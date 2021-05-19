Китайский марсоход "Чжужун" прислал на землю первые фото
- Джонатан Эймос
- Корреспондент Би-би-си по вопросам науки
Китай опубликовал первые снимки, сделанные ровером "Чжужун" на Марсе.
Во фронтальной проекции виден ландшафт перед роботом, который находится на спускаемой платформе, в задней можно наблюдать солнечные батареи "Чжужуна".
Ровер совершил посадку рано утром в воскресенье по пекинскому времени. Таким образом Китай стал второй после США страной в мире, успешно отправившей зонд к поверхности Марса, где он смог продолжить работу.
Китайские ученые надеются, что шестиколесный марсоход будет не менее 90 марсианских дней трудиться на Равнине Утопия в северном полушарии.
Новые фото Китайское национальное космическое управление (CNSA) разместило на своем вебсайте. Там имеются даже два коротких видео, на которых запечатлен момент, когда капсула, доставившая ровер к поверхности, отделяется от орбитальной станции "Тяньвэнь-1", стартовавшей вместе с марсоходом с Земли.
Фотографии с поверхности планеты свидетельствуют о том, что все важные агрегаты марсохода работают в штатном режиме: успешно развернута солнечная батарея, снабжающая ровер электроэнергией, выпущена антенна, с помощью которой робот связывается со станцией "Тяньвэнь-1" и через нее - с центром управления полетами в Китае, спущен пандус платформы, по которому Чжужун вскоре съедет на поверхность, чтобы начать свою научную миссию.
Китайский ровер "Чжужун", получивший свое имя в честь древнего бога огня, сильно напоминает марсоходы НАСА 2000-х годов "Спирит" и "Оппортьюнити".
Он весит около 240 кг, на высокой мачте у него расположены камеры, которые делают снимки и способствуют навигации. Пять отдельных приборов предназначены для исследования минерального состава марсианских пород и других элементов окружающей среды, включая погодные условия.
Как и американские роверы "Кьюриосити" и "Персеверанс", "Чжужун" оснащен лазером, способным прожигать породу, чтобы определить ее химический состав. Однако в отличие от американских собратьев китайский робот обладает еще и сканером, способным определять присутствие воды или льда под поверхностью.
На равнине Утопия еще в 1976 году совершала посадку миссия НАСА "Викинг-2".
Эта колоссальная равнина, имеющая более 3 тыс. километров в поперечнике, образовалась на заре формирования планеты в результате удара мощного метеорита.
Имеются даже некоторые свидетельства того, что в этом кратере раньше был океан, а проводившееся зондами сканирование указывает на значительные запасы льда под поверхностью равнины.
В феврале там совершил посадку американский робот "Персеверанс", который весит целую тонну и значительно превосходит по размерам своего китайского собрата.
Европейское космическое агентство уже дважды пыталось высадить на Марсе свой ровер, но оба раза потерпело неудачу и в будущем году намерено совместно с Россией осуществить новую попытку - с марсоходом "Розалинд Франклин".
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