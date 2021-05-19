Популярный в YouTube политолог Платошкин получил пять лет условно

час назад

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS Подпись к фото, Архивное фото

В Гагаринском суде Москвы огласили приговор политологу Николаю Платошкину, чей YouTube-канал насчитывает почти 600 тысяч подписчиков. Платошкина признали виновным в пособничестве массовым беспорядкам и распространении угрожающих жизни граждан сведений и приговорили к пяти годам условно.

Ему также назначен штраф в размере 700 тыс. рублей. До вступления приговора в силу Платошкину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Накануне обвинение попросило приговорить 55-летнего историка, политолога и лидера движения "За новый социализм" к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

В июне 2020 года Следственный комитет России (СКР) возбудил против Платошкина уголовное дело. Его обвинили в склонении к массовым беспорядкам (ч.1.1 ст.212 УК РФ) и распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК РФ). По мнению обвинения, Платошкин, имея политические цели, принял решение создать движение "За новый социализм" и собрал 50 тысяч соратников.

Обвинения были связаны с видеороликами, которые Платошкин публиковал в своем YouTube-канале.

После задержания Платошкин был под домашним арестом. Свою вину лидер движения "За новый социализм" не признал. Он пообещал обжаловать обвинительный приговор.

За что судили

Правозащитный центр "Мемориал" признал Платошкина политзаключенным ("Мемориал" признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента).

15 апреля 2020 года на канале Платошкина появилось видео "Коронавирус. Последние новости из регионов". Это и стало поводом для начала уголовного преследования, отмечал "Мемориал".

По версии следствия, активист публично распространял заведомо ложную информацию - "ложные сведения о незаконных мерах, принятых властями Российской Федерации, а также властями города Москвы, по принуждению людей не покидать места пребывания, вызванных только тем, что больницы не справляются с приемом посетителей", а также ложные сведения о закрытии Москвы на карантин.

При этом Платошкин, как считает следствие, "сознательно допускал, что его утверждения могут вызвать беспокойство". Его также заподозрили в призывах "к совершению массовых беспорядков и участию в них под видом протестных митингов на территории города Москвы и других субъектов Российской Федерации".

"Мемориал" не нашел в видеоролике признаков подготовки к массовым беспорядкам или призывов к насильственным действиям. "Критика действий властей является одним из неотъемлемых прав, гарантированных российским и международным законодательством", - говорилось в заявлении правозащитников.

Платошкин, по версии следствия, также предлагал создать некий общий совместный руководящий орган, осуществляющий подготовку митингов, и принять участие в них в Москве и других "значимых городах страны", добиваясь установления социалистического общественного строя, в том числе с помощью беспорядков, писал "Коммерсант".

Следствие также утверждало, что политолог якобы занимался вовлечением людей в совершение массовых беспорядков, при этом тщательно скрывая "свою противоправную деятельность от правоохранительных органов", а свои преступные помыслы "маскируя" под организацию проведения законных митингов.

Кто такой Платошкин

Платошкин - бывший работник МИД России, доктор исторических наук, доцент кафедры международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. Работал в советских и российских дипломатических представительствах в ФРГ и США.

В 2019 году он объявил о создании движения "За новый социализм", целью которого назвал восстановление "обновленного" социализма путем выборов, пишет "ОВД-Инфо".

В 2019 году Платошкин был кандидатом в депутаты от КПРФ на довыборах в Госдуму в Хабаровском крае и занял второе место (проиграл представителю ЛДПР).

В 2020 году Платошкин выступал против поправок в Конституцию России, инициированных президентом Владимиром Путиным, а также призывал участвовать в акциях протеста. Задержали политолога накануне запланированных митингов и одиночных пикетов против поправок к Конституции, обращал внимание его адвокат Александр Обозов.