Применили обратную силу. Запрет на участие "экстремистов" в выборах - как его обсуждали в Госдуме

Елизавета Фохт

Би-би-си

22 минуты назад

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS Подпись к фото, Архивное фото

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий причастным к экстремизму участвовать в думских выборах. При этом поражать в избирательных правах хотят тех, кто помогал "экстремистам" еще до признания их таковыми. Закон может ударить по сторонникам Алексея Навального - признания его структур экстремистскими как раз добивается прокуратура.

Законопроект, запрещающий участвовать в выборах в Госдуму причастным к деятельности экстремистских организаций, внесли в нижнюю палату парламента в начале мая. Его соавторами стали представители всех думских фракций. Первым числится единоросс Василий Пискарев, глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

В документе предлагается запретить баллотироваться в Госдуму гражданам, которые как-либо причастны к работе общественных и религиозных организаций, признанных экстремистскими или террористическими.

Запрет будет распространяться не только на руководителей и участников таких организаций, но и тех, кто оказывал им "иную помощь" - например, консультационную или финансовую.

При этом ограничить в избирательном праве планируют людей, которые участвовали в работе "экстремистов" еще до того, как их признали таковыми.

Те, кто руководил работой подобных организаций в течении трех лет до признания организации экстремистской, не смогут баллотироваться в парламент в течение пяти лет с момента запрета или ликвидации структуры. Рядовым сотрудникам и другим гражданам, сотрудничавшим с "экстремистами" (например, тем, кто переводил деньги) в течение года перед внесением в черный список, будет запрещено участвовать в выборах в течение трех лет.

Таким образом, законопроект предлагает придать новым поправкам обратную силу, что, по словам опрошенных Би-би-си юристов, противоречит статье 54 Конституции России.

Конституционный суд ранее запрещал придавать обратную силу отношениям между государством и гражданином, если это ухудшает положение человека.

При этом запрет избираться будет распространен не только на период до вступления в силу решения суда о признании организации экстремистской, но даже на период до появления самого закона - получается, что избирательного права может быть лишен гражданин за то, чего он не знал и не мог знать.

В середине апреля прокуратура Москвы потребовала признать экстремистскими несколько структур, связанными с оппозиционером Алексеем Навальным - рассмотрением этого иска в эти дни занимается Мосгорсуд.

Сторонники Навального - например, юрист Любой Соболь и бывший глава московского штаба Олег Степанов - говорили о планах участвовать в ближайшей кампании. Выборы в Госдуму пройдут в сентябре этого года.

Пискарев и не скрывает: авторы надеются на то, что норма заработает еще до начала избирательной кампании. "Важно не затягивать. Рассчитываем на поддержку коллег, чтобы новые нормы заработали еще до предстоящих выборов в Госдуму", - говорил он.

Но поддержали законопроект в первом чтении далеко не все.

"Почему вы решили, что за три года люди изменят свои убеждения?"

Законопроект присутствовавшим в зале депутатам представляли один из соавторов, единоросс Андрей Альшевских, и его однопартиец Дмитрий Ламейкин, член комитета по контролю и регламенту.

Альшевских напомнил коллегам о "вызывающих тревогу" цифрах: сейчас в России 83 организации признаны экстремистскими, 33 - террористическими, к экстремистской и террористической деятельности причастны почти 11 тысяч россиян.

"Если эти люди заявятся на выборы в качестве кандидатов, то тем самым они дискредитируют принципы правового демократического государства, а также законные интересы большей части избирателей", - заявил Альшевских.

Депутат Ламейкин добавил, что "соразмерное ограничение прав" вовлеченным в незаконную деятельность следует считать "обоснованным и юридическим оправданным".

Оба содокладчика ссылались на 3-й пункт 55-й статьи Конституции, согласно которой права и свободы граждан могут быть ограничены в той мере, в "какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".

О нормах 54-й статьи Конституции, которая устанавливает, что закон не может иметь обратной силы и граждане не могут нести ответственность за преступление, которое не считалось таковым во время его совершения, депутаты "Единой России" не упомянули. Зато о них вспомнили их коллеги из других фракций.

