Израильская операция "Страж стен" в секторе Газа продолжается, невзирая на призывы к прекращению огня

35 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Так выглядело точечное разрушение зданий ХАМАС в Газе на рассвете вторника

На рассвете вторника израильская авиация продолжила наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, в результате чего разрушены еще два здания, в которых размещались штабы и офисы группировки, заявили в Армии обороны Израиля.

Ракетные обстрелы израильских территорий боевиками ХАМАС и "Исламского джихада" продолжаются. Жители ближайших к сектору Газа городов продолжают часами сидеть в бомбоубежищах.

По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения сектора Газа, за первую неделю конфликта погибли по меньшей мере 212 мирных палестинцев, более 100 из них - женщины и дети. Израильские медики сообщают о более чем 10 погибших израильтянах, включая двоих детей.

По данным израильского командования, порядка 150 человек из погибших в Газе были боевиками ХАМАС. Сама группировка информации о жертвах в своих рядах не дает.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Спасатели помогают эвакуироваться жителям разрушенного ракетами дома в изральском городе Ашдод. Также под обломками ищут тех, кто мог не успеть выбежать в бомбоубежище

Поздно вечером в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция "Страж стен" продолжится столько, сколько будет необходимо для обеспечения безопасности граждан страны.

В телефонном разговоре с Нетаньяху президент США Джо Байден высказался за прекращение огня между сторонами. Это стало первым упоминанием перемирия в официальных заявлениях США с начала обострения конфликта.

Байден также сообщил, что Белый дом ведет переговоры с Египтом и рядом других стран региона с целью выработать план по прекращению насилия.

Пустые призывы?

Нынешняя эскалация палестино-израильского конфликта - самая интенсивная с 2014 года.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На фото момент запуска ракеты ХАМАС в сторону Израиля. Пусковая установка стоит в жилом квартале Газы

По данным израильской армии, за первую неделю конфликта ее авиацией были атакованы 820 различных целей, некоторые по нескольку раз. Для сравнения - за весь прошлый год ударам в Газе подверглись 180 объектов.

Также за первую неделю по территории Израиля было выпущено более 3150 ракет, в то время как за весь 2019 год было зафиксировано 2045 пусков.

Совет Безопасности ООН провел уже несколько экстренных совещаний, но пока ограничился призывами к прекращению огня.

Подозрительный дрон

Рано утром во вторник израильские силы сбили неизвестный дрон, замеченный на границе Израиля и Иордании. Кем и с какой целью был запущен аппарат, израильские военные не сообщают.

Иордания - одна из двух стран Ближнего Востока (наряду с Египтом), уже много лет назад подписавших с Израилем мирное соглашение. Документ был подписан покойным королем Хуссейном в 1994 году. Однако симпатии иорданцев в арабо-израильском конфликте всегда были на стороне палестинцев.

В 2020 году усилиями тогдашнего президента США Дональда Трампа еще несколько арабских стран нормализовали отношения с Израилем: Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Судан и Марокко.