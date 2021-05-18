Дайджест: Байден призвал Израиль и Газу к перемирию; ВОЗ заявила о вакцинном апартеиде

55 минут назад

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СМИ: Белый дом поддерживает Израиль, но просит завершать операцию

Вечером в понедельник президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В сообщении Белого дома о разговоре говорится, что Байден высказался за перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС, которая контролирует сектор Газа.

Это стало первым упоминанием перемирия в официальных заявлениях США с начала обострения конфликта в мае.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Израиль должен стараться защитить гражданское население, заявил американский президент

После разговора Байдена с Нетаньяху издание Axios со ссылкой на свои источники сообщило, что администрация президента США не назвала конкретных сроков для окончания операции Израиля против ХАМАС, однако предупредила, что ее возможности по сдерживанию международного давления уменьшаются.

"Общий смысл сказанного: они поддерживают нас, но хотят, чтобы это закончилось", - сказал источник в правительстве Израиля корреспонденту Axios.

Международное осуждение связано с жертвами среди гражданского населения Газы в результате израильских авиаударов - как минимум 212 человек уже погибли, в том числе 61 ребенок, согласно данным палестинских врачей.

В Израиле в результате обстрелов ХАМАС погибли 10 человек, в том числе двое детей.

Израильские военные утверждают, что большинство погибших в Газе были боевиками - как минимум 130 из двухсот погибших, по их словам.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Израильтяне наблюдают за перехватом ракет ХАМАС системой ПВО "Железный купол"

В понедельник пресс-секретарь премьер-министра Британии напомнил Израилю о необходимости избегать гражданских жертв, выразив одновременно обеспокоенность тем, что ХАМАС использует гражданскую инфраструктуру для прикрытия своих операций.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал обе стороны защищать мирных жителей, особенно детей, и подчеркнул, что как демократия Израиль несет особую ответственность.

В ООН, между тем, подсчитали, что за время эскалации 40 школ и четыре больницы в секторе Газа были частично или полностью разрушены.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Газе после обстрела в понедельник

Помимо противостояния между Израилем и сектором Газа, в понедельник шесть ракет были выпущены в сторону Израиля из Ливана, заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Ни одна из них не достигла цели, и израильские военные открыли ответный огонь. После этого обстрелы на границе с Ливаном утихли.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Самосуд, погромы в Израиле: что происходит

Глава ВОЗ: Мир вступил в стадию "вакцинного апартеида"

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил в понедельник, что мир вступил в стадию вакцинного апартеида.

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ВОЗ призывает страны с высоким уровнем вакцинации населения не прививать детей от Covid-19, а сначала поделиться дозами с бедными странами.

На призыв уже откликнулись США: в понедельник Байден заявил, что Америка поделится 80 млн дозами вакцин от коронавируса, или 13% всего своего запаса. При этом оставшегося все равно хватит, чтобы привить всех взрослых американцев.

Трейлер документального сериала принца Гарри и Опры Уинфри

В понедельник вышел трейлер документального сериала о психологическом здоровье, совместного проекта принца Гарри и телеведущей Опры Уинфри.

В двухминутном ролике герцог Сассекский говорит, что признание психологических проблем - признак силы, а не слабости.

В нем также показаны архивные кадры с похорон его матери, принцессы Дианы, и фигурируют известные участники проекта - певица Леди Гага, актриса Гленн Клоуз и игрок баскетбольной команды "Сан-Антонио Сперс" Демар Дерозан.

Премьера сериала состоится в пятницу на сервисе Apple TV+.

Встреча министров иностранных дел ОДКБ

Во вторник глава МИД России Сергей Лавров прибудет в Душанбе, где проведет переговоры со своим таджикским коллегой и примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Последний месяц оказался непростым для оборонительного блока: в апреле произошли столкновения между двумя его членами, Таджикистаном и Кыргызстаном, а на прошлой неделе Армения обратилась в ОДКБ за помощью по защите своих границ от Азербайджана.

