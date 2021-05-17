Дело против аудитора Счетной палаты Меня закрыто. Его обвиняли в растрате 700 млн рублей
Уголовное дело в отношении экс-главы Ивановской области и аудитора Счетной палаты России Михаила Меня прекращено. Он обвинялся в растрате 700 млн рублей.
Как сообщила пресс-служба Тверского суда Москвы, дело прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
По тем же причинам прекращено уголовное преследование других фигурантов дела - бывшего первого замглавы Ивановской области Павла Конькова и управляющего директора компании "Ивановский бройлер" Дмитрия Гришина.
"Дело Меня прекращено, подписка о невыезде с него снята", - сообщил ТАСС его адвокат Мурад Мусаев.
Мень был задержан в ноябре прошлого года. Ему предъявили обвинение в растрате 700 млн рублей из бюджета Ивановской области (часть 4 статьи 160 УК РФ).
По версии следствия, Мень, будучи губернатором Ивановской области, руководил хищениями, организованными правительством региона вместе с бенефициарами группы "Продо" - крупного производителя мяса птицы, колбас, мясных полуфабрикатов и молочных продуктов.
Меню была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий - ему нельзя было выходить из дома больше чем на два часа в день, общаться с другими обвиняемыми и свидетелями, а также пользоваться связью, в том числе интернетом.
Чем известен Мень
Мень был депутатом Мособлдумы и Госдумы, поработал в подмосковном правительстве с бывшим губернатором Борисом Громовым, был заместителем мэра Москвы при Юрии Лужкове.
С 2005 по 2013 год Мень был губернатором Ивановской области, а затем до 2018 года работал министром ЖКХ в правительстве Дмитрия Медведева.
В последние годы Мень был аудитором Счетной палаты. Несмотря на уголовное дело и арест, Меня не увольняли из ведомства, поскольку за него вступились глава Счетной палаты Алексей Кудрин и бывший премьер Дмитрий Медведев, писал РБК.
В то же время, как сообщал РБК в апреле, Мень, назначенный аудитором Счетной палаты по квоте Совета Федерации, скоро может покинуть свой пост, а на его место рассматриваются несколько кандидатов.
Мень - сын известного священника Александра Меня, культовой фигуры среди православной паствы. Его убили в 1990 году, обстоятельства, мотив и виновник преступления остались невыясненными. Расследование брали под контроль Михаил Горбачев и Борис Ельцин, но дело так и не раскрыли. В церковных кругах Меня-старшего критиковали за экуменизм, излишнюю прогрессивность проповедей и либерализм взглядов.
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