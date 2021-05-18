На Галапагосских островах рухнула знаменитая Арка Дарвина

27 минут назад

Автор фото, Héctor Barrera Подпись к фото, Об обрушении арки сообщило эквадорское правительство

Арка Дарвина, знаменитое скальное образование на Галапагосских островах, обрушилась по естественным причинам, сообщили в министерстве окружающей среды Эквадора.

Арка упала от естественной эрозии, то есть вероятнее всего от выветривания.

Арка, названная в честь английского ученого Чарльза Дарвина, считается особенно подходящим местом для дайвинга.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Арка находится на расстоянии около километра от одного из Галапагосских островов

Галапагосские острова, которые находятся в 906 километрах от континентального Эквадора, признаны всемирным наследием ЮНЕСКО за разнообразие животных и растений.

Архипелаг состоит из 234 островов разного размера, намывных территорий и камней. На четырех островах живут люди, около 30 тыс. человек.