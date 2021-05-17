Древний монстр: найденный в Австралии череп принадлежал неизвестному виду рептилий

31 минуту назад

Автор фото, Adam Yates Подпись к фото, Так мог выглядеть этот крокодил

Насчитывающий восемь миллионов лет череп крокодила, найденный в Австралии, принадлежал доселе неизвестному науке виду, установили ученые.

Череп был обнаружен в 2009 году в богатой останками ископаемых животных местности Алкута примерно в 200 км от города Алис-Спрингс. До сих пор считалось, что он принадлежал крокодилу одного из известных видов рода Baru.

Обладатель черепа относился к новому виду того же рода древних рептилий, уточнили недавние исследования.

Виду еще предстоит присвоить имя. Ожидается, что это будет сделано в 2022 году.

В Австралии открыта постоянная выставка ископаемых останков крокодилов Baru.

Доктор Адам Йейтс, старший куратор отдела геологии и палеонтологии музея и художественной галереи Северной Территории, заявил Би-би-си, что череп из Алкуты - самая хорошо сохранившаяся часть крокодила рода Baru из найденных до сих пор.

"Он несет информацию о виде живых существ, некогда населявших центральную Австралию, о чем мы прежде не подозревали. Сегодня довольно сложно представить в центральной Австралии реки, достаточно полноводные, чтобы в них могли обитать крокодилы", - говорит он.

Автор фото, Jared Archibald, MAGNT Подпись к фото, Череп крокодила был найден в центральной Австралии

"Это еще одна нить в ткани нашего знания о том, как развивалась с течением времени австралийская фауна", - добавил Адам Йейтс.

Охотник на крупную добычу

О том, что крокодилы рода Baru жили в этой части материка миллионы лет назад, известно давно, но череп из Алкуты принадлежал представителю до сих пор не описанного и не названного вида, определенно отличавшегося от ближайших сородичей, говорит доктор Йейтс.

Современные крокодилы, по его словам, вообще принадлежат к совершенно другой ветви фамильного дерева.

Новый вид анатомически отличается от прочих крокодилов.

Автор фото, Jared Archibald, MAGNT Подпись к фото, Адам Йейтс со своей бесценной находкой

"Это был самый массивный и сильный представитель рода Baru. У него были крупные зубы, зато их число было меньше, - рассказывает доктор Йейтс.

"Этот крокодил охотился на серьезную добычу. Большая мегафауна", - говорит он.

Про обнаружение нового вида первым сообщил телеканал ABC News.

Автор фото, Jared Archibald, MAGNT Подпись к фото, Найденный череп принадлежал весьма крупному крокодилу

На выставке в музее и художественной галерее Северной Территории череп из Алкуты не представлен, зато имеется реконструированный скелет его обладателя, изготовленный на 3D-принтере.

Доктор Йейтс объяснил, почему открытие было сделано только сейчас.

Перед тем, как приступить к детальному изучению палеонтологической находки, ее нужно долго очищать и восстанавливать.

"Извлеченные из земли останки облеплены грунтом, словно тестом. Потом надо использовать массу клея, чтобы скрепить находку, иначе она рассыплется. Я дал указание действовать не торопясь".