"Стандартная ситуация - работает организация, работает законно. Вдруг решение суда. И все те, кто работал в этой организации, имел какое-то отношение, не имеют права быть избранными, - рассуждал Алексей Куринный (КПРФ). - Конституция устанавливает, что закон, ужесточающий ответственность, не имеет обратной силы. Не похоже ли это на охоту на ведьм, как в периоде американской истории 50-х?"

"Мы считаем, что законопроект не нарушает Конституцию", - ответил на это депутат Альшевских. По его словам, инициатива депутатов не вводит новые запреты, а лишь расширяет существующие ограничения. Ко второму чтению все желающие могут представить поправки для уточнения формулировок, добавил он.

Слово взял депутат Сергей Иванов (ЛПДР), известный резкой критикой многих инициатив "Единой России": "Смотрите. Работала организация, вы ее признали экстремистской. Ее закрыли. Прошло три года. Возможно, организация ушла в подполье. Я не пойму логику! Почему вы решили, что через три года люди изменят свои убеждения и перестанут добиваться тех целей, которых они раньше легально добивались?!"

"Мы посчитали, что нужно три года. Если вы считаете, что это мало, что нужно семь, десять лет - вносите поправки", - парировал Альшевских.

А его содокладчик Ламейкин сказал, что решение о признании организации экстремистской будут принимать не депутаты, а суд, а некоторые нормы, ограничивающие пассивное избирательное право, намного жестче, чем предложенные депутатами.

"Что такое "ограничим"?"

Вопросы на этом не закончились. Слово взял Валерий Гартунг ("Справедливая Россия"). Его интересовало, как именно власти будут устанавливать "причастность" к деятельности экстремистской организации.

"У нас 54-я статья говорит, что законы обратной силы не имеют. Как вы прокомментируете? 54-я статья! Или 49-я статья, которая говорит, что человека только по приговору суда можно признать виновным. Он, может, донат направил! А его конституционных прав лишили!" - заявил Гартунг.

Альшевских повторил, что, на его взгляд, "нет нарушения Конституции", и еще раз предложил готовить поправки ко второму чтению. Авторы законопроекта предлагаю не лишать избирательных прав, а лишь ограничивать их, добавил Ламейкин.

В разговор вступил депутат Игорь Моляков ("Справедливая Россия"). "Вы говорите, мы не запретим участвовать в выборах, мы просто ограничим. Вы расскажите, что такое ограничим. Вы ему левую руку отнимете? Правую ногу? Ему труднее будет общаться с избирателем? Что такое "ограничим"?" - восклицал депутат.

Ламейкин объяснил, что ограничение предполагает "временной характер". Поддержать коллегу решил до сих пор молчавший соавтор законопроекта Пискарев: "Мы наблюдаем попытки активного вмешательства в наши внутренние дела. Очевидно, что с приближением [предвыборной] кампании попыток будет только больше, они будут жесткими и яркими... Западники действуют именно через те структуры, которые признаны либо нежелательными, либо экстремистскими".

Пискарев также сослался на постановление Конституционного суда России от 10 октября 2013 года, в котором говорится, что "законодатель вправе установить повышенные требования к репутации лиц, занимающих публичные должности" (о возможности ограничений, которые будут иметь обратную силу, в решении суда не говорилось).

"Стены красил! Он причастен? Причастен!"

Далее Гартунг объявил, что фракция "Справедливая Россия" не будет поддерживать законопроект в текущем виде (хотя двое его соавторов Николай Рыжак и Алексей Чепа представляют партию). Он вновь сказал, что не понимает, как именно будет устанавливаться причастность к экстремистской деятельности, влекущей за собой запрет избираться.

"Стены красил! Он причастен? Причастен! Водителем работал. Причастен? Причастен! Причем не требуется судебного установления конкретного участия! Даже нюрнбергский процесс проходил, когда преступников судили каждого в отдельности. Мы берем и, не устанавливая вклада конкретного человека, лишаем конституционных прав", - заявил Гартунг.

