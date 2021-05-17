Роскомнадзор смягчил замедление "Твиттера" после удаления "запрещенного" контента

22 минуты назад

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Роскомнадзор положительно оценил усилия компании Twitter по удалению запрещенного в России контента и перестал замедлять доступ к одноименной соцсети на стационарных устройствах. В марте ведомство ограничило скорость доступа к сервису из-за невыполнения требований российского законодательства.

На мобильных устройствах доступ к соцсети пока продолжат замедлять, так как удалена не вся противоправная информация и делается это медленнее, чем установлено законом, заявили в Роскомнадзоре.

"По итогам проверки, с учётом предпринятых администрацией соцсети усилий, принято решение не блокировать сервис Twitter, снять ограничения доступа в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), сохранив замедление трафика Twitter на мобильных устройствах", - говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что "ведомство положительно оценивает усилия Twitter по выполнению требований российского законодательства".

"Вместе с тем для полного снятия введенных ограничений Twitter необходимо удалить все выявленные запрещенные материалы, а также привести сроки реагирования на требования ведомства в соответствие с российскими нормами (не позднее 24 часов с момента получения требования)", - заявили в РКН.

Замедленный "Твиттер"

10 марта Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы "Твиттера" в России. В ведомстве такое решение объяснили тем, что соцсеть не выполнила требования российского законодательства и не удалила запрещенный контент.

В первый день замедления на некоторое время перестали работать сайты российских госорганов. В министерстве связи и массовых коммуникаций тогда заявили, что проблемы с доступом к госсайтам были связаны со сбоем маршрутизаторов в сети "Ростелекома", а не с замедлением работы "Твиттера".

16 марта замглавы РКН Вадим Субботин сообщил "Интерфаксу", что "Твиттер" будет заблокирован в РФ во внесудебном порядке через месяц, если за это время не начнёт исполнять требования ведомства.

5 апреля в РКН заявили, что дают "Твиттеру" дополнительное время и продлевают меры по замедлению его работы до 15 мая.

В апреле мировой судья Таганского района Москвы 2 апреля признал соцсеть виновной в совершении правонарушений, совершенных 23 и 24 января и назначил компании штрафы в виде 3,2 млн рублей, 3,3 млн рублей и 2,4 млн рублей.