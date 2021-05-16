При обрушении трибуны синагоги в израильском поселении погибли два человека
По меньшей мере два человека погибли и десятки пострадали в результате обрушения трибуны синагоги в израильском поселении Гиват-Зеэв на Западном берегу.
По данным местных СМИ и медиков, шесть человек находятся в тяжелом состоянии, более 130 человек пострадало.
Обрушение произошло во время иудейского праздника Шавуот, когда на трибуне синагоги находилось большое число верующих.
Министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил, что в спасательной операции участвуют военные.
"Силы Армии обороны Израиля под руководством Службы тыла и ВВС действуют для оказания помощи в эвакуации. Я молюсь за здоровье раненых", - написал он в "Твиттере".
В полиции сообщили, что проверяют соблюдение правил проведения массовых мероприятий в синагоге.
Поселение Гиват-Зеэв находится на территории Западного берега неподалеку от Иерусалима.
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