Юрий Синельщиков (КПРФ) заявил, что и коммунисты не поддержат законопроект. По словам Синельщикова, его уже называют законопроектом о "новых лишенцах".

"Впервые в законодательстве предлагается закрепить нарушение общепризнанного принципа права - закон обратной силы не имеет, - сказал коммунист. - Если КС хоть минимально проявит волю к жизни, закон должен быть признан неконституционным".

"Назовите мне хоть один случай, когда Конституционный суд проявил волю к жизни? - подхватил критическую волну Иванов из ЛДПР. - Я про Конституцию даже не говорю. Жулик и вор имеет право стать депутатом Госдумы, человек, который опубликовал о нем информацию, и суд посчитал, что это экстремизм, уже не имеет права это делать. Вы какое государство строите?"

"Когда у вас суды полностью под контролем, от Конституционного до мирового, вам любую организацию, хоть, блин, клуб любителей кошек признают экстремистской, если понадобится", - считает Иванов.

Депутат напомнил, как Борис Ельцин пытался запретить КПСС, в которой состояли многие нынешние депутаты, а депутат-единороссс Андрей Исаев когда-то симпатизировал анархистам. Если пытаться куда-то "загонять" ненависть, то она обязательно "выплеснется" наружу, предупредил Иванов: "Я вам желаю, чтобы никто под нее не попал".

Депутат Альшевских поблагодарил коллег за "бурное обсуждение", а недовольным предложил идти в Конституционный суд. После этого вопрос о принятии инициативы поставили на голосование. За - 293 депутата, против - 45. Еще два человека воздержались.

На представление поправок депутатам дали всего три дня - до 21 мая. Второе чтение законопроекта состоится 25 мая.

"Подрывная деятельность" в зарубежных центрах подготовки

Во вторник же Госдума в первом чтении приняла законопроект, который запрещает россиянам участвовать в деятельности нежелательных организаций за рубежом. Его соавторами выступили те же депутаты, которые подготовили инициативу о запрете избираться в Госдуму причастным к "экстремистам".

Законопроект, в частности, позволяет признавать нежелательными те организации, которые как-либо помогают структурам, уже получившим такой статус.

Авторы законопроекта в пояснительной записке написали, что думская комиссия по вмешательству во внутренние дела установила факты участия граждан России в зарубежных тренингах по "влиянию на избирательные кампании, организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, осуществлению антироссийских информационных акций и формированию в российском обществе терпимости к употреблению наркотических средств".

Пискарев, представляя законопроект с трибуны, заявил, что организации, которые признаны нежелательными в России, "уютно" чувствуют себя в странах "по периметру России", где реализуют "ориентированные на россиян" проекты - в Польше, Чехии, Литве, Эстонии, Украине, Грузии.

После этого он продемонстрировал презентацию, в которой говорилось о фактах "обучения цветным революциям" и "подготовки специалистов-фальсификаторов истории нашей страны" за пределами России. Этим в том числе занимается признанный в России нежелательной организацией Национальный демократический институт по международным вопросам США, утверждает Пискарев.

По его словам, в поле зрения авторов законопроекта - 10 зарубежных центров подготовки и более 40 российских граждан, которые получают финансирование на "подрывную деятельность".

Содокладчик Пискарева Николай Рыжак ("Справедливая Россия") сослался на "новостные программы", в которых накануне рассказывали о "неприкрытых целях" американского Национального фонда в поддержку демократии (накануне российские СМИ опубликовали расшифровку разговора сотрудников фонда с пранкерами Лексусом и Вованом, которые притворились экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланы Тихановской).

Единственным депутатом, которым открыто высказался против, снова оказался Иванов из ЛДПР. Он заявил, что авторы законопроекта, по его мнению, защищают не "безопасность страны, а свое светлое будущее".

В первом чтении законопроект поддержали 311 депутатов, против был только один, еще трое воздержались.