Дело против аудитора Счетной палаты Меня закрыто. Его обвиняли в растрате 700 млн рублей

22 минуты назад

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

Уголовное дело в отношении экс-главы Ивановской области и аудитора Счетной палаты России Михаила Меня прекращено. Он обвинялся в растрате 700 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба Тверского суда Москвы, дело прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

По тем же причинам прекращено уголовное преследование других фигурантов дела - бывшего первого замглавы Ивановской области Павла Конькова и управляющего директора компании "Ивановский бройлер" Дмитрия Гришина.

"Дело Меня прекращено, подписка о невыезде с него снята", - сообщил ТАСС его адвокат Мурад Мусаев.

Мень был задержан в ноябре прошлого года. Ему предъявили обвинение в растрате 700 млн рублей из бюджета Ивановской области (часть 4 статьи 160 УК РФ).

По версии следствия, Мень, будучи губернатором Ивановской области, руководил хищениями, организованными правительством региона вместе с бенефициарами группы "Продо" - крупного производителя мяса птицы, колбас, мясных полуфабрикатов и молочных продуктов.

Меню была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий - ему нельзя было выходить из дома больше чем на два часа в день, общаться с другими обвиняемыми и свидетелями, а также пользоваться связью, в том числе интернетом.

Чем известен Мень

Мень был депутатом Мособлдумы и Госдумы, поработал в подмосковном правительстве с бывшим губернатором Борисом Громовым, был заместителем мэра Москвы при Юрии Лужкове.

С 2005 по 2013 год Мень был губернатором Ивановской области, а затем до 2018 года работал министром ЖКХ в правительстве Дмитрия Медведева.

В последние годы Мень был аудитором Счетной палаты. Несмотря на уголовное дело и арест, Меня не увольняли из ведомства, поскольку за него вступились глава Счетной палаты Алексей Кудрин и бывший премьер Дмитрий Медведев, писал РБК.

В то же время, как сообщал РБК в апреле, Мень, назначенный аудитором Счетной палаты по квоте Совета Федерации, скоро может покинуть свой пост, а на его место рассматриваются несколько кандидатов.