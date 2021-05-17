Древний монстр: найденный в Австралии череп принадлежал неизвестному виду рептилий
Насчитывающий восемь миллионов лет череп крокодила, найденный в Австралии, принадлежал доселе неизвестному науке виду, установили ученые.
Череп был обнаружен в 2009 году в богатой останками ископаемых животных местности Алкута примерно в 200 км от города Алис-Спрингс. До сих пор считалось, что он принадлежал крокодилу одного из известных видов рода Baru.
Обладатель черепа относился к новому виду того же рода древних рептилий, уточнили недавние исследования.
Виду еще предстоит присвоить имя. Ожидается, что это будет сделано в 2022 году.
В Австралии открыта постоянная выставка ископаемых останков крокодилов Baru.
Доктор Адам Йейтс, старший куратор отдела геологии и палеонтологии музея и художественной галереи Северной Территории, заявил Би-би-си, что череп из Алкуты - самая хорошо сохранившаяся часть крокодила рода Baru из найденных до сих пор.
"Он несет информацию о виде живых существ, некогда населявших центральную Австралию, о чем мы прежде не подозревали. Сегодня довольно сложно представить в центральной Австралии реки, достаточно полноводные, чтобы в них могли обитать крокодилы", - говорит он.
"Это еще одна нить в ткани нашего знания о том, как развивалась с течением времени австралийская фауна", - добавил Адам Йейтс.
Охотник на крупную добычу
О том, что крокодилы рода Baru жили в этой части материка миллионы лет назад, известно давно, но череп из Алкуты принадлежал представителю до сих пор не описанного и не названного вида, определенно отличавшегося от ближайших сородичей, говорит доктор Йейтс.
Современные крокодилы, по его словам, вообще принадлежат к совершенно другой ветви фамильного дерева.
Новый вид анатомически отличается от прочих крокодилов.
"Это был самый массивный и сильный представитель рода Baru. У него были крупные зубы, зато их число было меньше, - рассказывает доктор Йейтс.
"Этот крокодил охотился на серьезную добычу. Большая мегафауна", - говорит он.
Про обнаружение нового вида первым сообщил телеканал ABC News.
На выставке в музее и художественной галерее Северной Территории череп из Алкуты не представлен, зато имеется реконструированный скелет его обладателя, изготовленный на 3D-принтере.
Доктор Йейтс объяснил, почему открытие было сделано только сейчас.
Перед тем, как приступить к детальному изучению палеонтологической находки, ее нужно долго очищать и восстанавливать.
"Извлеченные из земли останки облеплены грунтом, словно тестом. Потом надо использовать массу клея, чтобы скрепить находку, иначе она рассыплется. Я дал указание действовать не торопясь".
"Но в итоге мы получили нечто выдающееся", - закончил он.
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