Avicii Arena: стадион и концертный зал в Стокгольме переименовали в честь покойного диджея

46 минут назад

Автор фото, BBC three

Первым сольным хитом Avicii 2011 году стала композиция Levels, основанная на семпле из песни Something's Got A Hold On Me американской певицы Этты Джеймс и синтезаторном лупе, который придумал сам Берглинг. Эту песню часто называют одной из величайших в истории электронной музыки.