В испанский анклав в Африке хлынули тысячи мигрантов из Марокко

8 минут назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, На границе с анклавом Сеута собрались тысячи мигрантов, которые пытаются проникнуть в Испанию

По меньшей мере 6 тыс мигрантов перебрались из Марокко в испанский анклав Сеута на северном побережье Африки, поставив таким образом новый дневной рекорд.

По словам испанских властей, мигранты, среди которых около полутора тысяч подростков, смогли проплыть вокруг пограничных барьеров, выдвинутых в море, или добраться по суше во время отлива.

Испания уже выслала обратно около 2700 человек, но не стала депортировать несовершеннолетних.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Многие мигранты добираются до Сеуты прямо по морю, в обход заборов

Испанские анклавы Сеута и Мелилья притягивают мигрантов из Африки, как магниты. В помощь пограничникам на заставе Тарахаль на самую южную оконечность анклава были направлены военные подразделения

.По словам министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласки, в Сеуте, где проживает всего около 80 тыс. человек, обычно работает 1100 пограничников, но теперь этот отряд усилен за счет 200 военных и 200 полицейских.

Позже днем марокканские службы безопасности в пограничном городе Фридек вынуждены были применить слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу мигрантов, собравшихся у пограничного забора.

Премьер-министр Испании Педро Санчес вынужден был отменить свой визит в Париж, где он должен был принимать участие в саммите, на котором как раз обсуждается финансовая помощь Африке.

Вместо этого ему теперь приходится иметь дело с кризисом в Сеуте. Премьер уже пообещал действовать максимально твердо, чтобы восстановить порядок в анклаве.

В другой пограничный анклав - Мелилью - во вторник со стороны марокканской границы проникло 86 мигрантов.

Однако в Мелилье построено внушительное пограничное заграждение, и службы безопасности смогли сдержать несколько сотен мигрантов, бросавших в пограничников камни.

По словам испанских чиновников, содействие испанским пограничникам оказали и их марокканские коллеги.

В Сеуте ситуация была иной: там марокканские пограничники пассивно наблюдали, как мигранты вплавь пересекают границу с испанским анклавом.

Мигранты в большинстве своем были молодыми людьми, однако встречались и целые семьи. ногие воспользовались надувными лодками и спасательными кругами.

Мигранты начали прибывать в Сеуту в понедельник около двух часов ночи по местному времени. Однако основной наплыв случился уже днем. По меньшей мере один человек утонул, пытаясь пересечь границу по воде.

В апреле около ста мигрантов уже добирались до КПП Тарахаль, однако большинство из них было отправлено обратно, за исключением 30 подростков, чей возраст определили медики.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Отправной точкой для многих мигрантов служит марокканский пограничный город Фнидек

Анклавы Сеута и Мелилья находятся под испанским правлением с XVII века, хотя Марокко и претендует на них. Эти портовые города служат единственными наземными пограничными пунктами между Европой и Африкой. У анклавов полуавтономный статус, как у некоторых регионов материковой Испании.

Приток мигрантов происходит на фоне возобновившейся напряженности вокруг территории Западной Сахары, которая до 1975 года была оккупирована Испанией, а потом аннексирована Марокко.

С тех пор там продолжаются распри между марокканскими властями и коренным населением, объединенным во Фронт ПОЛИСАРИО, военно-политическую организацию, действующую в Западной Сахаре. ООН признаёт Фронт ПОЛИСАРИО в качестве легитимного представителя народа Западной Сахары.

По данным пограничной службы Евросоюза Frontex, в этом году резко возросло и число нелегальных иммигрантов, прибывающих со стороны Марокко на Канарские острова.

В большинстве случаев жители стран Северной Африки совершают свои опасные путешествия на утлых суденышках, и многие при этом тонут.