Изменение климата разрушает древнейший наскальный рисунок

30 минут назад

Автор фото, Basran Burhan Подпись к фото, Произведения наскальной живописи, найденные на острове, портятся все быстрее

Изображение дикой свиньи на индонезийском острове Сулавеси, сделанное на скале древними людьми 45 тысяч лет назад, портится с устрашающей быстротой из-за повышения среднегодовой температуры, сообщили ученые.

На сегодняшний день оно является старейшим в мире рисунком животного.

Другие произведения наскальной живописи, найденные на острове и изображающие сцены охоты и сверхъестественных существ, также разрушаются все быстрее.

Для сохранения бесценных памятников требуется больше усилий.

"Они пропадают на наших глазах", - сказала в заявлении для прессы доктор Джулиан Хантли, сотрудница Центра социальных и культурных исследований при австралийском университете имени Сэмюеля Гриффита.

В докладе группы австралийских и индонезийских ученых, опубликованном на прошлой неделе в журнале Scientific Report, говорится, что потепление и другие природные феномены, такие как продолжительные периоды засухи, сменяемые сильными муссонными дождями, ускоряют накопление минеральных солей на стенах пещер с наскальными рисунками.

Соляные отложения растут с повышением температуры и сокращаются при ее снижении. В жару их формирование может ускориться в три раза по сравнению со средним значением.

Соляные кристаллы, образующиеся поверх рисунков и под ними, заставляют их расслаиваться и осыпаться.

Доктор Хантли добавила, что деградация ускорится, если климат продолжит теплеть.

"Я была ошеломлена количеством вредных соляных кристаллов на произведениях наскальной живописи плейстоценового периода, некоторым из которых больше 40 тысяч лет, - сказала она. - Нужны срочные дополнительные исследования, чтобы найти лучший способ сохранить их".

Изображение дикой бородавчатой свиньи в натуральную величину находится в пещере Леанг Тедонгде в удаленной долине на острове Сулавеси. Ученые предполагают, что оно могло быть фрагментом более обширной картины.

Это самое древнее свидетельство пребывания людей на острове.

Свинья из пещеры Леанг Тедонгде - старейшее в мире изображение узнаваемой фигуры, но не самый древний рисунок, сделанный человеческой рукой.