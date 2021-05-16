Израиль и Газа: ООН призывает прекратить насилие, Нетаньяху обещает продолжать операцию против ХАМАС

16 мая 2021, 21:41 GMT Обновлено 26 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Воскресный авиаобстрел Газы унес жизни 42 человек, сообшила палестинская сторона

Военная операция Израиля против группировки ХАМАС в Газе будет продолжаться "на полную силу", заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Мы действуем сейчас и будем продолжать столько, сколько необходимо. Это займет время", - предупредил Нетаньяху в воскресенье.

Предупреждение израильского премьер-министра прозвучало на фоне попыток ООН призвать обе стороны конфликта к прекращению огня.

В воскресенье прошло открытое заседание Совета Безопасности ООН, во время которого генсек организации Антониу Гутерриш назвал происходящее насилие "совершенно чудовищным" и заявил следующее: "Бои должны прекратиться. Ракеты с одной стороны, авиабомбардировки с другой должны прекратиться".

Глава МИД Китая Ван И пригласил представителей Палестинской автономии и Израиля в КНР для проведения прямых переговоров.

"Соединенные Штаты призывают все стороны обеспечить защиту гражданского населения и соблюдать международное гуманитарное право", - заявила американский постпред в ООН Линда Томас-Гринфилд.

По официальным данным, в Газе в результате последнего израильского авиаудара в воскресенье скончались 42 человека, включая 16 женщин и 10 детей. Всего с начала нынешнего обострения конфликта число жертв со стороны палестинцев достигло 188 человек, из которых 55 - дети.

В Израиле в результате ракетных ударов со стороны Газы скончались 10 человек, из них двое детей.

В воскресенье днем радикальная группировка ХАМАС выпустила множество ракет по городам центра и юга Израиля, передают израильские СМИ.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ракеты, запущенные ХАМАС, ударили по городу Ашкелон на юге Израиля

Ранее израильская авиация нанесла удары по людной улице в Газе - вскоре после полуночи в воскресенье. Эта операция стала самой смертоносной с начала эскалации конфликта.

По словам израильских военных, их удары направлены против лидеров ХАМАС и инфраструктуры группировки.

Палестинские спасатели раскапывали выживших и искали тела на местах трех разрушенных зданий.

"Здание, в котором я живу, на западе города, трясло, как от землетрясения. Истерическое состояние хаоса, когда в доме на 200 жильцов кричат дети и женщины". - написал в "Твиттере" корреспондент Би-Би-си в Газе Рушди Абуалуф.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В воскресенье в Газе из-под обломков здания извлекли девочку

Как сообщила Армия обороны Израиля, два удара в Газе были нанесены по домам политического лидера ХАМАС Яхьи Синвара и его брата Мухаммеда Синвара, также высокопоставленного члена организации.

Оба этих здания Израиль, по заявлению армии, считал военной инфраструктурой. Судьба братьев остается неизвестной. По данным агентства Франс пресс, дома их на момент удара, скорее всего, не было.

В воскресенье днем боевики ХАМАС в Газе выпустили ракеты по городам Ашкелон, Ашдод, Нетивот и другим населенным пунктам в центральном и южном Израиле, сообщили израильские СМИ.

По словам армии, концентрация ракет была самой высокой за время нынешнего противостояния. Большинство ракет были перехвачены системой "Железный купол", о жертвах не сообщается.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Синагога в Ашкелоне пострадала от удара ракеты

В воскресенье вечером полиция Израиля сообщила об инциденте в районе Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме: водитель автомобиля попытался наехать на группу полицейских. Водитель был застрелен, четверо полицейских получили травмы.

Нынешняя волна насилия между ХАМАС и Израилем началась с беспорядков из-за угрозы выселения некоторых палестинских семей из района Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме.

Еще одной причиной протестов стало решение городских властей не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима, который отмечался в понедельник 10 мая.

Сотни палестинцев начали забрасывать камнями представителей израильских сил безопасности. Полиция применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. В результате столкновений пострадало более 300 человек.