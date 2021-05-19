На Астрахань обрушилась песчаная буря

29 минут назад

Автор фото, Alexander Shibaev/TASS

В Астрахани в среду началась песчаная буря.

Около 17:00 внезапно началась пыльная буря с ураганным ветром до 20 метров в секунду.

Внезапный сильный ветер с песком буквально накрыл город, сообщает "Астрахань FM". В соцсетях и мессенджерах астраханцы пишут, что такое явление видят в городе первый раз в жизни.

Мгла опустилась на весь город, описывает ситуацию портал "КаспийИнфо". Видимость в таких условиях почти нулевая, отмечает издание.

Ветер поднялся со стороны границы с Калмыкией и распространился по всей области, сказали корреспонденту "Российской газеты" в пресс-службе областного управления МЧС.

Скорая помощь выехала к многоэтажному жилому зданию, где вместе с человеком обвалился балкон во время бури, сообщает управление МЧС по Астраханской области.

В пресс-службе министерства здравоохранения Астраханской области описали РИА Новости инцидент с балконом иначе: "Молодой человек шел возле дома, и на него обрушились конструкции балкона. Парень 18 лет. Оторвалось это все из-за сильного ветра".

Молодой человек с травмами доставлен в больницу.

В соцсетях пишут о снесенных металлических конструкциях в разных частях города и срыве перекрытий торговых лотков, пишет Интерфакс.