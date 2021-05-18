"Магнит" купил все магазины "Дикси". Как это отразится на ценах?

час назад

Автор фото, Sergey Fadeichev/Tass

Российский ритейлер "Магнит" договорился о приобретении 100% акций компании Dixy Holding Limited, которая управляет магазинами сети "Дикси". В России таким образом появится крупнейшая торговая сеть с десятками тысяч магазинов. Русская служба Би-би-си узнала у экспертов, какими будут последствия для потребительского рынка и окажет ли это влияние на цены.

Российские торговые сети "Дикси" и "Магнит" объявили о крупнейшей сделке на рынке российского ритейла за последние годы. "Магнит" - это одна из крупнейших в России торговых сетей. По данным на 31 марта этого года, в нее входили 21,9 тыс. магазинов, включая магазины у дома, супермаркеты и магазины косметики.

"Магнит" таким образом собирается купить 2,6 тыс. магазинов "Дикси" и 39 суперсторов "Мегамарт" - эти магазины в основном расположены в Москве и Санкт-Петербурге.

У ближайшего конкурента "Магнита" холдинга X5 Retail Group, куда входят "Пятерочка" и "Перекресток", 17,7 тыс. магазинов.

Предварительная стоимость сделки составляет более 90 млрд рублей, а закрыть ее планируют 31 августа. Сейчас сделку еще надо согласовать с Федеральной антимонопольной службой. В пресс-службе ФАС агентству ТАСС сообщили, что пока ходатайства со стороны "Магнита" в ведомство не поступало.

Как отмечается в сообщении ритейлера, после совершения сделки "Дикси" продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины сети будут работать под нынешним брендом. Команда сети также останется прежней - в частности, сохранит свой пост исполнительный директор "Дикси" Вячеслав Султанов.

Би-би-си попросила экспертов объяснить, как появление такой крупной торговой сети отразится на ритейле и ценах.

Повлияет ли укрупнение "Магнита" на цены?

В последние месяцы цены на продукты питания находятся в центре внимания властей. Президент России Владимир Путин еще в конце прошлого года раскритиковал правительство за то, что цены на некоторые продукты резко выросли. Вскоре правительство заключило с производителями сахара и подсолнечного масла соглашения, согласно которым они не будут увеличивать цены, а взамен получат субсидии. Правительство также ввело квоту на экспорт пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя.

Кроме того, Госдума приняла законопроект, который дал правительству право устанавливать предел колебаний цен на социально значимые продукты питания.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков тогда же пообещал, что российские ритейлеры гарантированно обеспечат население продуктами по доступным ценам.

В теории снижение конкуренции на рынке может привести к росту цен, так как крупные игроки имеют больше рыночной власти и могут диктовать свои условия. Однако экономисты считают, что в российской реальности вряд ли сделка приведет к росту цен.

По мнению гендиректора компании "INFOLine-Аналитика" Михаила Бурмистрова, после укрупнения "Магнита" рынок ритейла в России все равно останется конкурентным, поэтому резкого изменения цен в магазинах ожидать не стоит.

"Ритейлеры - это то звено, которое меньше всего заинтересовано в повышении цен, что видно по всем основным запросам во взаимодействии с поставщиками", - полагает он.

В последние месяцы реальные располагаемые доходы населения вновь начали падать на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В первом квартале 2021 года они упали на 3,6%.

Президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов прогнозирует, что сделка никак не повлияет на закупочные условия, так как "Магнит" и "Дикси" - это и так уже достаточно крупные игроки с большими объемами закупки. При этом, по его мнению, снижения цен тоже ожидать не стоит, так как мировые цены на продовольствие растут с начала года, что неизбежно влияет и на ситуацию в России.

Как сделка повлияет на структуру ритейла в России?

Увеличение одного из крупнейших российских ритейлеров станет крупнейшей сделкой на этом рынке за последние годы.

"Магнит" был основан бизнесменом Сергеем Галицким в середине 1990-х годов, а уже в 2001 году он стал крупнейшей розничной сетью в России. В феврале 2018 года Галицкий продал треть акций "Магнита" банку ВТБ, объяснив это решение тем, что "инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Сергей Галицкий комментирует сделку с ВТБ

Первый магазин "Дикси" был открыт в 1999 году, а в 2008-м основатель сети Олег Леонов продал свою долю холдингу "Меркурий", на тот момент крупнейшему российскому дистрибьютору сигарет. В 2019 году "Дикси" объединилась с сетями алкомаркетов "Бристоль" и "Красное и белое".

По мнению партнера инвестиционной компании АТОН Виктора Димы, укрупнение компаний - это глобальный тренд в сфере ритейла, к которому присоединяется и Россия.

"Сектор идет по пути дальнейшей консолидации, и это естественный ход вещей. Стандартная структура сектора в западных странах - это два основных крупных игрока, а остальные участники играют в нишевых форматах. Российский рынок тоже идет по пути консолидации и укрупнения ключевых игроков", - объясняет он.

Автор фото, Sergey Fadeichev/Tass Подпись к фото, Магазины сети "Дикси" работают в России с 1999 года

Как отмечает Михаил Бурмистров, общая расстановка сил на рынке ритейла после завершения сделки останется примерно такой же, что и сегодня. "Доля десяти крупнейших игроков останется такой же, какой и была, но они могут поменяться местами", - уточняет эксперт.

Популярность недорогих универсальных магазинов вроде "Дикси" особенно быстро растет в кризисных условиях, когда доходы населения падают, а цены растут, говорит Андрей Карпов.

"На рынке проще выжить тем компаниям, которые предлагают универсальный набор товаров по невысоким ценам. Мы видим, как активно развиваются жесткие дискаунтеры - например, "Светофор". Потребитель не готов платить больше за один и тот же товар", - объясняет он.

Усиливает ли государство контроль над ритейлом?

12 мая во время своего выступления в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин обрушился с критикой на производителей и торговые сети, заявив, что жадность некоторых из них стала одной из причин роста цен на социально значимые продукты.

"У правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах", - пригрозил он.

С 2018 года крупнейшим акционером "Магнита" является банк ВТБ, 60,9% обыкновенных акций которого принадлежит государству. Тем не менее, эксперты полагают, что пока речи об огосударствлении ритейла не идет.

"Прямого участия государства в этом бизнесе нет, у власти и так есть механизмы влияния на рынок: например, заморозить цены в ультимативном порядке и таким образом указать производителям и сетям, как им себя вести", - полагает Андрей Карпов.