Разноцветные шарики? Неправда, на самом деле они бежевые

15 минут назад

Автор фото, David Novick

Шары на рисунке - трех разных цветов, верно? Неверно. На самом деле они бежевые.

По словам Дэвида Новика, создателя этой картинки и профессора Техасского университета в Эль-Пасо, уменьшение изображения усиливает эту иллюзию, а увеличение сводит эффект к минимуму.

Но почему тогда шары на картинке кажутся нам разноцветными?

Восприятие искажает явление, известное как иллюзия Манкера-Уайта.

Иллюзия работает в силу особенностей устройства человеческого глаза, который воспринимает формы предметов более детально, чем цвета.

Поэтому, хотя очертания сфер кажутся идентичными (что правда), цвет как бы перетекает или ассимилируется с соседними пространствами, объясняет Новик.

В частности, цвет сфер приближается к цвету пересекающих их полос на переднем плане. На этом конкретном изображении множество зеленых, красных и синих полос пересекают сферы и искажают наше восприятие их фактического оттенка.

Иллюзия основана на оттенке полос переднего плана, а не на цветах фона за сферами. Если полосы удалить, иллюзия исчезнет - останутся только одинаковые бежевые шарики.

Автор фото, David Novick Подпись к фото, Если цветные полосы убрать на задний план, шары оказываются бежевыми

Похожим образом иллюзия работает и в случае черно-белого изображения. Например, если перекрыть серый прямоугольник белыми полосами, серый цвет кажется светлее, ближе к белому; и наоборот, если полосы черные, прямоугольник кажется темнее.

Психолог Майкл Уайт описал этот эффект в 1960-х годах. А в 1970 году другой психолог Ханс Манкер продемонстрировал аналогичный эффект с цветными формами и полосами, в которых полосы на переднем плане искажают воспринимаемый оттенок предметов на заднем плане.

Ученые пока не решили, что именно обманывает мозг в этих случаях. Некоторые думают, что иллюзия возникает на ранней стадии визуальной обработки, когда свет только попадает на сетчатку. Другие считают, что эффект проявляется позже, когда мозг обрабатывает данные. Возможно, правы и те, и другие.

"Иллюзия трехцветного конфетти со сферами, которые кажутся желтоватыми, красноватыми и пурпурными, но на самом деле имеют одинаковый светло-коричневый базовый цвет (RGB 255,188,144). Уменьшение изображения увеличивает эффект."

Новик в настоящее время изучает, какие цветовые комбинации вызывают наибольшее видимое изменение цвета формы фона. Кроме того, вместе со своим коллегой Акиёси Китаокой, профессором психологии в Университете Рицумейкан в Киото, он изучает, как эффект отличается в случаях с трехмерными и двухмерными изображениями.

"Иллюзия кажется более очевидной в случае со сферами, а не с плоскими дисками. И мы не знаем почему", - говорит Новик.