На Галапагосских островах рухнула знаменитая Арка Дарвина
Арка Дарвина, знаменитое скальное образование на Галапагосских островах, обрушилась по естественным причинам, сообщили в министерстве окружающей среды Эквадора.
Арка упала от естественной эрозии, то есть вероятнее всего от выветривания.
Арка, названная в честь английского ученого Чарльза Дарвина, считается особенно подходящим местом для дайвинга.
Галапагосские острова, которые находятся в 906 километрах от континентального Эквадора, признаны всемирным наследием ЮНЕСКО за разнообразие животных и растений.
Архипелаг состоит из 234 островов разного размера, намывных территорий и камней. На четырех островах живут люди, около 30 тыс. человек.
Считается, что именно разнообразие фауны острова навело Чарльза Дарвина на мысль об эволюции как механизме развития новых видов.
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