Британцам разрешили обниматься

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Даже просто обняться с друзьями до сих пор было непозволительным правонарушением

С понедельника в Англии, Уэльсе и большей части Шотландии открылись пабы, рестораны, кинотеатры, спортивные стадионы, театры и концертные залы. Также вновь стало можно обниматься.

Как британцы праздновали возвращение развлечений - в нашей фотогалерее.

Почему Израиль и Газу плохо видно на спутниковых снимках?

Автор фото, Google Подпись к фото, Снимки Google Earth: слева сектор Газа, справа - Пхеньян, столица Северной Кореи

Спутниковые снимки Израиля и сектора Газа в сервисах Google опубликованы в очень низком разрешении, заметили журналисты-расследователи.

Оказывается, этого требовал американский закон, принятый в интересах безопасности Израиля и отмененный только в прошлом году.

Washington Post: Коронавирус - от животных или из лаборатории?

Автор фото, AFP/Getty Подпись к фото, Администрация Трампа и многие другие заявляли, что новый коронавирус мог "сбежать" из этой лаборатории уханьского Института вирусологии. Миссия ВОЗ подтверждений этому не нашла

Редакционная заметка в разделе мнений вашингтонской газеты касается спорной и политизированной темы происхождения Covid-19.

В колонке говорится, что по сей день остаются две основные версии, откуда взялся вирус: "перескочил" на человека с животного или же был модифицирован в лаборатории в Уханьском институте вирусологии.

Поводом для возвращения к теме стало письмо 18 ведущих ученых, опубликованное в журнале Science на прошлой неделе. Письмо критикует совместное расследование ВОЗ и правительства Китая и настаивает на необходимости независимой и объективной проверки, свободной от конфликта интересов.

"Если теория об утечке из лаборатории ошибочна, Китай может легко прояснить ситуацию, если будет действовать открыто и прозрачно. Но вместо этого он ведет себя так, как будто бы пытается что-то скрыть", - подчеркивают авторы статьи.

New York Times: В Испании открылся рехаб для коррупционеров

Репортаж нью-йоркской газеты рассказывает о программе реабилитации коррумпированных чиновников, открытой в тюрьме испанского города Кордова.

"Существование такой программы в Испании многое говорит как о вере во второй шанс в стране, так и о том, как коррупция завладела общественным воображением. Откройте газету или включите радио: вы услышите о махинациях, скандалах и аферах, которые почти всегда связаны с бюджетными средствами", - пишет New York Times.

Times: Чего хочет ХАМАС?

В аналитической заметке для газеты Times израильский журналист Аншель Пфеффер предлагает возможные ответы на вопрос: чего добивалась группировка ХАМАС, когда начала ракетный обстрел Иерусалима 10 мая?

Многие обозреватели отмечали символическое значение Иерусалима и попытку исламистской группировки представить себя истинной защитницей мусульман.

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Однако Пфеффер подчеркивает, что были и другие мотивы: по его информации, ХАМАС находится на грани банкротства - пожертвования в Европе стало собирать сложнее, а арабские страны практически прекратили финансовую поддержку (за исключением Катара).

В этих обстоятельствах движению остается делать ставку на Иран, отношения с которым были осложнены из-за разных позиций по гражданской войне в Сирии. Эскалация конфликта с Израилем - весомая заявка на поддержку из Тегерана, считает журналист.

Палестино-израильский конфликт традиционно сопровождается ожесточенной информационной войной, и в ход нередко идут фейки.

Мы разбираем последние примеры популярных в соцсетях, но ложных сообщений о конфликте.

История медика из Бейрута, оказавщегося на грани нищены

Больще половины населения Ливана оказалось за чертной бедности в результате нескольких лет непрекращающегося тяжелого финансового и политического кризиса.

Медбрат Хасан, сотрудник одной из бейрутских больниц, рассказал Би-би-си о своей жизни на грани нищеты.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Ливан: падение в нищету