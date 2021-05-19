Дайджест: США не хотят ссориться с Германией из-за "Северного потока", Франция предлагает резолюцию по Ближнему Востоку

26 минут назад

Автор фото, AFP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что продолжающиеся последние девять дней бомбардировки сектора Газа "отбросили палестинскую группировку ХАМАС на много лет назад".

"Наши враги видят, какую цену приходится платить за нападения на нас", - сказал Нетаньяху.

По его словам, группировке был нанесен "неожиданный удар", а операция против боевиков будет продолжаться "столько, сколько потребуется для восстановления спокойствия" всех граждан Израиля.

Международное сообщество, тем временем, призывает к прекращению огня и помощи пострадавшим в конфликте, однако дипломатические усилия пока не увенчались успехом.

Накануне вечером стало известно, что Франция совместно с Египтом и Иорданией внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции о перемирии и организации гуманитарной помощи.

Во вторник Израиль открыл пограничный переход в Газу, чтобы пропустить колонну с гуманитарной помощью, однако вскоре закрыл его из-за обстрелов с палестинской стороны.

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Во вторник в редакцию белорусского портала tut.by в Минске пришли с обыском сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) комитета государственного контроля Беларуси. Также были проведены обыски у главного редактора издания Марины Золотовой и других сотрудников.

Одновременно стало известно о возбуждении дела по статье об уклонении от налогов в особо крупном размере в отношении руководства портала. Сайт tut.by был заблокирован по решению министерства информации страны.

Как сообщается в "Телеграме" tut.by, Золотова, а также генеральный директор Людмила Чекина, главный бухгалтер Анжела Ассад и несколько других сотрудников были задержаны на 72 часа.

Власти Беларуси пояснили, что, по версии следствия, сайт tut.by стал резидентом белорусского Парка высоких технологий, благодаря чему пользовался налоговыми льготами, но при этом им "была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов" парка.

Что касается блокировки, то это, как сообщили в министерстве информации, было сделано из-за публикации материалов с "информацией от имени незарегистрированного фонда BYSOL".

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Российская певица Манижа вышла в финал песенного конкурса "Евровидение" по итогам полуфинала, который прошел минувшим вечером в Роттердаме.

Вместе с ней в финал также вышли представители Азербайджана, Бельгии, Израиля, Кипра, Литвы, Мальты, Норвегии, Швеции и Украины.

Финал конкурса пройдет 22 мая. Манижа будет исполнять песню Russian Woman во второй половине шоу.

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Администрация президента США Джо Байдена намерена отменить санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, курирующей строительство российского газопровода "Северный поток 2" в Германию, а также ее генерального директора, сообщает издание Axios со ссылкой на двух осведомленных о решении источников.

Как отмечает издание, это решение указывает на то, что администрация Байдена не хочет ставить под угрозу отношения с Германией из-за газопровода, и подчеркивает трудности, с которыми сталкивается Байден при согласовании жесткого подхода по отношению к России.

Госдепартамент США в ближайшее время направит в Конгресс перечень организаций, участвующих в строительстве "Северного потока", в отношении которых должны быть введены санкции. Источники, знакомые с подготовкой доклада, сообщили Axios, что госдеп планирует призвать к введению санкций против нескольких российских судов.

Ведомство также признает, что Nord Stream 2 AG и ее глава Маттиас Варниг, близкий к российскому президенту Владимиру Путину бывший сотрудник восточногерманской разведки, занимаются деятельностью, которая предполагает введение санкций, однако Госдепартамент откажется от них, руководствуясь национальными интересами США.

Этот шаг администрации Байдена, продолжает Axios, создает странную ситуацию, в которой США будут применять санкции к судам, задействованным в проекте, но откажутся от санкций в отношении компании, которая фактически отвечает за проект.

Источники издания заявили, что единственный способ остановить проект, который завершен на 95%, - введение санкций против конечных потребителей газа в Германии, однако администрация Байдена не желает разрывать отношения с Германией из-за "Северного потока".

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Президент США Джо Байден должен заставить Израиль прекратить бомбардировки сектора Газа, пишут журналисты Financial Times в редакционной колонке.

В своих публичных заявлениях по поводу нынешнего конфликта представители правительства США неоднократно подчеркивали, что Израиль имеет право на самозащиту. Так оно и есть, такое же право есть и у палестинцев. Но администрации Байдена хорошо известно, что нынешние столкновения имеют гораздо большее значение.

Более широким контекстом кризиса является полная неспособность достичь справедливого и прочного мирного урегулирования между Израилем и палестинцами и положить конец оккупации еврейским государством палестинских территорий. Рано или поздно эта неудача должна была привести к конфликту, пишет FT.

Нежелание администрации Байдена начать новую кампанию по установлению мира на Ближнем Востоке понятно и объяснимо. Стратеги Белого дома хотят сконцентрировать свои силы на решении проблем Китая и на внутренних проблемах Америки. Стремление к решению проблемы Израиля и палестинцев в последние десятилетия поглощало много энергии, не принося ощутимых результатов.

Но Байден не может игнорировать текущий кризис или более широкий израильско-палестинский вопрос. В какой-то момент усилия по достижению мирного урегулирования должны возобновиться, считают журналисты издания.

Достижение решения, предполагающего создание палестинского государства, остается отдаленной перспективой. Но есть и другие вещи, на которых США и их европейские союзники должны настаивать в краткосрочной и среднесрочной перспективе, заключает FT.