Мэр Владивостока Олег Гуменюк подал в отставку

48 минут назад

Автор фото, Yury Smityuk/TASS Подпись к фото, Гуменюк прославился в народе как "человек-мем", а также как инициатор постройки дорог с избытком бордюров и недостатком асфальта

Мэр Владивостока Олег Гуменюк объявил о своей отставке. Полпред президента Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что он должен покинуть свой пост из-за неудовлетворительной работы.

"Сегодня мною, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моем уходе с поста главы Владивостока", - сообщил Гуменюк в "Инстаграме". Он отметил свои достижения за два года мэрства, добавив, что "хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы".

Назадолго до отставки во Владивостоке прошла встреча Трутнева с Кожемяко, на которой чиновники раскритиковали работу мэра.

"Хочу с вами согласовать, что работа мэра на сегодня не удовлетворяет ни жителей, ни нас как краевую власть. По тем субсидиям, которые получаем от вас, федерального центра, мы даем значительные денежные средства на развитие города, но качественных изменений не происходит", - сообщал во вторник губернатор Трутневу, пишет РИА Новости. "Я считаю, что работа мэра не удовлетворяет нас, краевую власть... Если дальше так продолжать, то толку не будет", - сказал Трутнев во время встречи. Кожемяко с ним согласился.

"Мы с вами эту тему уже обсуждали, я тогда согласился с вашей позицией не торопиться, но сейчас если вы пришли к тем же самым выводам, конечно, надо принимать решение. Я думаю, что он разумный человек, не надо публичных действий, надо просто попросить его написать заявление и искать человека, который своей энергией, опытом, эффектностью управления сможет изменить Владивосток к лучшему", - цитирует Трутнева агентство.

Ледяные коллапсы и гранитные скамейки

В конце марта Кожемяко на встрече с Гуменюком раскритиковал его из-за медленной ликвидации последствий ноябрьского "ледяного дождя" в прошлом году, а также пожурил его за состояние городских дорог и пообещал "принимать решения", если вскоре не будет положительных изменений. Мэр тогда пообещал, что в течение месяца все выполнит. В середине апреля Кожемяко, инспектируя один из объектов в рамках национальных проектов и комплексного плана развития Владивостока, заявил, что мэр проделал слабую работу. По его словам, он будет вынужден докладывать полпреду, что Гуменюк не справляется со своими должностными обязанностями.

Олег Гуменюк вступил в должность мэра на пять лет 5 апреля 2019 года. Депутаты гордумы выбрали его на пост главы города большинством голосов.

Местное издание Vl.ru писало, что в январе этого года в управлении муниципальной собственности администрации Владивостока был арестован заместитель, а спустя два дня - и начальник управления по подозрению во взяточничестве и махинациях с землей. В феврале стало известно о самоубийстве и.о. начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти Александра Скорлякова, после чего возбудили дело о доведении до самоубийства.

Автор фото, Yuri Smityk/TASS Подпись к фото, Олег Гуменюк пробыл на посту мэра чуть более двух лет

В ноябре прошлого года во Владивостоке прошли ледяной дождь и снег. Ледяной шторм привел к повреждению линий электропередач, падению деревьев и столбов; из-за отключения электричества перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в жилые дома. Жители одного из районов города оставались без света, воды и тепла несколько дней. На снимках, сделанных с помощью квадрокоптера, было видно, что часть Владивостока погрузилась в темноту. Многие жители города были недовольны недостаточно оперативными действиями властей во время ледяного коллапса.

В сентябре прошлого года на центральной площади Владивостока установили гранитные скамейки за 11 млн "в кладбищенском стиле", которые стали предметом шуток и мемов в соцсетях. Местные жители принесли к ним несколько траурных венков. После этого понизили в должности курирующего управление дорог и благоустройства вице-мэра Сергея Русских. Не понравились горожанам и некоторые другие решения властей относительно городской среды и благоустройства, пишет Vl.ru. Многие жители города были недовольны подорожанием проезда и изменением маршрутов общественного транспорта в 2019 году.

"Реализацию нацпроекта БКАД Владивосток в 2019 году провалил", - говорится о Гуменюке в статье Vl.ru. "Горожане справедливо возмущались избытком бордюров и недостатком асфальта, а также затянутыми сроками ремонта. В ситуацию даже пришлось вмешиваться полпреду Юрию Трутневу - он устроил разнос мэру перед камерами. Тогда же коллективное бессознательное родило первое обидное прозвище - Бордюр Бордюрович", - пишет издание. "Масла в огонь подливали и новости о том, что несколько контрактов на ремонт дорог и замену бордюров получила компания, когда-то учрежденная самим Олегом Гуменюком", - говорится в материале.