Против белорусского независимого сайта tut.by заведено уголовное дело. Сайт заблокирован

39 минут назад

Автор фото, VIKTOR DRACHEV\TASS VIA GETTY IMAGES Подпись к фото, Вход в редакцию сайта заблокирован, там перестали отвечать на звонки, сообщают местные СМИ

В отношении должностных лиц одного из крупнейших независимых СМИ Беларуси, портала tut.by, возбуждено дело по статье об уходе от налогов. Сайт заблокирован решением министерства информации.

Утром в редакцию tut.by пришли с обыском сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) комитета государственного контроля Беларуси. Также силовики пришли домой к нескольким журналистам и главному редактору tut.by Марине Золотовой.

В редакции сайта перестали отвечать на звонки, ее двери закрыты, сообщают белорусские СМИ.

После обысков департамент финансовых расследований сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении "должностных лиц" юридического лица "Тут Бай Медиа".

В заявлении говорится, что дело возбуждено по статье об уклонении от налогов в особо крупном размере. По версии следствия, сайт стал резидентом белорусского Парка высоких технологий, благодаря чему пользовался налоговыми льготами, но при этом им "была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов" парка.

Связанное с сайтом юридическое лицо "необоснованно" пользовалось льготами и причинило крупный финансовый ущерб государству, заявили в ДФР, добавив, что устанавливают все обстоятельства и всех подозреваемых.

Автор фото, TUT.BY / AFP Подпись к фото, Tut.by был одним из основных источников информации о белорусских протестах летом прошлого года

Позже министерство информации страны объявило о блокировке доступа к сайту. Как говорится в его заявлении, это было сделано из-за публикации материалов с "информацией от имени незарегистрированного фонда BYSOL". Сейчас сайт недоступен.

Tut.by - одно из немногих независимых СМИ в Беларуси. Сайт активно освещал протесты против режима Александра Лукашенко летом прошлого года. В сентябре Tut.by был временно лишен аккредитации по иску министерства информации, которое увидело в его статьях "недостоверную информацию", наносящую вред государственным интересам.

Министерство информации также подало иск в суд с требованием полностью прекратить работу издания - это можно сделать только после вынесения ему нескольких предупреждений.