Дайджест: Массированные бомбардировки Газы и снятие ограничений в Британии

23 минуты назад

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Новый виток в эскалации конфликта в Израиле и секторе Газа

Вторая неделя конфликта между Израилем и контролирующей сектор Газа группировкой ХАМАС началась с массированной бомбардировки территории со стороны израильской авиации.

Агентство Associated Press отмечает, что удар ВВС Израиля в ночь с воскресенья на понедельник стал самым массированным с момента новой эскалации конфликта.

В армии обороны Израиля заявили, что "поражают цели террористов в секторе Газа". Корреспондент агентства Рейтер на месте событий сообщает о более чем 100 авиаударах за эту ночь.

По данным палестинских медиков, предыдущий рейд в воскресенье унес жизни 42 человек, в том числе 16 женщин и 10 детей. Всего новый виток конфликта уже унес жизни 197 палестинцев, среди которых 58 детей и 34 женщины.

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Боевики ХАМАС также провели свой самый массированный обстрел с начала эскалации конфликта, выпустив ракеты по Ашкелону, Ашдоду, Нетивоту и другим городам в Израиле, по сообщениям местных изданий. Большая часть ракет была перехвачена израильской системой ПВО "Железный купол".

О новых жертвах не сообщается, но известно, что 10 жителей Израиля, включая двоих детей, погибли за неделю боевых действий.

В воскресенье ООН призвал обе стороны конфликта прекратить огонь, а генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш назвал происходящее "совершенно чудовищным".

Однако пока лидеры противостоящих сил не стремятся к перемирию: в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью, что операция против ХАМАС продолжится "в полную силу".

"Мы действуем сейчас и будем продолжать столько, сколько необходимо. Это займет время", - сказал Нетаньяху.

Британцам снова можно обниматься и ездить в отпуск заграницу

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С понедельника в Англии, Уэльсе и большей части Шотландии снова разрешается встречаться в помещениях и посещать рестораны, пабы и бары, а не только открытые веранды - в группах до шести человек или двух домохозяйств.

Открываются также музеи, галереи, театры, кинотеатры, гостиницы, стадионы и ряд других категорий заведений.

Также официально можно обнимать друзей и близких при встрече -что, впрочем, многие и так делали без санкции властей. А вот снятие запрета на отдых за границей, которого многие британцы очень ждали, пока что не означает реальной свободы передвижений.

Согласно новой системе, вернуться домой без 10-дневного карантина и двух дорогостоящих ПЦР-тестов можно лишь из небольшого числа стран, признанных безопасными, и главные туристические направления в них не вошли.

В Северной Ирландии снятие ограничений может произойти 24 мая.

Мосгорсуд начнет рассмотрение иска о признании ФБК экстремистской организацией

Мосгорсуд начнет рассматривать по существу иск прокуратуры Москвы против штабов Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента). Прокуратура требует признать эти организации экстремистскими.

Еще до начала процесса суд ограничил деятельность фондов - по ходатайству прокуратуры. Дело рассматривается в закрытом режиме.

Очередной суд над гонконгскими оппозиционерами

В понедельник гонконгский медиамагнат и знаменитый диссидент Джимми Лай предстанет перед судом вместе с девятью другими активистами. Они обвиняются в организации и участии в несогласованном митинге 1 ноября 2019 года, когда отмечалась очередная годовщина образования КНР.

Лай уже заявил в интервью, что признает вину.

В апреле 73-летний миллиардер уже был приговорен к году тюрьмы за организацию и участие в несогласованной акции 18 августа 2019. И это далеко не последний процесс - Лай проходит обвиняемым еще по нескольким статьям, в том числе в рамках изданного в прошлом году Пекином закона о национальной безопасности. Максимальное наказание по этим статьям - пожизненное заключение.

Этот же закон дал гонконгским властям основание заморозить часть счетов Джимми Лая, в том числе акции его издательского дома Next Digital. Торговля ими на гонконгской бирже была приостановлена, пишет агентство Блумберг. Это произошло в минувшую пятницу.

Нетаньяху и ХАМАС выиграли от эскалации: Томас Фридман в New York Times

Колумнист New York Times Томас Фридман, служивший главой иерусалимского бюро газеты в 1980-х, сравнивает эскалацию конфликта между Израилем и сектором Газа со штурмом Капитолия в Вашингтоне 6 января этого года.

"Точно так же как президент Дональд Трамп вдохновил толпу на штурм нашего Капитолия 6-го января в отчаянной попытке отменить результаты выборов <...>, так же Биби [Нетаньяху] и ХАМАС использовали или воспитали собственные толпы, чтобы не допустить формирования беспрецедентного правительства национального согласия в Израиле - кабинета, который впервые бы включал как израильских евреев, так и израильтян-арабов и мусульман", - пишет Фридман.

Речь идет о переговорах о формировании коалиционного правительства самых разных политических партий, которые вели центристский политик Яир Лапид, придерживающийся правых взглядов Нафтали Беннет и глава партии "Объединенный арабский список" Мансур Аббас.

Новый виток конфликта сорвал эти переговоры, которые могли лишить Нетаньяху власти.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Израильская армия стягивает танки к границе с сектором Газа

Фридман подчеркивает, что речь не идет о теории заговора: "Нет, Хамас и Биби не общаются между собой. Им это и не нужно. Они понимают, что нужно, чтобы другой остался у власти, и сознательно или бессознательно ведут себя так, чтобы гарантировать это".

Китайский марсоход и геополитика в космосе: Financial Times

В эти выходные КНР стала третьей страной после США и СССР, сумевшей успешно посадить транспортное средство на поверхность Марса, а в прошлом месяце первый элемент будущей китайской космической станции был выведен на орбиту. Пекин также планирует отправить космонавтов на Луну, однако в более отдаленной перспективе.

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Развитие китайской космической программы на фоне ухудшения отношений с Америкой создает новый фронт для противостояния двух сверхдержав, говорится в редакционной статье газеты Financial Times - вдобавок к спорам о Южно-Китайском море, перспективе бойкота Олимпиады в Пекине 2022 года и давлению Запада в связи с преследованием уйгуров и других мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В этой борьбе Китай в том числе сотрудничает с Москвой.

"Все эти действия показывают не только геополитические амбиции Китая, но также тот факт, что космос становится все более многолюдным рубежом", - пишет газета.

Музей Виктории и Альберта вернет искусство в Африку, но в рамках выставок: Times

Лондонский музей Виктории и Альберта передаст для временных экспозиций золото народа ашанти, вывезенное из Ганы британскими войсками, а также эфиопские сокровища, захваченные в XIX веке в сражении с войсками абиссинского императора, пишет газета Times.

Директор музея Тристрам Хант заявил, что эти коллекции оказались в Британии в результате "колониального насилия" и выразил надежду на сотрудничество с музеями Ганы и Эфиопии.

Может ли вакцинация от коронавируса повлиять на менструальный цикл? Официально, такого побочного эффекта нет в показаниях к применению препаратов.

В реальности все может быть сложнее, однако любые последствия имеют временный характер.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Самосуд, погромы в Израиле: что происходит

Новая эскалация палестино-израильского конфликта - это не только авиаудары по сектору Газа и ракетные обстрелы Израиля, но и уличное насилие на улицах израильских городов, в котором друг другу противостоят граждане Израиля еврейского и арабского происхождения.

О страшной реальности погромов - в репортаже корреспондента Би-би-си Анастасии Златопольской.