском поселении Гиват-Зеэв на Западном берегу.

По данным местных СМИ и медиков, шесть человек находятся в тяжелом состоянии, более 130 человек пострадало.

Автор фото, Reuters

Обрушение произошло во время иудейского праздника Шавуот, когда на трибуне синагоги находилось большое число верующих.

Министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил, что в спасательной операции участвуют военные.

"Силы Армии обороны Израиля под руководством Службы тыла и ВВС действуют для оказания помощи в эвакуации. Я молюсь за здоровье раненых", - написал он в "Твиттере".

В полиции сообщили, что проверяют соблюдение правил проведения массовых мероприятий в синагоге.

Автор фото, Reuters